Médicos extirpan tumor invasivo a paciente tras compleja cirugía de más de cuatro horas

El tumor, un GIST gástrico de 18 x 15 x 7 centímetros, comprometía el estómago, páncreas, ángulo esplénico y vaso, exigiendo una intervención radical de resección en bloque para su extracción completa - Créditos: Essalud.

Mayra Céspedes Zapata enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida cuando un diagnóstico inesperado la obligó a pausar su labor como docente de Educación Inicial. A los 39 años, madre de tres niños y vecina de Bellavista, en el Callao, fue sometida a una cirugía de alta complejidad en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud), intervención que resultó crucial para preservar su salud.

El doctor Héctor Medrano Samamé, cirujano asistente del Servicio de Cirugía Oncológica del hospital, precisó que la paciente llegó con síntomas como dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas y vómitos, persistentes por cerca de tres meses.

Los exámenes de imágenes, entre ellos tomografías y endoscopía, permitieron identificar un tumor GIST gástrico (Tumor del Estroma Gastrointestinal) que comprometía el estómago, páncreas, ángulo esplénico y vaso, generando un escenario complejo para el equipo médico.

El análisis patológico confirmó un carcinoma intraductal de páncreas, pero la cirugía oportuna logró márgenes quirúrgicos libres de tumor y una evolución favorable - Créditos: Essalud.

La masa tumoral medía 18 x 15 x 7 centímetros, ubicada detrás del estómago y extendiéndose hacia órganos adyacentes. Dada la magnitud y la invasión a otras estructuras, los especialistas decidieron realizar una resección en bloque: un procedimiento radical que consiste en extraer el tumor junto con los órganos afectados en una sola intervención, sin separación individual, para asegurar la eliminación completa de la enfermedad.

Durante la operación, que duró más de cuatro horas, se efectuó una pancreatectomía corporocaudal, acompañada de esplenectomía y colectomía parcial. Gracias a la fortaleza física de la paciente, fue posible realizar una anastomosis, técnica que permite reconectar el colon y restablecer el tránsito intestinal, lo que facilitó una recuperación favorable.

El informe de Patología confirmó la presencia de un carcinoma intraductal de páncreas. La intervención oportuna permitió que los márgenes quirúrgicos quedaran libres de tumor, aumentando las probabilidades de evolución positiva. Mayra Céspedes Zapata fue dada de alta siete días después, sin fiebre, con adecuada cicatrización y bajo un plan de alimentación balanceado.

Tras superar la intervención, la profesora expresó su agradecimiento al personal del hospital. “Hoy puedo darle gracias a la vida y a los profesionales que me atendieron. Siento que recuperé mi energía y he vuelto a mi rutina, sobre todo a compartir con mis hijos, que era lo que más extrañaba”, señaló. Su testimonio refleja la esperanza de volver a las aulas y retomar su vocación.

Mayra Céspedes Zapata, docente de inicial y madre de tres hijos, enfrentó una cirugía de alta complejidad en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud tras ser diagnosticada con un tumor gástrico de gran tamaño - Créditos: Essalud.

Extirpan tumor gigante a menor de edad en el Hospital Virgen de la Puerta

Una niña de 5 años de La Libertad fue sometida a una compleja cirugía en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, perteneciente a EsSalud, tras ser diagnosticada con un tumor renal de aproximadamente 20 centímetros y más de un kilo, que ocupaba casi todo su abdomen y causaba sangrado interno severo.

El equipo médico, liderado por especialistas en cirugía pediátrica y oncología, realizó una laparotomía exploratoria y logró extirpar completamente el tumor y los ganglios afectados. Luego de la intervención, la menor fue trasladada a cuidados intensivos y evolucionó favorablemente. Los médicos destacaron la importancia de la detección temprana para evitar cuadros graves y la vitalidad de una atención oportuna en estos casos.