Daniela Darcourt coquetea con Waldir Felipa en concierto: “Te veo a la salida”

Durante una reciente presentación en Lima, Daniela Darcourt captó la atención de sus seguidores tras protagonizar un episodio de cercanía y complicidad con Waldir Felipa, su expareja y actual amigo. Ambos compartieron escenario dos meses después de anunciar el fin de su relación sentimental, dejando en evidencia una conexión que se mantiene a pesar del quiebre.

La cantante, reconocida por su influencia en la salsa peruana, sorprendió al público cuando se dirigió a Felipa en tono juguetón y le propuso compartir un lonche navideño. “Yo tengo el panetón. Creería que tú tienes el chocolate, entonces, quisiera saber si a la salida te podría invitar panetón y tú me invitas chocolate”, expresó Darcourt ante los asistentes, en imágenes compartidas por Instarándula.

A poca distancia, Darcourt y Felipa intercambiaron miradas, mientras la cantante se acercó para darle un beso en la mejilla, animada por la reacción del público. “Te voy a esperar. Te veo a la salida”, agregó la intérprete, lo que provocó una ovación y renovadas especulaciones sobre la posibilidad de una reconciliación.

La interacción, lejos de resultar tensa, reflejó la buena relación que mantienen tras la separación. Tanto Darcourt como Felipa se mostraron cómodos en el escenario, lo que sumó un matiz especial a la noche y reforzó la percepción de que la amistad entre ambos sigue vigente. El público, testigo del episodio, celebró la complicidad de los artistas, quienes no buscaron disimular el afecto que todavía comparten.

A raíz del impacto que generó la interacción en el concierto, Daniela Darcourt se refirió por primera vez a los motivos y circunstancias de su ruptura con Waldir Felipa durante una entrevista televisiva. En el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca, la intérprete de salsa despejó las dudas respecto a los rumores de infidelidad que circularon en las últimas semanas.

La cantante fue directa: “A mí jamás me ha faltado el respeto. Ninguno de los dos le ha faltado al otro, y eso quiero que lo tengan en claro”, declaró ante cámaras. De esta manera, descartó cualquier versión que hablara de un quiebre provocado por agravios. Darcourt explicó que la decisión de separarse fue tomada en buenos términos, y que ambos optaron por preservar la privacidad de los aspectos más íntimos de la relación.

Sobre el manejo de la ruptura, la artista remarcó que existen acuerdos para evitar declaraciones negativas o polémicas públicas. “Si lo que quieren es ver que nosotros nos sacamos los ojos o que él dice cosas negativas sobre mí o viceversa, eso no va a pasar ni hoy ni mañana. Lo que decidamos de aquí en adelante va a quedar entre nosotros”, afirmó la cantante, subrayando la madurez con la que afrontan la situación.

Durante la conversación, Darcourt también destacó las cualidades personales y profesionales de Felipa, a quien describió como un “gran profesional, un chico lindo, educado, respetuoso”.

La artista insistió en que el respeto y la admiración continúan presentes, a pesar de la distancia sentimental. “Cierro este tema. Waldir es maravilloso. Yo lo amo, lo adoro, lo quiero; él igual a mí. Nos respetamos, nos admiramos, y eso es lo más importante”, concluyó, dejando claro que no existen resentimientos.

Las declaraciones de Darcourt, sumadas al encuentro público con Felipa durante el concierto, evidencian la solidez de la relación amical que mantienen, alejados de polémicas y priorizando el bienestar mutuo. El episodio, lejos de alimentar controversias, refuerza la imagen de una expareja capaz de convivir con armonía y respeto en el ámbito artístico y personal.