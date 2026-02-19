Rafael López Aliaga: “Hay que sacar a esa gente del Congreso; son capaces de cualquier cosa al poner a un comunista”

El candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ofrece declaraciones a la prensa desde su vehículo en Huánuco, rodeado de simpatizantes. En sus palabras, critica duramente a los miembros del Congreso y advierte sobre el riesgo de un gobierno comunista.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga se pronunció sobre la reciente elección de José María Balcázar como presidente de la República, decisión adoptada por el Congreso de la República el 19 de febrero. Durante declaraciones a la prensa, el postulante cuestionó el resultado de la votación parlamentaria y expresó críticas hacia los legisladores que respaldaron la designación.

Las declaraciones fueron realizadas durante una actividad proselitista en Huánuco, donde el aspirante desarrolla parte de su campaña con miras a las elecciones generales de 2026. En ese contexto, también dirigió un mensaje político a los ciudadanos para que respalden a los postulantes de su agrupación durante los comicios.

Rafael López Aliaga critica elección de José María Balcázar y arremete contra el Congreso de la República. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Declaraciones durante actividad de campaña

En declaraciones difundidas por Canal N, el candidato manifestó su percepción sobre la coyuntura política y el accionar del Parlamento. “Hay que sacar a esa gente de porquería del Congreso; son capaces de cualquier cosa, a poner un comunista de presidente”, afirmó al ser consultado por periodistas durante su recorrido.

El aspirante inició su intervención agradeciendo la recepción del público en la región. “Es un cariño bárbaro, no paran. Llevamos ya varios kilómetros y no paran”, señaló, aludiendo a las muestras de apoyo que —según indicó— ha recibido en sus actividades proselitistas.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, nació en 1961 y ha marcado la política peruana con posturas conservadoras. (Andina)

Llamado al voto y contexto político

Durante su pronunciamiento, vinculó sus críticas al escenario nacional y sostuvo que la situación actual exige una decisión electoral reflexiva. En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a respaldar a los postulantes locales de su partido. “Aquí tenemos gente decente, candidatos de primera en Huánuco. Hay que votar por los candidatos de Huánuco de Renovación Popular”, declaró ante simpatizantes.

Las expresiones del candidato se producen en medio de un escenario político marcado por reacomodos institucionales tras la reciente votación parlamentaria. El proceso electoral en Perú avanza con múltiples candidaturas y una agenda pública centrada en gobernabilidad, estabilidad institucional y propuestas de reforma, factores que han intensificado el debate político en distintas regiones del país.

