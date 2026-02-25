Gremios piden al nuevo titular del Mincetur mantener sin cambios las políticas sectoriales alcanzadas hasta el momento

Alertaron que introducir cambios bruscos en las directrices vigentes podría comprometer los progresos logrados y abrir un periodo de incertidumbre para el empresariado y los inversionistas. Foto: Gobierno del Perú

La reciente designación de José Fernando Reyes Llanos al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha generado una rápida reacción del sector empresarial. Diversos gremios solicitaron que la nueva gestión preserve las políticas públicas y los equipos técnicos que han venido trabajando en comercio exterior y turismo, a fin de evitar alteraciones que puedan afectar la marcha de ambas actividades.

El pronunciamiento subraya la necesidad de estabilidad en un contexto en el que estos sectores son considerados estratégicos para la economía nacional. Según advirtieron, cualquier modificación abrupta en los lineamientos actuales podría poner en riesgo los avances alcanzados y generar un escenario de incertidumbre para las empresas y los inversionistas.

Comunicado conjunto de los gremios

El pedido fue suscrito por la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), PeruCámaras y la Plataforma Nacional Gremios Mipymes. En su mensaje conjunto, las organizaciones remarcaron la importancia de garantizar previsibilidad en las decisiones del sector.

En el documento difundido tras el cambio ministerial, señalaron: “El país necesita reglas claras y sostenibilidad en las políticas públicas. En ese sentido, consideramos importante que se mantengan los equipos técnicos que vienen desempeñando funciones en el Mincetur, así como la continuidad de las negociaciones internacionales, estrategias de promoción, compromisos comerciales y programas sectoriales actualmente en ejecución”.

El Presidente de la República toma el juramento de estilo a José Reyes Llanos, quien se compromete a desempeñar lealmente el cargo de Ministro de Comercio Exterior y Turismo | Canal N

Comercio exterior y turismo, ejes del crecimiento

Los gremios destacaron que ambas actividades cumplen un rol determinante en la economía, no solo por su aporte en divisas, sino también por su impacto en el empleo formal y la descentralización productiva. En esa línea, indicaron: “El comercio exterior y el turismo son pilares esenciales para la generación de empleo formal, divisas, descentralización productiva y crecimiento sostenible. Muchas de las iniciativas en curso responden a procesos técnicos de mediano y largo plazo que requieren previsibilidad, coherencia y estabilidad”.

Asimismo, advirtieron que interrumpir procesos en marcha podría debilitar la confianza de los agentes económicos. “Un cambio de equipos o de lineamientos en esta etapa podría generar una incertidumbre innecesaria, afectar la confianza de los agentes económicos y debilitar los avances logrados con el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado”, enfatizaron.

Un cambio en medio de la transición política

La exhortación empresarial se produce tras la juramentación de José Fernando Reyes Llanos como nuevo titular del Mincetur, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Su incorporación se dio en el marco de la conformación del gabinete encabezado por Denisse Miralles durante la gestión del presidente José María Alcázar, en un contexto de transición y expectativa por los recientes ajustes ministeriales.

Reyes Llanos sucede en el cargo a Teresa Mera y asume la conducción del sector en un momento particularmente sensible. Varias regiones del país afrontan afectaciones en turismo y transporte debido a intensas lluvias, lo que mantiene la atención en la gestión de la crisis, la recuperación de destinos y la seguridad de los visitantes.

De formación jurídica, Reyes Llanos posee trayectoria en la administración pública, donde ha asumido funciones de asesoría legal y puestos directivos en diversas instituciones del Estado. Foto: X

Perfil del nuevo ministro

Abogado de profesión, Reyes Llanos cuenta con experiencia en el sector público. Ha ocupado cargos de asesoría jurídica y alta dirección en distintas entidades estatales. Entre otros puestos, fue jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y gerente general encargado en el Instituto Nacional de Salud, así como viceministro encargado de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

También se desempeñó como gerente de Licencias en la Federación Peruana de Fútbol y, antes de asumir el Mincetur, ejercía como director general en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, su gestión será observada de cerca por los gremios empresariales, que esperan que el nuevo liderazgo garantice continuidad, estabilidad y reglas claras para el desarrollo sostenido del comercio exterior y el turismo.