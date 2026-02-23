Perú

Elecciones 2026: Más del 35 % de peruanos no ha elegido por quién votar o no desea hacerlo

Encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el 50 % de votantes no sabe quién podría ser electo como nuevo presidente o presidenta

Encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el 50 % de votantes no sabe quién podría ser electo como nuevo presidente o presidenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A poco menos de dos meses para las Elecciones 2026, aproximadamente un tercio de los ciudadanos en edad de votar no saben por quién hacerlo o no quieren emitir su voto el próximo 12 de abril, según lo indicó una reciente encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El estudio de opinión indica que el 14.8 % de los votantes no han elegido a qué candidato darle su confianza y votar por él o ella. Por otro lado, el 17.1 % de ellos tampoco ha precisado por quién votarán en la primera vuelta de las Elecciones 2026.

El 3 % de los ciudadanos con edad para votar indicaron que emitirán un voto blanco o nulo, mientras que un 0.8 % afirmó que no asistirá a su local de votación. La suma de estas cifras alcanza el 35.8 % de ciudadanos que no han elegido por quién desean emitir un voto.

Encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el 50 % de votantes no sabe quién podría ser electo como nuevo presidente o presidenta. (Foto: La República)

Con respecto a las posibilidades de cada uno de los candidatos de ganar las próximas elecciones, el estudio del IEP publicado por La República indica que el 50.5 % de los ciudadanos no sabe ni emite opinión alguna sobre cuál de los candidatos podría ser electo como nuevo presidente. Rafael López Aliaga se ubica en segundo lugar, con 19.8 %; seguido por Keiko Fujimori con 10.7 % y Alfonso López Chau (3.7 %).

Intención de voto

El estudio del IEP también reveló que la intención de voto para las próximas Elecciones 2026 mantiene a Rafael López Aliaga en primer lugar con apenas el 14.6 %, mientras que Keiko Fujimori ocupa la segunda posición con 10.3 %, seguida por Alfonso López Chau con un 5.3 % y Carlos Álvarez con 4.9 %.

Según la encuesta publicada en La República, la preferencia electoral por López Aliaga muestra una distribución desigual en el país, con su respaldo más sólido en Lima Metropolitana, donde alcanza 23,1%. El apoyo disminuye en otras regiones, situándose en 13,7% en el centro, 11,0% en el norte, 9,7% en el sur y 7,3% en el oriente.

La última encuesta del IEP, confirma el liderazgo de Rafael López Aliaga, seguido por Keiko Fujimori, en un escenario electoral aún dominado por la indecisión. -

La percepción sobre el posible vencedor evidencia incertidumbre: el 50,5% de los consultados no señala a ningún ganador probable en las elecciones. Solo 19,8% menciona a López Aliaga como posible triunfador, mientras que Fujimori obtiene 10,7%, López Chau 3,7% y Álvarez 2,4%.

Por nivel socioeconómico, el respaldo a López Aliaga es mayor entre los sectores A/B (28,7%), descendiendo a 18,6% en C y a 8,1% en D/E. La edad también influye: el candidato capta 12,5% entre 18 y 29 años, 13,8% entre 30 y 49 y 17,0% en el grupo de 50 años o más.

En contraste, Fujimori obtiene 12,0% de apoyo en Lima Metropolitana, 9,3% en áreas urbanas y 10,0% en zonas rurales; en el oriente del país, su preferencia sube a 14,1%. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, reúne 13,7% de respaldo.

Los demás candidatos muestran resultados focalizados: López Chau alcanza 9,1% en el sur, Vizcarra tiene 6,8% de apoyo rural y 6,3% en el oriente, mientras que Lescano concentra 5,7% de respaldo en el sur.

