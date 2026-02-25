Perú

Daniela Darcourt reafirma el vínculo que mantiene con la madre de Waldir Felipa: “Somos muy amigas”

La cantante fue vista de compras junto a la madre de su ex en Chincha y no dudó en defender la cercana relación familiar, reafirmando su respeto y cariño por la familia Felipa más allá del romance

La cantante de salsa Daniela Darcourt explica en una entrevista por qué ha decidido continuar su relación laboral con su expareja, el bailarín Waldir Felipa. YouTube Sin Que Decir

Daniela Darcourt fue captada de compras junto a la mamá de su exWaldir Felipa en Chincha, un gesto que generó sorpresa entre seguidores y usuarios en redes sociales. Las imágenes pusieron en evidencia el vínculo cercano que la salsera mantiene con la familia de su expareja, independientemente del fin de su relación sentimental.

Una amistad que va más allá del romance: “Somos muy amigas”

La presencia de Daniela Darcourt junto a la madre de Waldir Felipa en Chincha desencadenó especulaciones. Consultada por la prensa y sus fanáticos, la artista explicó que coincidir fue algo fortuito y no planeado: “Somos muy amigas, tanto mi familia como la familia de Wally (Waldir). Nos tenemos un cariño y un respeto muy grande, importante. Y cuando uno está por el camino de pasadita, por qué no saludar”. La cantante minimizó la trascendencia del encuentro.

Darcourt detalló que su parada en Chincha respondió sencillamente a compromisos personales: “En realidad eran compras para mí, aprovechando que tenía que hacer, que estaba por el camino de regreso. Porque no es que me haya quedado mucho tiempo, la verdad”.

También señaló que no es inusual compartir con la familia de su expareja, manteniendo el respeto y la cordialidad entre ambos núcleos familiares. “No es la primera vez que hemos estado juntos, igual su mamá con mi mamá. El cariño entre familias está. Nunca va a dejar de estarlo, pero principalmente el respeto”, remarcó Darcourt.
Daniela Darcourt aclaró que su
Daniela Darcourt aclaró que su visita a Chincha se debió a compromisos personales y no a un encuentro planeado con la familia Felipa.

¿Por qué sigue trabajando con Waldir Felipa? Daniela responde a las críticas

La cercanía entre Daniela Darcourt y la familia de Waldir Felipa ha sido un tema recurrente desde la ruptura amorosa de la pareja a finales de 2025. Ambos han sido claros al declarar que mantienen una sólida relación profesional y de amistad, construida durante más de una década, lo que les permite seguir compartiendo escenario sin inconvenientes.

En una entrevista para el pódcast de *QTV, la psicóloga Lizbeth Cueva le consultó a la cantante por qué continúa colaborando con su ex. Respondió: “Yo le he abierto las puertas a Wally en su momento para que se retire, si es que lo quiere. Hemos sido superadultos y maduros en la relación. Lo que pase entre él y yo queda entre él y yo, porque al final las decisiones… nosotros ya hemos sido pareja, no es que sea un saliente y me guste la idea o no me guste la idea de que lo puedo tener congelado ahí un rato o tengo otro plan y voy, hago otra cosa", comentó.

“Pero hasta el momento no me ha dado ninguna sensación como de solicitar su trabajo. Hoy por hoy, estoy supertranquila con la decisión y si mañana cambia, yo no tengo ningún problema. Yo me encuentro en una estabilidad en este momento”, afirmó la cantante.

La artista enfatizó el profesionalismo y el respeto mutuo dentro de la relación laboral: “No es difícil para mí absolutamente nada. Ya estoy bien grandecita, los treinta ya me hacen así, y créeme que hay cosas más importantes por las cuales preocuparse”, desestimando especulaciones sobre una posible reconciliación y resaltando, por encima de los rumores, su buena relación con Felipa.

Daniela Darcourt fue captada de
Daniela Darcourt fue captada de compras junto a la mamá de su exnovio Waldir Felipa en Chincha, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales.

Tras la confirmación del fin de la relación en octubre del año pasado, Waldir Felipa y Daniela Darcourt han preferido preservar su vínculo fuera del foco mediático. Las sospechas de reconciliación han surgido ante apariciones conjuntas, pero la artista insiste en que la cercanía se debe a lazos profesionales y afectivos.

“Que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados, ya veremos qué pasa más adelante”, expresó Felipa. Por su parte, la intérprete fue categórica: “Lo que pase entre Waldir y yo queda entre Waldir y yo. Nosotros nos queremos un montón”, señaló la salsera en el pasado.

Pese a las explicaciones ofrecidas por Daniela Darcourt, ciertos comentaristas de espectáculos, como Ric La Torre y Samuel Suárez, jugaron con la polémica respecto al motivo real del viaje a Chincha. Ric La Torre ironizó: “Yo no sabía que la jaba de huevos estaba más barato en Chincha que acá a dos cuadras que tenemos 3 supermercados y acá es el mayorista”, insinuando que la visita pudo tener un motivo más personal que comercial. Samuel Suárez cuestionó el “floro” de la artista y planteó que, si fuera una simple casualidad, el encuentro se limitaría a un saludo y no a una tarde de compras compartidas.

Lizeth Marzano: Excompañera de Marisel

Sporting Cristal vs 2 de

Nuevo delfín varado en las

Hernando de Soto lanza advertencia

¿Quién es Hary Izarra Trelles?
José María Balcázar designó a

Lizeth Marzano: Excompañera de Marisel

Sporting Cristal vs 2 de

