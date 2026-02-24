Qué se celebra el 24 de febrero en el Perú: fechas históricas y conmemoraciones nacionales

La jornada se destaca por el nacimiento de un expresidente reformista, logros deportivos, la creación de una reserva natural, así como la evocación de oficios vinculados a la hospitalidad y al transporte en distintos países. (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 24 de febrero reúne hechos y conmemoraciones relevantes para el Perú. En 1864 nació José Pardo y Barreda, presidente que promovió reformas educativas y fortaleció el Estado.

En 1974, el atleta Fernando Acevedo obtuvo el oro en los Juegos Bolivarianos y se consolidó como referente del atletismo nacional. En 1981 se creó el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, espacio clave para la conservación de aves y humedales en Arequipa.

Además, la fecha coincide con el Día Mundial del Barman y el Día del Mecánico, jornadas que reconocen oficios vinculados a la hospitalidad y al transporte en varios países de la región.

24 de febrero de 1864 – Nace José Pardo y Barreda, presidente peruano y reformista educativo

La fecha recuerda el nacimiento de José Pardo y Barreda, mandatario que orientó su gestión a ampliar el acceso educativo y consolidar instituciones públicas. (Hermanos Courret)

José Pardo y Barreda fue un político peruano nacido en 1864 que ejerció la presidencia del Perú en dos periodos (1904-1908 y 1915-1919). Miembro del Partido Civil, impulsó reformas en la educación pública y fortaleció instituciones estatales.

Durante su gestión promovió la modernización de la enseñanza, la creación de escuelas normales y la expansión de la infraestructura escolar. También se enfocó en la regulación laboral y el desarrollo de obras públicas.

Su gestión enfrentó tensiones sociales y demandas de distintos sectores, y su legado se asocia al impulso de políticas educativas que buscaban ampliar el acceso y mejorar la calidad de la educación en el país.

24 de febrero de 1974 – Fernando Acevedo gana oro bolivariano y marca época en el atletismo peruano

La victoria de Fernando Acevedo en los Juegos Bolivarianos de 1974 convirtió al velocista en símbolo de una generación dorada del atletismo nacional. (Andina)

El 24 de febrero de 1974, el atleta chinchano Fernando Acevedo conquistó la medalla de oro en los 400 metros planos durante los Juegos Bolivarianos disputados en Panamá.

Nacido en 1946, ya había logrado el bronce en esa prueba en los Panamericanos de Cali en 1971. Durante la década de 1970 se consolidó como uno de los principales velocistas del continente y fue considerado entre los mejores del mundo.

Posee récords nacionales en 100, 200 y 400 metros, además de la posta 4x400. Tras retirarse, se dedicó a la formación deportiva y fue incorporado al Salón de la Fama en 2013. Falleció el 29 de enero del 2024

24 de febrero de 1981 – se establece Santuario Nacional Lagunas de Mejía, reserva natural de aves y humedales en Arequipa

La instauración del Santuario Lagunas de Mejía en 1981 reforzó la protección de uno de los ecosistemas más valiosos para la avifauna del sur peruano. (Carlo Castellani)

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía es un área protegida establecida el 24 de febrero de 1981 en el departamento de Arequipa para conservar un sistema de humedales y lagunas costeras de gran importancia ecológica.

Alberga un alto número de aves migratorias y residentes, entre ellas flamencos, chorlos y garzas, así como especies amenazadas como el piurí y el zambullidor. El ecosistema provee zonas de alimentación, descanso y reproducción para estas aves y contribuye a la regulación ambiental de la costa sur.

También ofrece oportunidades para el turismo de naturaleza y la investigación científica, destacándose como uno de los principales refugios de avifauna del sur peruano.

24 de febrero de 2011 – Día Mundial del Barman<b> </b>

Cada 24 de febrero se rinde homenaje a los bartenders, profesionales que combinan precisión, conocimiento y trato al cliente detrás de la barra. (Freepik)

El Día Mundial del Barman se celebra cada 24 de febrero para honrar a los profesionales que dominan el arte de mezclar y servir bebidas.

Esta conmemoración reconoce la creatividad, el conocimiento técnico y la hospitalidad que aportan los bartenders a la industria de la coctelería y al entretenimiento social.

La fecha busca poner en valor su formación, la precisión en la preparación de tragos y su papel en la cultura gastronómica. Además, promueve el intercambio de técnicas, la profesionalización del oficio y la difusión de buenas prácticas detrás de la barra en bares y restaurantes de todo el mundo.

24 de febrero de 1947 – Día del Mecánico

Esta fecha reconoce la labor especializada de los trabajadores automotores, responsables del mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria. (Freepik)

El 24 de febrero se celebra el Día del Mecánico o del Trabajador Automotor en varios países de Latinoamérica, en reconocimiento a quienes garantizan la movilidad y la seguridad vial.

La fecha recuerda su instauración en Argentina en 1947 y luego se extendió a otras naciones. La jornada distingue a los profesionales dedicados a la reparación, mantenimiento y ajuste de vehículos, transporte y maquinaria.

Se valora su conocimiento técnico, su precisión y su compromiso diario con el correcto funcionamiento de motores y sistemas mecánicos, fundamentales para el transporte de personas y mercancías en la región.