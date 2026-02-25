Perfil del nuevo titular de Mincetur: José Fernando Reyes Llanos asume la dirección de Comercio y Turismo

El Presidente de la República toma el juramento de estilo a José Reyes Llanos, quien se compromete a desempeñar lealmente el cargo de Ministro de Comercio Exterior y Turismo | Canal N

José Fernando Reyes Llanos asumió este martes el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo, incorporándose al gabinete liderado por Denisse Miralles en el gobierno del presidente José María Alcázar. La ceremonia de juramentación inició pasadas las 18:00, en un contexto marcado por la expectativa y cambios de último minuto, ya que horas antes, Hernando de Stoo había confirmado públicamente que ocuparía el cargo, pero finalmente fue Reyes Llanos quien prestó juramento. Posteriormente, Denisse Miralles fue designada como presidenta del Consejo de Ministros.

Con este acto, Reyes Llanos sucede a Teresa Mera, quien asumió la cartera durante la gestión de José Jerí y la deja tras el recambio ministerial. La Presidencia de la República enfatizó que la conformación del nuevo gabinete prioriza la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la conducción transparente del proceso electoral, así como la combinación de experiencia y renovación en los ministerios.

La juramentación, realizada en Palacio de Gobierno, se produce en medio de un proceso de transición y bajo la mirada atenta de sectores económicos y turísticos, que enfrentan desafíos críticos debido a la coyuntura climática en el país.

José Fernando Reyes Llanos jura como ministro de Comercio Exterior y Turismo, sumándose al equipo del nuevo gabinete liderado por Denisse Miralles, con banderas peruanas de fondo. (Foto: Presidencia)

Perfil y trayectoria profesional de Reyes Llanos

Abogado de formación, José Fernando Reyes Llanos cuenta con una trayectoria consolidada en el sector público, ocupando cargos de asesoría jurídica y alta dirección en diversos ministerios y entidades estatales. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y gerente general (de manera temporal) en el Instituto Nacional de Salud, el organismo público encargado de la investigación biomédica y la salud pública, así como viceministro encargado de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Su experiencia también incluye la gerencia de Licencias en la Federación Peruana de Fútbol, el organismo público rector del fútbol a nivel nacional, donde destacó como especialista en derecho administrativo, sistemas administrativos, gestión pública y gestión de proyectos. Antes de asumir el liderazgo del Mincetur, Reyes Llanos ejercía como director general de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

José Fernando Reyes Llanos (centro), ex Director General de Justicia y Libertad Religiosa, dirige una discusión crucial con su equipo de trabajo sobre futuras políticas y derechos humanos. (@MinjusDH_Peru)

Emergencia por lluvias: daños en turismo y demanda de acciones urgentes

La asunción de José Fernando Reyes Llanos al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se produce en un contexto marcado por la emergencia climática que golpea gravemente a regiones como Arequipa y Piura.

En la región sureña, ya se ha iniciado la declaratoria de emergencia para el sector transportes, con intervención directa de Provías Nacional, el organismo estatal encargado de la gestión vial, y coordinaciones para la movilidad de maquinaria y recursos desde zonas no afectadas. El organismo estatal Senamhi mantiene la alerta naranja por eventos meteorológicos severos, que incluyen granizo, aguanieve y nieve en la sierra centro y sur, con lluvias diarias estimadas entre 10 y 20 mm en las provincias afectadas.

A escala nacional, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha publicado recomendaciones dirigidas a viajeros nacionales y extranjeros, entre las que figura la verificación del estado de carreteras principales, como la Panamericana Norte y Sur, y de los servicios turísticos, ante interrupciones y daños en infraestructura clave para el sector. Se sugiere mantenerse atentos a los avisos oficiales del organismo estatal Senamhi, organismo estatal INDECI, el servicio de información IPERú y evitar zonas de riesgo durante la vigencia de alertas meteorológicas.

Derrumbe bloquea acceso al Santuario de la Virgen de Chapi tras intensas lluvias; fieles piden ayuda urgente. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

En el norte, el balneario de Máncora afrontó más de 5 horas de lluvias con tormentas eléctricas, lo que resultó en la activación de quebradas, anegamiento de calles y el colapso de infraestructuras turísticas como el hotel Qema. Al menos 200 viviendas sufrieron daños y la Panamericana Norte presentó varios tramos interrumpidos, impidiendo el acceso de cientos de turistas. El alcalde local, Manuel Cruz, realizó un llamado urgente al Ejecutivo y a los ministerios involucrados, solicitando apoyo logístico y la declaratoria de emergencia para restaurar el flujo turístico y sanitario.

El fenómeno de El Niño se señala como uno de los factores que exacerban la variabilidad climática, complicando la programación de llegadas y la seguridad de destinos turísticos. El Mincetur mantiene la coordinación con actores nacionales y locales para priorizar tanto la seguridad de visitantes como la sostenibilidad del sector.

Integrantes del gabinete ministerial encabezado por Denisse Miralles

El actual Consejo de Ministros de Perú está conformado por los siguientes titulares:

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, junto a los ministros del nuevo gabinete del gobierno de José María Alcázar, posan oficialmente tras su juramentación. (Foto: Presidencia)

Presidenta del Consejo de Ministros: Denisse Miralles

Ministerio de Relaciones Exteriores: Hugo de Zela

Ministerio de Defensa: Luis Enrique Arroyo Sánchez

Ministerio de Economía y Finanzas: Gerardo Arturo López Gonzales

Ministerio del Interior: Hugo Alberto Begazo de Bedoya

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Luis Enrique Jiménez Borra

Ministerio de Educación: Erfurt Manuel Castillo Vera

Ministerio de Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe César Meza Millán

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: óscar Fausto Fernández Cáceres

Ministerio de la Producción: César Manuel Quispe Luján

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos

Ministerio de Energía y Minas: Angelo Victorino Alfaro Lombardi

Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Aldo Martín Prieto Barrera

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Hary Yzarra Trelles

Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes del Castillo

Ministerio de Cultura: Fátima Soraya Altabás Kajatt

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila