José María Balcázar llegó a Arequipa con una comitiva de ministros para atender la emergencia por lluvias

Balcázar coordina respuesta estatal en Arequipa ante persistencia de lluvias.

El presidente interino José María Balcázar llegó a Arequipa junto a varios ministros de Estado para atender la emergencia provocada por las lluvias y el desborde de torrenteras que afectaron a la Ciudad Blanca en los últimos días.

Acompañaron al mandatario la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán; y el ministro de Defensa, Luis Arroyo Sánchez.

Balcázar y su comitiva fueron recibidos por el coronel del Ejército Peruano, José Daniel Flores Rugel, jefe de línea del Comando Operacional del Sur.

La visita ya había sido anunciada durante la conferencia de prensa posterior a la juramentación del gabinete. En esa ocasión, el canciller Hugo de Zela adelantó que se reuniría con el jefe de Estado tras este viaje. Precisamente, la afectación en distintas regiones del país a causa de las lluvias e inundaciones fue, según explicó, el motivo por el que se requería conformar un nuevo gabinete con carácter urgente.

No es la primera vez que algunos de los ministros se trasladan a la región en el contexto de la emergencia. Los titulares de Transportes y Vivienda, quienes ya habían trabajado con José Jerí, viajaron a Arequipa el último fin de semana, cuando aún no se confirmaba su ratificación en el cargo.

La situación en la región se ha visto agravada por las condiciones climáticas. Varios distritos de Arequipa fueron declarados en emergencia por peligro inminente ante la persistencia de las precipitaciones.

La tarde del martes 24 de febrero, alrededor de las 5:00 p.m., se reactivó la torrentera El Chullo, generando alertas en varios distritos de Arequipa.

Decreto de Emergencia firmado por Miralles

El primer decreto firmado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, estuvo dirigido a enfrentar la emergencia provocada por las intensas lluvias en la región Arequipa. La norma, oficializada como Decreto Supremo N.° 023-2026-PCM, declara el estado de emergencia por 60 días en 16 distritos de cinco provincias, debido a los daños ocasionados por precipitaciones, inundaciones y huaicos.

La medida permite que las entidades del Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno Regional y los municipios, adopten acciones inmediatas para atender a la población afectada y ejecutar trabajos de rehabilitación. Las lluvias han generado el desborde de ríos y quebradas, afectando viviendas, carreteras y áreas agrícolas en distintos puntos de la región.

En la provincia de Arequipa, los distritos declarados en emergencia son Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Sachaca, San Juan de Siguas, Sabandía, Yanahuara y Yarabamba. En Caravelí fueron incluidos Huanuhuanu y Lomas; en Castilla, Orcopampa, Tipán y Unión; en Caylloma, Maca y San Antonio de Chuca; y en Condesuyos, Río Grande.

UGEL Norte y Sur concentran la mayor cantidad de colegios dañados; también hay reportes en Caylloma, Castilla, Condesuyos y La Joya.

Autoridades locales han señalado que la declaratoria debe ir acompañada de recursos económicos para que tenga efecto real. El Gobierno Regional de Arequipa ha solicitado al menos 8 millones de soles para atender los daños en los sectores de Agricultura y Transportes.

Emergencia por peligro inminente

De forma paralela, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N.° 025-2026-PCM, que también declara en emergencia por 60 días a varios distritos, pero esta vez por peligro inminente ante nuevas precipitaciones. El objetivo es ejecutar trabajos de prevención y reducción de riesgos antes de que se registren mayores daños.

Esta segunda declaratoria incluye distritos de las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, donde se prevé intervenir con acciones preventivas frente a posibles desbordes y huaicos.

Denisse Miralles estará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros de la gestión de José María Balcázar. - Crédito: Presidencia

Sin embargo, pese a la magnitud de los daños reportados en la región, la provincia de Camaná no fue considerada en ninguna de las dos declaratorias. Esto ocurre a pesar de que se informó sobre la pérdida de cultivos de arroz tras el desborde del río, situación que ha generado preocupación entre agricultores y autoridades locales.