Perú

Rafael López Aliaga: “Hay que sacar a esa gente del Congreso; son capaces de cualquier cosa al poner a un comunista”

El pronunciamiento se realizó durante una actividad de campaña en Huánuco, donde el candidato recorrió varios kilómetros acompañado de simpatizantes

Guardar
El candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ofrece declaraciones a la prensa desde su vehículo en Huánuco, rodeado de simpatizantes. En sus palabras, critica duramente a los miembros del Congreso y advierte sobre el riesgo de un gobierno comunista.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga se pronunció sobre la reciente elección de José María Balcázar como presidente de la República, decisión adoptada por el Congreso de la República el 19 de febrero. Durante declaraciones a la prensa, el postulante cuestionó el resultado de la votación parlamentaria y expresó críticas hacia los legisladores que respaldaron la designación.

Las declaraciones fueron realizadas durante una actividad proselitista en Huánuco, donde el aspirante desarrolla parte de su campaña con miras a las elecciones generales de 2026. En ese contexto, también dirigió un mensaje político a los ciudadanos para que respalden a los postulantes de su agrupación durante los comicios.

Rafael López Aliaga critica elección
Rafael López Aliaga critica elección de José María Balcázar y arremete contra el Congreso de la República. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Declaraciones durante actividad de campaña

En declaraciones difundidas por Canal N, el candidato manifestó su percepción sobre la coyuntura política y el accionar del Parlamento. “Hay que sacar a esa gente de porquería del Congreso; son capaces de cualquier cosa, a poner un comunista de presidente”, afirmó al ser consultado por periodistas durante su recorrido.

El aspirante inició su intervención agradeciendo la recepción del público en la región. “Es un cariño bárbaro, no paran. Llevamos ya varios kilómetros y no paran”, señaló, aludiendo a las muestras de apoyo que —según indicó— ha recibido en sus actividades proselitistas.

El líder de Renovación Popular,
El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, nació en 1961 y ha marcado la política peruana con posturas conservadoras. (Andina)

Llamado al voto y contexto político

Durante su pronunciamiento, vinculó sus críticas al escenario nacional y sostuvo que la situación actual exige una decisión electoral reflexiva. En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a respaldar a los postulantes locales de su partido. “Aquí tenemos gente decente, candidatos de primera en Huánuco. Hay que votar por los candidatos de Huánuco de Renovación Popular”, declaró ante simpatizantes.

Las expresiones del candidato se producen en medio de un escenario político marcado por reacomodos institucionales tras la reciente votación parlamentaria. El proceso electoral en Perú avanza con múltiples candidaturas y una agenda pública centrada en gobernabilidad, estabilidad institucional y propuestas de reforma, factores que han intensificado el debate político en distintas regiones del país.

López Aliaga suma nuevos episodios
López Aliaga suma nuevos episodios de agresión contra periodistas

Temas Relacionados

Rafael López AliagaJosé BalcázarCongresoRenovación Popularperu-politca

Más Noticias

Alianza Lima vs San Martín 3-1: resumen del triunfo y clasificación ‘blanquiazul’ a semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Facundo Morando remontó el marcador y ahora esperan rival en la siguiente instancia del torneo internacional. Esta definición se llevará a cabo el sábado 21 de febrero

Alianza Lima vs San Martín

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Las ‘íntimas’ y ‘santas’ midieron fuerzas en un intenso enfrentamiento en el Polideportivo Lucha Fuentes. Revisa los marcadores de cada encuentro del campeonato

Resultados del Sudamericano de Clubes

Cambios en la FED y efectos en Perú y América Latina

Las expectativas generadas por la posible designación de Warsh influyen de manera directa en la percepción de tasas de interés internacionales, flujos de capital y la valorización de los principales activos financieros del mundo

Cambios en la FED y

La gasolina más barata y más cara de Lima este jueves 19 de febrero

El valor de los combustibles cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

La gasolina más barata y

Gonzalo Bueno avanza a paso firme en el Challenger de Tigre para instalarse en los cuartos de final y enfrentar a Andrea Collarini

El tenista peruano derrotó en sets corridos al uruguayo Franco Roncadelli y sacó a relucir su condición de segundo favorito en la provincia de Buenos Aires

Gonzalo Bueno avanza a paso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alianza para el Progreso acusa

Alianza para el Progreso acusa a Renovación Popular de votar ‘de forma oculta’ por José María Balcázar: “Inclinaron la balanza”

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

Renzo Reggiardo pide a Balcázar priorizar crisis de criminalidad y descartar debate sobre indulto de Pedro Castillo

Pedro Castillo formaliza pedido de indulto y le recuerda a José María Balcázar que prometió liberarlo: “No es un secreto de Estado”

Fernando Rospigliosi critica a congresistas que eligieron a José Balcázar como nuevo presidente: “Fueron tan torpes”

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella revela millonario pago

Nicola Porcella revela millonario pago por pelea en México y compra de dos departamentos: “Pagan bien, ¿qué te digo?”

Hugo García enternece las redes con emotivo video de cuando descubrió que será papá: “Nunca había llorado tanto por una noticia”

Jazmín Pinedo llamó a Gino Assereto por video de TikTok con Valentino Palacios: “Hay buena química, en buena hora”

Jota Benz se pronuncia por pícaro video viral entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Si mi hermano es feliz, que lo sea”

Rodrigo González arremete contra José María Balcázar y cuestiona su legitimidad: “pensábamos que no podíamos estar peor”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín

Alianza Lima vs San Martín 3-1: resumen del triunfo y clasificación ‘blanquiazul’ a semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Gonzalo Bueno avanza a paso firme en el Challenger de Tigre para instalarse en los cuartos de final y enfrentar a Andrea Collarini

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Luizomar de Moura volvió al Perú por el Sudamericano de Clubes y recordó con orgullo a Ángela Leyva: “Hoy destaca en Turquía”