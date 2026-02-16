El Niño Costero en Perú desde marzo: esta es la zona que corre mayor peligro en 2026, según el Enfen

El Enfen activa alerta ante la inminente llegada del fenómeno Niño Costero que podría afectar al norte del Perú desde marzo hasta noviembre. (Andina)

El norte del Perú se encuentra bajo una alerta activada por el Enfen ante la inminente llegada de El Niño Costero, que podría iniciar en marzo y extenderse hasta noviembre, con lluvias intensas que amenazan especialmente a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Esta advertencia, respaldada por análisis técnicos y monitoreos meteorológicos constantes, sitúa a la población y autoridades ante la expectativa de precipitaciones de magnitud variable, según informaron los voceros del Enfen.

De acuerdo a Luis Vázquez Espinoza, vocero del Enfen (Comisión Multisectorial del Estudio del Fenómeno Climático de El Niño), el sistema de vigilancia se elevó a alerta tras constatarse indicios sólidos del próximo desarrollo del fenómeno costero.

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad están identificadas como las regiones más vulnerables frente a las lluvias intensas del Niño Costero.

Se prevé un El Niño de magnitud débil al menos hasta mayo, aunque existe la posibilidad de que alcance intensidad moderada hacia julio. Esta condición, aclaró el portavoz, se mantendría hasta noviembre, con un impacto que podría variar entre normal y superior en cuanto a precipitaciones.

El Enfen, subrayó Vázquez Espinoza, cumple la misión de suministrar información ambiental y pronósticos climáticos con el fin de que los diferentes niveles de gobierno —central, regional y local— adopten medidas preventivas.

“Ya hemos pasado de un estado de vigilancia, que equivale a una alerta ámbar, a una alerta propiamente dicha, donde existe una seguridad considerable de que el Niño se presentará”, explicó el ingeniero en declaraciones recogidas por Buenos Días Perú.

La zona más expuesta

De acuerdo con los comunicados del Enfen y las declaraciones de su vocero, la zona norte del Perú es la que enfrenta un mayor riesgo por la llegada de lluvias asociadas al Niño Costero. Aunque el impacto se sentirá a nivel nacional, la experiencia y los modelos meteorológicos confirman que Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad suelen registrar las precipitaciones más significativas.

La Oscilación Madden-Julian cruza el Pacífico y podría desencadenar un nuevo episodio de El Niño, según meteorólogos. (Andy Hazelton)

“El impacto es a nivel nacional, pero la zona que es más afectada siempre es la zona norte por las precipitaciones”, indicó Vázquez Espinoza en Buenos Días Perú.

El funcionario advirtió que las lluvias se situarán entre niveles normales y superiores, sin descartar la posibilidad de eventos torrenciales en determinados momentos. El pronóstico hidrológico prevé un incremento de los caudales de los ríos, lo que eleva la atención sobre la necesidad de descolmatación y defensas ribereñas en los departamentos mencionados.

Monitoreo constante

El Enfen refuerza su sistema de monitoreo a través de reuniones periódicas y la actualización de sus reportes, con el objetivo de mantener informadas a las autoridades y la población. “Toda la información más significativa ya la tienen en el comunicado, que nos da un margen de tiempo sobre la presencia del Niño y los posibles impactos”, indicó el vocero.

Dentro del Enfen participan instituciones como el Senamhi, el Indeci y el Cenepred, que abordan la prevención y la atención de emergencias. Cada organismo, en función de sus competencias, intensifica la vigilancia ambiental, multiplica los análisis y despliega recursos técnicos para seguir la evolución del fenómeno. El Imarpe, por ejemplo, realiza monitoreos adicionales del mar, mientras que el Senamhi refuerza el seguimiento de las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones.

El Fenómeno del Niño ocurre cuando el Pacífico central y oriental se calienta más de lo normal, provocando cambios amplios en lluvias y vientos. Foto: Blog Auna

Medidas y autoridades

El propósito de la alerta, según los portavoces del Enfen, es que las autoridades nacionales y regionales actúen con anticipación para minimizar los daños. “Con la información proporcionada, los diferentes sectores deben haber tomado ya las acciones respectivas y ajustar sus actividades de acuerdo a las actualizaciones que les brindamos”, precisó Vázquez Espinoza.

El fenómeno de El Niño Costero afecta no solo a la dinámica climática, sino también a sectores productivos como la pesca. El incremento en la temperatura del mar puede modificar la distribución de especies como la anchoveta, con impactos tanto en la economía como en la seguridad alimentaria local. A pesar de que la magnitud prevista es débil, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de lluvias torrenciales, desbordes de ríos y activación de quebradas.

El Enfen garantiza que los comunicados, reportes diarios y pronósticos hidrológicos estén disponibles para la ciudadanía y los entes implicados en la prevención de desastres. “La población, si visita las páginas del Enfen o de las instituciones que lo integran, va a estar muy bien informada, con información oportuna y veraz”, afirmó el vocero.

Mientras la alerta sigue vigente, los especialistas insisten en la importancia de mantener la coordinación interinstitucional para dar respuesta a los riesgos identificados. El monitoreo continuará durante todo el periodo señalado, con atención prioritaria a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, las regiones que históricamente han sentido con mayor fuerza los efectos de El Niño Costero.