Perú

Proponen que candidatos con deuda ante la Sunat no puedan postular a las elecciones

La propuesta que Guido Bellido presenta recala el caso de deudas tributarias vinculado a Rafael López Aliaga

Guardar
El proyecto de Guido Bellido
El proyecto de Guido Bellido menciona directamente a López Aliaga por la supuesta deuda con la Sunat. Si se aprueba su propuesta, elecciones futuras limitarían la posibilidad de postular. - Crédito Difusión

Solo entre el viernes 20 y lunes 23 de febrero, el congresista Guido Bellido (ahora en Podemos Perú) ha presentado 50 proyectos de ley. Uno de estos hace directamente mención a uno de los candidatos a la presidencia de la República: Rafael López Aliaga.

Su propuesta, si bien no aplicará a estas elecciones 2026, sí podría cambiar las próximas, dado que busca que los candidatos con deuda ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria no puedan postular a cargos de elección popular.

El texto que sustenta su propuesta menciona directamente el caso del actual candidato Rafael López Aliaga: según información difundida por el diario La República, en la hoja de vida de Rafael López Aliaga figuran siete empresas en situación de ‘baja de oficio’ ante la Sunat, las cuales tendrían graves incumplimientos tributarios, por hasta casi S/13 millones.

Guido Bellido presentó 50 proyectos
Guido Bellido presentó 50 proyectos de ley en dos días. Uno de estos busca que los deudores a la Sunat no puedan postular. - Crédito Congreso

Deudas tributarias limitarían candidatos

“La presente ley tiene por objeto fortalecer la idoneidad, probidad y responsabilidad fiscal de quienes postulan a cargos de elección popular, estableciendo como requisito indispensable para la inscripción de candidaturas el no mantener deudas tributarias exigibles y coactivas con el Estado, a fin de garantizar el respeto al principio de solidaridad fiscal y la correcta administración de los recursos públicos”, señala la propuesta de Bellido.

Lo que plante esta iniciativa legislativa es cambiar el texto del Constitución Política del Perú, exactamente los artículos 90°, 110° y 124°, que hablan sobre los requisitos para postular a elecciones. Por ejemplo, plantea que el texto de requisitos para postular a la presidenncia cambie así:

"El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco (35) años de edad al momento de la postulación, gozar del derecho de sufragio, estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y no mantener deudas tributarias exigibles ni en cobranza coactiva con la Sunat u otra administración tributaria".

Si un ciudadano tiene deudas
Si un ciudadano tiene deudas ante la Sunat, no podría postular, según la iniciativa. - Crédito Difusión

Asimismo, el mismo requisito se aplicaría para los que postulen a diputados, senadores, alcaldes y hasta para los ministros de Estado.

“El Jurado Nacional de Elecciones verifica el cumplimiento del requisito de no adeudo tributario exigible mediante la información proporcionada por la Sunat y las administraciones tributarias regionales y municipales, conforme a los mecanismos de interoperabilidad que se establezcan”, agrega el texto. Este, de aprobar, estaría vigente a partir del siguiente proceso electoral general, regional o municipal.

La justificación

Para Bellido, la situación de que hayan postulantes con deudas tributarias “resulta particularmente preocupante, pues quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales frente al Estado pretenden asumir funciones públicas desde las cuales se adoptan decisiones trascendentales que afectan directamente al erario nacional”.

El caso de Rafael López
El caso de Rafael López Aliaga es mencionado en el proyecto de ley. - Crédito Facebook Rafael López Aliaga

“Tal situación vulnera el principio de ejemplaridad que debe regir el ejercicio de la función pública y transmite a la ciudadanía un mensaje negativo. al normalizar el incumplimiento tributario, debilitar la cultura fiscal y erosionar la autoridad moral del Estado para exigir el pago de tributos y sancionar la evasión o morosidad fiscal”, acota Bellido.

Así, detalla que considera que medida no constituye una sanción ni una restricción arbitraria del derecho a la participación política, sino una exigencia objetiva, verificable y directamente vinculada al interés público, orientada a fortalecer la idoneidad ética y la responsabilidad fiscal de quienes aspiran a ejercer funciones de representación y gobierno.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaSunatDeudas tributariasRafael López Aliagaperu-economia

Más Noticias

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alex Valera se reencontrará con Hernán Barcos tras tenso cruce en el último clásico: los ‘cremas’ recibirán al recién ascendido en el estadio Monumental. Conoce todos los detalles del vibrante duelo

Universitario vs FC Cajamarca: día,

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo pendiente por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - fase 2

La ‘U’ buscará una victoria que le permita recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones. La escuadra de Comas podría dar la sorpresa con su ataque dominicano. Conoce todos los detalles

Universitario vs Géminis: día, hora

Devolución Fonavi: Aprobación de Reintegro 5 se aplazó por el cambio de Gobierno

La reunión para definir el rango de edades por la devolución de aportes del Fonavi en el grupo de Reintegro 5 debía darse el jueves 19 de febrero

Devolución Fonavi: Aprobación de Reintegro

MEF definiría hoy si es viable la devolución de dinero de la ONP a aportantes

Retiro ONP en 2026. Según revela la congresista Ariana Orué, del partido Podemos Perú, el MEF realizará una mesa de trabajo para revisar si realmente es viable la propuesta

MEF definiría hoy si es

Cronograma ONP de marzo en el Banco de la Nación, con fechas de pago para Ley 19990 y 20530

Las pensiones empiezan a pagarse el viernes 6 de marzo, solo en dos semanas. Considera que las pensiones han subido en S/100 desde este febrero, pero solo para un grupo de jubilados

Cronograma ONP de marzo en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Cómo se calculará

Elecciones 2026: ¿Cómo se calculará la valla electoral en las próximas votaciones? Advierten vacío legal que el JNE tiene que reglamentar

Ni Perú Libre creía en la victoria de José María Balcázar en el Congreso: “Teníamos 11 votos nada más”, según parlamentario

Municipalidad de Lima pidió al presidente José María Balcázar restituir el estado de emergencia

Elecciones 2026: Solo 6 de los 36 candidatos presidenciales son conocidos por los peruanos, según Datum

José María Balcázar juramenta hoy martes al gabinete ministerial liderado por Hernando de Soto

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón descarta reconciliación con

Samahara Lobatón descarta reconciliación con Youna pese a beso: “Fue un reto de TikTok, me dio nervios”

Zentral, canal de streaming de Valentino, aclara su postura tras la pelea que involucró al influencer

Hombres G agota entradas en el Estadio Nacional y fans solicitan una segunda fecha en Lima

Hermano de Lizeth Marzano exige máxima pena para Adrián Villar y Marisel Linares: “Yo no voy a parar hasta verlos en la cárcel”

Mark Vito es el primer participante confirmado en ‘La Granja VIP’ de Panamericana TV

DEPORTES

Universitario vs Géminis: día, hora

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo pendiente por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - fase 2

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Antonio Rizola dejó duro comentario sobre Ysabella Sánchez tras Sudamericano: “La selección no puede tener una atacante con tres puntos”

Se filtró la firme postura de los jugadores sobre la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima: “Hablaron con los de arriba”