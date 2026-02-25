Abogado de familia de Liseth Marzano considera como “extraña” la intervención de policías horas luego del atropello

El abogado de la familia de Liseth Marzano, deportista fallecida luego de ser atropellada por Adrián Villar la madrugada del 18 de febrero, ha considerado como “extraña” la intervención de la Policía Nacional del Perú en el hecho. Esto luego de que se difundiera un video en el que se revelaría el ingreso de un agente de la PNP a la casa de Francesca Montenegro, pareja del joven de 21 años.

Según el registro de video, Villar ingresó a la casa de su pareja luego de haber atropellado a Marzano. Momentos después, seis horas luego de que la deportista fuera atropellada y abandonada a su suerte con una lesión grave en la cabeza, un vehículo oficial de la Policía Nacional se estacionó cerca del inmueble y uno de los agentes ingresó al lugar.

El agente PNP se retiró unos minutos después a bordo del vehículo de la Policía, pero su visita fue seguida por la de un agente de serenazgo, que no ingresó a la casa de Francesca Montenegro pero sí tomó fotos de la vivienda antes de retirarse. Instantes después, Villar salió de la casa de su pareja y se alejó en lo que sería un taxi hacia un destino hasta el momento desconocido.

“Lo que vemos es que la intervención extraña y rara, horas más tarde, de policías en la escena, nos haría sospechar de otro tipo de actos que podrían calzar en otro tipo de delitos”, indicó Julio Mendoza, abogado de la familia Marzano.

Las imágenes cobran sentido si se considera que durante la audiencia en la que se dictó impedimento de salida del país contra Villar, un representante del Ministerio Público afirmó que “luego de suscitados los hechos, habrían participado terceras personas con la finalidad de que el hoy investigado no se ponga a derecho... Terceras personas, incluidos funcionarios públicos”.

“Es importante porque vemos la participación, justamente de autoridades en una escena posterior a los hechos ocurridos, al atropello directo, y aparentemente, por la forma en que estos oficiales se movilizan, toman fotos, parecieran conocer la ubicación de este señor (Adrián Villar). Entonces, ¿por qué llegaron ahí? ¿Quiénes les dieron la información? ¿Por qué no intervinieron? Son preguntas que se tienen que responder. ¿Por qué tomaron fotos? ¿A quiénes se remitieron esas fotos? ¿Qué órdenes seguían?”, indicó el abogado de la familia Marzano.

Un video de una cámara de seguridad muestra el preciso instante en que Lizeth Marzano es violentamente atropellada por un vehículo conducido por Adrian Villar mientras ella corría por la calle. Las imágenes revelan la crudeza del impacto.

Piden detención preliminar contra Adrián Villar

Las imágenes reveladas también muestran cómo Adrián Villar, se reunió en una calle de San Isidro con su padre, su madrastra, la periodista Marisel Linares; además de su pareja, Francesca Montenegro, quien apareció acompañada de su papá. El encuentro se produjo a unas cuadras del lugar del atropello y apenas cuatro horas después.

Con esta nueva información, el abogado Julio Mendoza sostuvo en conversación con Latina que “nos hacen pensar que se trató de ocultar información, manipular la escena y, por lo tanto, creemos que ahora sí, la Fiscalía tiene suficientes elementos para solicitar, como mínimo, una detención preliminar y luego una prisión preventiva”.

Pese a que el abogado de la familia Marzano considera que Villar debería ser detenido, también afirmó que el pedido formal debe ser de la Fiscalía y que debería incluir, por lo menos, al joven de 21 años por ser el principal responsable del hecho. En cuanto a las otras cuatro personas que se reunieron esa noche con él en San Isidro, Mendoza sostuvo que, antes de que se pueda tomar alguna acción en su contra, corresponde que se aperture una investigación preliminar en paralelo.

“Los otros temas todavía tienen que abrirse una carpeta para empezar una investigación, por lo menos con diligencias preliminares”, aseguró al medio televisivo.