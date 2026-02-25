Perú

Abogado de familia de Liseth Marzano considera como “extraña” la intervención de policías horas luego del atropello

Imágenes de cámaras de seguridad revelan que al menos un agente de la PNP ingresó a la casa de la pareja de Adrián Villar, donde estuvo luego de atropellar a Liseth Marzano

Guardar

El abogado de la familia de Liseth Marzano, deportista fallecida luego de ser atropellada por Adrián Villar la madrugada del 18 de febrero, ha considerado como “extraña” la intervención de la Policía Nacional del Perú en el hecho. Esto luego de que se difundiera un video en el que se revelaría el ingreso de un agente de la PNP a la casa de Francesca Montenegro, pareja del joven de 21 años.

Según el registro de video, Villar ingresó a la casa de su pareja luego de haber atropellado a Marzano. Momentos después, seis horas luego de que la deportista fuera atropellada y abandonada a su suerte con una lesión grave en la cabeza, un vehículo oficial de la Policía Nacional se estacionó cerca del inmueble y uno de los agentes ingresó al lugar.

El agente PNP se retiró unos minutos después a bordo del vehículo de la Policía, pero su visita fue seguida por la de un agente de serenazgo, que no ingresó a la casa de Francesca Montenegro pero sí tomó fotos de la vivienda antes de retirarse. Instantes después, Villar salió de la casa de su pareja y se alejó en lo que sería un taxi hacia un destino hasta el momento desconocido.

“Lo que vemos es que la intervención extraña y rara, horas más tarde, de policías en la escena, nos haría sospechar de otro tipo de actos que podrían calzar en otro tipo de delitos”, indicó Julio Mendoza, abogado de la familia Marzano.

Las imágenes cobran sentido si se considera que durante la audiencia en la que se dictó impedimento de salida del país contra Villar, un representante del Ministerio Público afirmó que “luego de suscitados los hechos, habrían participado terceras personas con la finalidad de que el hoy investigado no se ponga a derecho... Terceras personas, incluidos funcionarios públicos”.

“Es importante porque vemos la participación, justamente de autoridades en una escena posterior a los hechos ocurridos, al atropello directo, y aparentemente, por la forma en que estos oficiales se movilizan, toman fotos, parecieran conocer la ubicación de este señor (Adrián Villar). Entonces, ¿por qué llegaron ahí? ¿Quiénes les dieron la información? ¿Por qué no intervinieron? Son preguntas que se tienen que responder. ¿Por qué tomaron fotos? ¿A quiénes se remitieron esas fotos? ¿Qué órdenes seguían?”, indicó el abogado de la familia Marzano.

Un video de una cámara de seguridad muestra el preciso instante en que Lizeth Marzano es violentamente atropellada por un vehículo conducido por Adrian Villar mientras ella corría por la calle. Las imágenes revelan la crudeza del impacto.

Piden detención preliminar contra Adrián Villar

Las imágenes reveladas también muestran cómo Adrián Villar, se reunió en una calle de San Isidro con su padre, su madrastra, la periodista Marisel Linares; además de su pareja, Francesca Montenegro, quien apareció acompañada de su papá. El encuentro se produjo a unas cuadras del lugar del atropello y apenas cuatro horas después.

Con esta nueva información, el abogado Julio Mendoza sostuvo en conversación con Latina que “nos hacen pensar que se trató de ocultar información, manipular la escena y, por lo tanto, creemos que ahora sí, la Fiscalía tiene suficientes elementos para solicitar, como mínimo, una detención preliminar y luego una prisión preventiva”.

Pese a que el abogado de la familia Marzano considera que Villar debería ser detenido, también afirmó que el pedido formal debe ser de la Fiscalía y que debería incluir, por lo menos, al joven de 21 años por ser el principal responsable del hecho. En cuanto a las otras cuatro personas que se reunieron esa noche con él en San Isidro, Mendoza sostuvo que, antes de que se pueda tomar alguna acción en su contra, corresponde que se aperture una investigación preliminar en paralelo.

“Los otros temas todavía tienen que abrirse una carpeta para empezar una investigación, por lo menos con diligencias preliminares”, aseguró al medio televisivo.

Temas Relacionados

Liseth MarzanoAdrián VillarPNPPolicía Nacional del PerúFiscalíaMinisterio Públicoperu-noticias

Más Noticias

Fiscalía cita a Delia Espinoza: deberá dar sus descargos este 10 de marzo por presunto peculado de uso

El despacho de Enriquecimiento Ilícito analizará el uso de las unidades EGW-711 y EGW-715, mientras se encontraba suspendida de sus funciones

Fiscalía cita a Delia Espinoza:

La ‘cuota de poder de César Acuña’ en el gobierno de José María Balcázar: la PCM y siete ministerios bajo cuestionamiento

El partido de Acuña, APP, pidió preservar carteras clave mientras rechazaba haber favorecido a José María Balcázar en la votación de la Mesa Directiva

La ‘cuota de poder de

Universitario enfrenta problemas por Matías Di Benedetto: nacionalización sin fecha definida y plantel con cupos de extranjeros completos

El defensor argentino aún no ha debutado en la Liga 1 2026, ya que sigue a la espera de obtener su DNI para poder ser registrado como jugador peruano

Universitario enfrenta problemas por Matías

Sporting Cristal podría cambiar de localía tras ataque a hinchas en el Callao: la opción para duelo con Carabobo FC por Copa Libertadores 2026

Luego de la clasificación a la fase 3, los hinchas rimenses sufrieron un violento ataque en la salida del estadio Miguel Grau y la directiva estaría pensando en ver otra alternativa para enfrentar al cuadro venezolano

Sporting Cristal podría cambiar de

Con solo 14 años obtuvo puntaje de ingreso para Ingeniería Química en la UNI, pero no podrá ocupar la vacante por esta razón

A lo largo de los años, Thiago ha logrado resultados destacados en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, la Universidad Nacional del Callao y la San Marcos, confirmando su sobresaliente historial académico

Con solo 14 años obtuvo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar llegó a

José María Balcázar llegó a Arequipa con una comitiva de ministros para atender la emergencia por lluvias

Premier Denisse Miralles no declaró una investigación fiscal cuando juró como ministra de Economía

Rafael López Aliaga evalúa denuncia constitucional contra José María Balcázar por tráfico de influencias: “Es una repartija con Acuña”

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

Hernando de Soto y los detalles de su frustrado nombramiento como premier del gobierno de José María Balcázar

ENTRETENIMIENTO

La molestia de Fernando Llanos

La molestia de Fernando Llanos con la Fiscalía tras nuevos videos de Marisel Linares con Adrian Villar

Concierto de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional: accesos, horarios, recomendaciones y más

La película ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ llegará a Netflix

Magaly Medina cuestiona a Marisel Linares tras aparecer con Adrián Villar: “No hacer nada es una negligencia”

La radical decisión de Marisel Linares al aparecer en video junto a Adrián Villar horas después de la muerte de Lizeth Marzano

DEPORTES

Universitario enfrenta problemas por Matías

Universitario enfrenta problemas por Matías Di Benedetto: nacionalización sin fecha definida y plantel con cupos de extranjeros completos

Sporting Cristal podría cambiar de localía tras ataque a hinchas en el Callao: la opción para duelo con Carabobo FC por Copa Libertadores 2026

Se reveló la verdad sobre Pedro Aquino y su delicado estado físico que le impide jugar en Alianza Lima: “Hace años viene así”

Diego Rebagliati elogió a 3 jugadores de Sporting Cristal, pero apuntó contra Paulo Autuori tras clasificación en Copa Libertadores 2026

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026