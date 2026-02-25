Declaran en emergencia a distrito de Áncash por contaminación del río Casca: 18 mil familias afectadas

Una mano sostiene un vaso con agua turbia y partículas, simbolizando la grave contaminación que azota al río Casca en la región de Áncash, afectando a las comunidades locales.

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en el distrito de Independencia, en la provincia de Huaraz (región Áncash), debido al peligro inminente de contaminación hídrica en la subcuenca del río Casca, según el Decreto Supremo N.º 026-2026-PCM, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

La medida, que tendrá una vigencia de 60 días calendario, responde a informes técnicos que advierten que la población se encuentra expuesta a un Muy Alto Riesgo debido a la contaminación del recurso hídrico. El pedido fue formulado por el Gobierno Regional de Áncash y evaluado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que emitió opinión favorable tras analizar documentación de la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección Regional de Salud y la municipalidad distrital.

De acuerdo con el informe técnico del Indeci, la capacidad de respuesta del gobierno regional ha sido sobrepasada, por lo que se requiere la intervención del Ejecutivo a través de diversos sectores. En ese marco, se dispone la participación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, entre otras entidades, para ejecutar acciones inmediatas y necesarias de reducción del riesgo, así como medidas de respuesta y rehabilitación.

El decreto precisa que las intervenciones deberán tener nexo directo con la situación de peligro identificada y podrán ajustarse según los estudios técnicos y las condiciones que se presenten durante su ejecución. Asimismo, se establece que la implementación de las acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Medida busca garantizar agua a más de 18 mil familias

La declaratoria de Estado de Emergencia en el distrito de Independencia permitirá activar el uso de recursos del canon y sobrecanon para ejecutar acciones inmediatas frente a la contaminación hídrica del río Casca. Según informó la municipalidad distrital, estos fondos serán destinados a la captación de agua limpia fuera de la zona afectada, la instalación de sistemas de decantación de metales, la atención urgente con agua potable y el desarrollo de campañas de salud para la población expuesta.

Como primer paso, el municipio distrital realizará este 25 de febrero una mesa técnica con el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional de Áncash, a fin de definir una hoja de ruta que garantice el abastecimiento seguro para todas las familias afectadas. La medida era esperada desde octubre del año pasado, tras agravarse los reportes de contaminación con metales pesados como aluminio y hierro en la subcuenca del río Casca.

De acuerdo con información oficial, cerca de 18 mil familias dependen directa o indirectamente del agua proveniente del río Casca, muchas de las cuales tuvieron que abastecerse mediante camiones cisterna. La contaminación no solo impactó el consumo humano, sino también las actividades agrícolas y ganaderas. Además, comprometió el funcionamiento de diversas plantas de tratamiento de agua potable.

¿Cómo un aluvión desapareció laguna glaciar cerca de Huaraz?. (Foto: Agencia Andina)

Un informe del Indeci señala que la contaminación se originó tras el aluvión ocurrido el 28 de abril de 2025, cuando material morrénico y macizo rocoso de un glaciar se asentó en el cauce. Asimismo, el agua de nuevas lagunas en formación discurre hacia el río, lo que habría generado la posible presencia de contaminantes físicos, químicos y biológicos.

Los reportes técnicos advierten que la afectación alcanza a sectores como Huanchac, Tres Piedras, Shirapampa, Curhuaz, La Colina y Acovichay, donde la población depende de fuentes superficiales de la subcuenca. Con la declaratoria de emergencia, las autoridades buscan acelerar soluciones definitivas que reduzcan el Muy Alto Riesgo sanitario y ambiental identificado en la zona.