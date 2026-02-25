Perú

Gremios piden al nuevo titular del Mincetur mantener sin cambios las políticas sectoriales alcanzadas hasta el momento

Organizaciones empresariales advierten que la estabilidad en comercio exterior y turismo es clave para sostener inversiones, empleo y negociaciones internacionales en curso, en un contexto de transición política y desafíos climáticos

Guardar
Alertaron que introducir cambios bruscos
Alertaron que introducir cambios bruscos en las directrices vigentes podría comprometer los progresos logrados y abrir un periodo de incertidumbre para el empresariado y los inversionistas. Foto: Gobierno del Perú

La reciente designación de José Fernando Reyes Llanos al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha generado una rápida reacción del sector empresarial. Diversos gremios solicitaron que la nueva gestión preserve las políticas públicas y los equipos técnicos que han venido trabajando en comercio exterior y turismo, a fin de evitar alteraciones que puedan afectar la marcha de ambas actividades.

El pronunciamiento subraya la necesidad de estabilidad en un contexto en el que estos sectores son considerados estratégicos para la economía nacional. Según advirtieron, cualquier modificación abrupta en los lineamientos actuales podría poner en riesgo los avances alcanzados y generar un escenario de incertidumbre para las empresas y los inversionistas.

Comunicado conjunto de los gremios

El pedido fue suscrito por la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), PeruCámaras y la Plataforma Nacional Gremios Mipymes. En su mensaje conjunto, las organizaciones remarcaron la importancia de garantizar previsibilidad en las decisiones del sector.

En el documento difundido tras el cambio ministerial, señalaron: “El país necesita reglas claras y sostenibilidad en las políticas públicas. En ese sentido, consideramos importante que se mantengan los equipos técnicos que vienen desempeñando funciones en el Mincetur, así como la continuidad de las negociaciones internacionales, estrategias de promoción, compromisos comerciales y programas sectoriales actualmente en ejecución”.

El Presidente de la República toma el juramento de estilo a José Reyes Llanos, quien se compromete a desempeñar lealmente el cargo de Ministro de Comercio Exterior y Turismo | Canal N

Comercio exterior y turismo, ejes del crecimiento

Los gremios destacaron que ambas actividades cumplen un rol determinante en la economía, no solo por su aporte en divisas, sino también por su impacto en el empleo formal y la descentralización productiva. En esa línea, indicaron: “El comercio exterior y el turismo son pilares esenciales para la generación de empleo formal, divisas, descentralización productiva y crecimiento sostenible. Muchas de las iniciativas en curso responden a procesos técnicos de mediano y largo plazo que requieren previsibilidad, coherencia y estabilidad”.

Asimismo, advirtieron que interrumpir procesos en marcha podría debilitar la confianza de los agentes económicos. “Un cambio de equipos o de lineamientos en esta etapa podría generar una incertidumbre innecesaria, afectar la confianza de los agentes económicos y debilitar los avances logrados con el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado”, enfatizaron.

Un cambio en medio de la transición política

La exhortación empresarial se produce tras la juramentación de José Fernando Reyes Llanos como nuevo titular del Mincetur, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Su incorporación se dio en el marco de la conformación del gabinete encabezado por Denisse Miralles durante la gestión del presidente José María Alcázar, en un contexto de transición y expectativa por los recientes ajustes ministeriales.

Reyes Llanos sucede en el cargo a Teresa Mera y asume la conducción del sector en un momento particularmente sensible. Varias regiones del país afrontan afectaciones en turismo y transporte debido a intensas lluvias, lo que mantiene la atención en la gestión de la crisis, la recuperación de destinos y la seguridad de los visitantes.

De formación jurídica, Reyes Llanos
De formación jurídica, Reyes Llanos posee trayectoria en la administración pública, donde ha asumido funciones de asesoría legal y puestos directivos en diversas instituciones del Estado. Foto: X

Perfil del nuevo ministro

Abogado de profesión, Reyes Llanos cuenta con experiencia en el sector público. Ha ocupado cargos de asesoría jurídica y alta dirección en distintas entidades estatales. Entre otros puestos, fue jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y gerente general encargado en el Instituto Nacional de Salud, así como viceministro encargado de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

También se desempeñó como gerente de Licencias en la Federación Peruana de Fútbol y, antes de asumir el Mincetur, ejercía como director general en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, su gestión será observada de cerca por los gremios empresariales, que esperan que el nuevo liderazgo garantice continuidad, estabilidad y reglas claras para el desarrollo sostenido del comercio exterior y el turismo.

Temas Relacionados

Minceturgremios empresarialesperu-economia

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

El conjunto liderado por Francisco Hervás busca alcanzar el liderato de la liga; mientras tanto, el equipo de Natalia Málaga llega con la intención de recuperarse después de su reciente derrota frente a Alianza Lima. En segundo turno, Circolo y Atenea medirán fuerzas

Universitario vs Géminis EN VIVO

Guido Bellido afirma que sería un zorro si fuera “therian” y usuario en X lo comparan con un burro: “Así queda mejor”

La publicación del parlamentario aludía a una tendencia viral entre jóvenes en redes sociales que se identifican como animales

Guido Bellido afirma que sería

El gran regreso de FMS Perú: 24 MCs batallarán por el pase a la Final Internacional en México

La escena del freestyle en Perú se reestructura con un torneo especial que reemplaza el formato liga y otorgará un único cupo a la Final Internacional 2026 en México, en un evento con 24 MCs y producción renovada

El gran regreso de FMS

Vecinos de Chosica viven con temor por el incremento del caudal del río Rímac y piden urgente muro de contención ante posible desborde

La crecida de las aguas y las lluvias persistentes han puesto en riesgo a miles de habitantes en el distrito, mientras equipos de emergencia y población refuerzan vigilancia ante posibles desbordes y activación de quebradas

Vecinos de Chosica viven con

Juliana Oxenford responde a colegas que le piden dejar de mencionar a Marisel Linares: “No me toca pensar en ella”

La periodista dejó claro que la prioridad debe ser la familia de Lizeth Marzano, criticando a quienes intentan blindar a Linares tras la polémica por el fatal atropello a la deportista

Juliana Oxenford responde a colegas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: la mayoría de

Elecciones 2026: la mayoría de partidos excluye al pueblo afroperuano dentro de sus planes de gobierno

Tomás Gálvez archiva denuncia contra Fernando Rospigliosi por presionar a jueces del caso Cayara

ANC del PJ absuelve a Enma Benavides en caso de presunta ayuda a Patricia Benavides en su demanda contra la JNJ

Wilson Soto admite que pidió a María del Carmen Alva ser ministro de Agricultura: “Es normal”

El futuro de los encuentros con el Papa y Donald Trump: canciller se reunirá con José María Balcázar para definir próximas visitas

ENTRETENIMIENTO

El gran regreso de FMS

El gran regreso de FMS Perú: 24 MCs batallarán por el pase a la Final Internacional en México

Juliana Oxenford responde a colegas que le piden dejar de mencionar a Marisel Linares: “No me toca pensar en ella”

Los verdaderos Amistades Peligrosas sorprenden a sus imitadores de Yo Soy: “los queremos en el escenario con nosotros”

Empresas cancelan contratos a Francesca Montenegro tras ser vista con Adrián Villar el día del atropello a Lizeth Marzano

Rosario Sasieta aconseja a Marisel Linares tras caso de atropello: “Que un conviviente no te malogre el futuro”

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima: clásico por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Arquímedes Figuera resalta la jerarquía de Alianza Lima en la previa del duelo con UTC: “No nos podemos confiar de su mal momento”

Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, quiere sorprender a Universitario en Liga 1 2026: “Es muy expectante, hay que tener variantes”

Juan Pablo Varillas vs Joaquín Aguilar: fecha, hora y dónde ver partido por octavos de final de Challenger de Tigre