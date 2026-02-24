Perú

Lima sufre ola de calor: sensación térmica superior a 35°C golpeará estos distritos

La persistencia de altas temperaturas y elevados niveles de humedad altera la rutina diaria en varios sectores de la ciudad. Expertos advierten sobre el aumento de la radiación ultravioleta y el riesgo de golpes de calor

(Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
(Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Una ola de calor sin precedentes mantiene a Lima bajo temperaturas diurnas superiores a los 30°C (86°F) durante 14 días consecutivos, provocando una sensación térmica que llega hasta los 36°C en distritos como San Borja.

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este fenómeno afecta tanto a las zonas alejadas del litoral como a sectores céntricos de la ciudad, generando escenarios de bochorno y malestar generalizado para miles de habitantes.

De acuerdo con datos difundidos por el Senamhi, la estación meteorológica ubicada en La Molina registró hoy una temperatura del aire de 33°C al mediodía, cifra que confirma la permanencia del fenómeno climático en la capital peruana.

Además, el organismo detalló que el incremento de la temperatura se asocia al calentamiento de la superficie del mar y al debilitamiento de los vientos del sur, variables que favorecen el aumento del calor especialmente en los distritos más alejados del mar.

Zonas más afectadas

Durante la jornada de hoy martes 24 de febrero, diversos distritos de Lima Metropolitana reportaron valores superiores a los 30°C, según precisó el Senamhi.

Entre los lugares con mayor temperatura del aire figuran San Borja con 33°C, La Molina con la misma cifra, Carabayllo con 32°C, San Martín de Porres con 31°C, y San Juan de Lurigancho con 32°C. Incluso en zonas tradicionalmente menos cálidas, como Jesús María y Santa Anita, los termómetros marcaron 31°C (87,8°F) y 32°C (89,6°F), respectivamente.

La diferencia entre la temperatura del aire y la sensación térmica resulta clave para entender el impacto en la vida cotidiana. Mientras la temperatura oficial se mide con instrumental, la sensación térmica refleja el calor que percibe el cuerpo humano e incorpora factores como la humedad y la radiación solar.

En este contexto, el Senamhi informó que San Borja alcanzó una sensación térmica de 36°C, seguido por La Molina con 35°C, Carabayllo y Jesús María con 34°C, y Lurigancho-Chosica con 30°C.

Humedad y radiación

El incremento de la humedad relativa en varios distritos potencia la percepción de bochorno y dificulta la evaporación del sudor, lo que genera malestar en la población.

Por ejemplo, Ancón registró un 53% de humedad, mientras que en Puente Piedra se reportó 39%, en Carabayllo 40%, en San Martín de Porres 50% y en San Juan de Lurigancho 45%.

Estas cifras, junto con la escasa nubosidad al mediodía, favorecen el aumento de la radiación ultravioleta (UV), una situación que el Senamhi considera de intensidad moderada a extrema hasta el miércoles 25 de febrero.

El organismo meteorológico advirtió sobre la persistencia de altas temperaturas y recomendó a la población tomar medidas de precaución frente a la exposición solar y el riesgo de golpes de calor, así como estar atentos a las ráfagas de viento que pueden alcanzar velocidades cercanas a 35 kilómetros por hora en horas de la tarde.

“Lo inusual de este evento es que los valores elevados no solo se están reportando en distritos alejados del mar, sino también en zonas céntricas”, explicó Angie Flores, especialista del Senamhi. Esta situación refleja una modificación en los patrones climáticos habituales de la ciudad.

