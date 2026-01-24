Perú

Cirugía de alta complejidad salva la vida de adulta mayor con grave problema en una arteria vital

La intervención, dirigida por el doctor Carlos Zúñiga, consistió en un tratamiento endovascular con endoprótesis ramificada, técnica avanzada que evita incisiones extensas y permite reparar la arteria desde el interior

El diagnóstico reveló una disección
El diagnóstico reveló una disección y aneurisma de aorta que ponía en riesgo órganos vitales y amenazaba con una hemorragia fatal si no se intervenía rápidamente - Créditos: Essalud.

Rosa María Alvarado, de 76 años, hoy puede disfrutar de su familia en Chimbote, con salud y optimismo, luego de superar una grave emergencia médica que puso en riesgo su vida. Su recuperación marca un hito para el equipo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, institución donde se realizó con éxito una cirugía endovascular de alta complejidad que permitió salvarla de un aneurisma abdominal a punto de romperse.

El caso de la paciente comenzó con el diagnóstico de una disección y aneurisma de aorta, afección crítica caracterizada por el debilitamiento y desgarro progresivo de la arteria más importante del cuerpo.

La lesión se extendía desde el tórax hasta su pierna izquierda, comprometiendo el flujo sanguíneo hacia órganos vitales como el hígado, los riñones y los intestinos. El peligro era inminente: una ruptura en la aorta podía provocar una hemorragia masiva y, en cuestión de minutos, la muerte.

El procedimiento se llevó a
El procedimiento se llevó a cabo durante más de cinco horas por un equipo multidisciplinario en una sala de angiografía equipada con tecnología de última generación - Créditos: Essalud.

Ante tal situación, el Servicio de Cirugía Vascular y Endovascular, liderado por el doctor Carlos Zúñiga, decidió intervenir con una técnica de vanguardia. Se optó por el tratamiento endovascular de disección de aorta toracoabdominal con endoprótesis ramificada, una de las cirugías más avanzadas en el campo vascular y que permite reparar la arteria desde adentro, sin necesidad de practicar grandes incisiones en el tórax ni el abdomen.

“El procedimiento consistió en ingresar por una arteria en la pierna, avanzar hasta el área afectada guiados por imágenes en tiempo real y colocar una prótesis especial que refuerza la aorta y se conecta con las arterias del hígado, riñones e intestinos, restableciendo el flujo sanguíneo de forma segura”, explicó el doctor Zúñiga.

Durante más de cinco horas, un equipo multidisciplinario realizó la intervención en la sala de angiografía, empleando tecnología de última generación para garantizar precisión y seguridad.

logo El Hospital Almenara suma cinco
logo El Hospital Almenara suma cinco intervenciones exitosas de este tipo, lo que refuerza su liderazgo en cirugía endovascular compleja y evidencia el compromiso institucional con la innovación médica y la atención de calidad - Créditos: Essalud.

Tras la operación, Rosa María permaneció tres días en la unidad de cuidados intensivos postoperatoria, donde su evolución fue cuidadosamente monitoreada. Su recuperación fue tan positiva que pronto pasó a hospitalización intermedia y, posteriormente, pudo regresar a su hogar.

En la actualidad, la paciente se encuentra estable, sonriente y lista para retomar sus actividades habituales. “Estoy muy contenta y saludable. Gracias a todos los médicos. Me siento sana para empezar una nueva vida”, expresó con emoción, mientras comparte tiempo con sus hijos y nietos en Chimbote.

Tras tres días en cuidados
Tras tres días en cuidados intensivos, la paciente mostró una recuperación favorable, pasó a hospitalización intermedia y pudo regresar a su hogar en Chimbote - Créditos: Essalud.

Este caso representa el quinto procedimiento de este tipo realizado en el Hospital Almenara, consolidando a la institución como referente nacional en técnicas endovasculares complejas.

La historia de Rosa María no solo refleja el avance de la medicina en el país, sino también la importancia de la detección oportuna, el trabajo en equipo y la confianza depositada en los profesionales de la salud pública. Gracias a este esfuerzo, hoy una vida se salvó y una familia puede celebrar el regreso de su ser querido.

¿Qué es un aneurisma?

Un aneurisma es una protuberancia en la pared de un vaso sanguíneo que puede pasar inadvertida, ya que en muchos casos no provoca señales de alerta. Esta alteración puede desarrollarse en distintos sectores del organismo, como la aorta—tanto en el abdomen como en el tórax—, en arterias que irrigan el cerebro o en vasos periféricos de las piernas, la ingle o el cuello, según la entidad de salud Mayo Clinic.

La principal amenaza surge cuando ocurre una ruptura, lo que genera sangrado interno, situación que suele ser letal si no se actúa a tiempo. El riesgo de este evento depende de factores como el tamaño, la forma y la ubicación de la malformación, así como de los antecedentes personales y familiares.

Para algunos pacientes, basta con controles periódicos y estudios por imágenes, mientras que otros requieren intervención quirúrgica, ya sea mediante un procedimiento abierto o una técnica endovascular, menos invasiva pero igualmente efectiva en determinados casos.

