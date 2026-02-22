Perú

¿Qué funciones cumplirán los senadores y diputados en el próximo Congreso Bicameral

En las próximas elecciones, los peruanos deberán elegir a 130 diputados y 60 senadores por primera vez desde 1990

Guardar
El edificio del Congreso se
El edificio del Congreso se encuentra el día antes de que los legisladores debatan la destitución del presidente de la nación en Lima, Perú, el lunes 16 de febrero de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

A partir de julio de 2026, el Congreso de la República del Perú retomará el sistema bicameral, lo que pondrá fin a tres décadas de unicameralismo. El nuevo Parlamento estará compuesto por 130 diputados y 60 senadores, cada uno con funciones diferenciadas, según precisó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La restauración del sistema bicameral implica el regreso a la estructura vigente hasta la Constitución de 1993, momento en que se instauró el unicameralismo. La ONPE destaca que la Ley 31988 restablece la tradición bicameral y define su entrada en vigor para 2026.

En las próximas elecciones, los peruanos elegirán a los integrantes del Parlamento bicameral, que contará con 130 diputados y 60 senadores, cargos con roles especiales distintos entre sí y en el que el Senado será pieza clave para su funcionamiento.

A partir de julio de
A partir de julio de 2026, el Congreso de la República del Perú retomará el sistema bicameral, lo que pondrá fin a tres décadas de unicameralismo. Foto: Andina

¿Cuáles serán las funciones de senadores y diputados?

De acuerdo con la ONPE, la Cámara de Diputados tendrá competencias como la presentación, debate y aprobación inicial de proyectos de ley, que luego serán revisados por el Senado. Entre sus atribuciones figuran la iniciativa legislativa, la capacidad de interpelar y censurar a ministros de Estado, la conformación de comisiones investigadoras y la facultad de acusar a altos funcionarios por delitos relacionados con sus funciones.

Este grupo de parlamentarios estará encargado de ejercer el control político y asumirá un rol central en la fase inicial del proceso legislativo.

Por su lado, el Senado revisará los proyectos de ley remitidos por la Cámara de Diputados, con potestad para aprobarlos, modificarlos o rechazarlos, según lo indicado por la ONPE.

A partir de julio de
A partir de julio de 2026, el Congreso de la República del Perú retomará el sistema bicameral, lo que pondrá fin a tres décadas de unicameralismo.

Pero las funciones de esta Cámara son aún más importantes, pues tendrán la capacidad de elegir a funcionarios clave: al defensor del Pueblo, al contralor general, al superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), a los miembros del Tribunal Constitucional y al directorio del Banco Central de Reserva, entre otros altos funcionarios, conforme expone RPP.

Luis Roel, abogado experto en derecho constitucional, indicó que este nuevo Senado podrá modificar cualquiera de las iniciativas enviadas por los diputados sin necesidad de hacer consultas para llevar a cabo esos cambios.

“La Cámara de Senadores va a poder cambiar todo lo que mande en cuanto a leyes la Cámara de Diputados sin rendirle cuentas a la Cámara de Diputados, lo cual no sucedía, por ejemplo, en el Congreso bicameral de la Constitución de 1979, que sí había lo que se denominaba el reenvío”, aseguó en el medio radial.

El Parlamento funcionará bajo el modelo de “bicameralismo imperfecto”, según explica RPP. Este sistema otorga competencias exclusivas a cada cámara, por lo que ningún órgano podrá asumir las atribuciones del otro. La ONPE subraya que estas barreras refuerzan una separación estricta de funciones y consolidan el control recíproco dentro del trabajo legislativo.

A partir de julio de
A partir de julio de 2026, el Congreso de la República del Perú retomará el sistema bicameral, lo que pondrá fin a tres décadas de unicameralismo. CARLOS GARCIA GRANTHON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOT

En materia presupuestaria, la cooperación entre cámaras será obligatoria. La aprobación del dictamen requerirá consenso de las comisiones de diputados y senadores, quienes deberán coordinarse para acordar el texto definitivo. Ambas cámaras ejercerán el mismo voto y responsabilidad en la aprobación del presupuesto nacional.

El diseño institucional refuerza los mecanismos de contrapeso y control constitucional. RPP indica que el Tribunal Constitucional podrá revisar y declarar la constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso, interviniendo si alguna de las cámaras o el pleno exceden sus competencias legales o dictan disposiciones incompatibles con la Carta Magna.

Temas Relacionados

CongresoElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

‘Nacho’ buscará un lugar en la final del torneo de Río de Janeiro, donde enfrentará al representante chileno. El partido, que debió reprogramarse por lluvias, se disputará hoy domingo 22 de febrero

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo

Nueva Carretera Central: vecinos de Cieneguilla demandan nuevo trazo por riesgos ambientales y arqueológicos

El área que podría verse afectada por el proyecto, en palabras de los vecinos, constituye uno de los últimos refugios ecológicos de la capital peruana

Nueva Carretera Central: vecinos de

Verano y sector inmobiliario: ¿Cuánto puede impactar una piscina en la plusvalía y comercialización de una vivienda?

El interés por proyectos que priorizan calidad de vida y bienestar está desplazando la atención exclusiva sobre ubicación y acabados en el mercado inmobiliario peruano

Verano y sector inmobiliario: ¿Cuánto

José María Balcázar y la firme advertencia de los gremios empresariales del país

La presión institucional desde varios frentes empresariales busca asegurar una transición con gobernabilidad y estabilidad económica en 2026

José María Balcázar y la

Dejan carta extorsiva y explosivo a gobernadora encargada y su esposo candidato en Tumbes

La pareja recibió advertencias escritas y un cartucho en su domicilio, mientras la policía investiga el origen de estos actos

Dejan carta extorsiva y explosivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lanzan globo con agua en

Lanzan globo con agua en la cara a Keiko Fujimori durante su recorrido en una caravana en Iquitos

Presidente José María Balcázar se reunió con el abogado de Vladimir Cerrón y varios congresistas este sábado

Abogado de José Balcázar confirma que dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque fue depositado en cuentas del presidente

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz revela la razón

Natalie Vértiz revela la razón por la que dejó América TV: “Había llegado a un techo”

Eric Jurgensen asegura que ‘Yo Soy’ supera en rating a ‘Magaly TV La Firme’: “Estamos muy contentos”

Periodista Marisel Linares podría ser acusada de encubrimiento en caso de Lizeth Marzano tras no presentarse a citación policial

El susto de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya: se desploma escenario antes de su esperado concierto en Trujillo

¿Qué fue de Maricielo Effio?: La recordada actriz sorprende con su nueva vida en Miami y revela cambios de rumbo lejos de la actuación

DEPORTES

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

Paulo Autuori hizo dura autocrítica tras empate de Sporting Cristal ante Universitario: “Debemos dejar de recibir goles”

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sesi vs Osasco EN VIVO HOY: punto a punto de la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026