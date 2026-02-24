Perú

Día Mundial del Barman: historia y razones de una celebración que reconoce el arte y la técnica detrás de la barra

Cada 24 de febrero se conmemora el Día Mundial del Barman, una fecha dedicada a destacar la destreza, creatividad y hospitalidad de quienes transforman la coctelería en experiencia cultural

Guardar
La celebración internacional del Día
La celebración internacional del Día Mundial del Barman invita a reconsiderar el papel de estos profesionales como actores clave en la transformación de espacios de encuentro y en la proyección de identidades urbanas (Freepik)

El calendario internacional reserva el 24 de febrero para rendir tributo a los profesionales de la barra, figuras esenciales en la industria gastronómica y del entretenimiento. El Día Mundial del Barman busca reconocer su formación, precisión técnica y capacidad para crear bebidas que combinan tradición e innovación.

Aunque existen referencias a otras fechas vinculadas al oficio, esta se ha consolidado como el momento de mayor alcance global.

La efeméride también pone en relieve el impacto cultural de la coctelería y el papel del bartender como anfitrión, consejero y creador de ambientes. Empresas del sector y academias especializadas impulsan actividades conmemorativas en distintos países.

Una fecha que se consolidó a nivel internacional

El 24 de febrero se
El 24 de febrero se afianzó como la jornada de alcance global para homenajear a los bartenders, tras décadas de difusión y el impulso de organismos internacionales. (Freepik)

El Día Mundial del Barman se celebra cada 24 de febrero como una jornada dedicada a quienes trabajan detrás de la barra. Si bien algunas tradiciones relacionan el oficio con San Amando, considerado patrono de taberneros y cuya festividad se recuerda el 6 de febrero, la conmemoración que ganó mayor reconocimiento es la de finales de mes.

Diversas referencias sitúan el origen de esta elección en la fundación, en 1951, de la Asociación Internacional de Bartenders (IBA), organismo que contribuyó a ordenar estándares y recetas en el ámbito global. Con el paso de las décadas, el 24 de febrero adquirió visibilidad como fecha de referencia para homenajear a los profesionales del rubro.

El reconocimiento no se limita a una simple mención en el calendario. La jornada se ha transformado en un espacio de intercambio entre especialistas, marcas y centros de formación que promueven el perfeccionamiento constante y la difusión de buenas prácticas en el servicio.

Más que servir tragos: técnica, hospitalidad y cultura

El barman contemporáneo combina precisión,
El barman contemporáneo combina precisión, conocimiento y sensibilidad social, al transformar cada bebida en una propuesta que integra técnica y experiencia. (Freepik)

La figura del barman ha evolucionado con el tiempo. Ya no se trata solo de preparar bebidas, sino de interpretar gustos, recomendar combinaciones y ofrecer una experiencia integral. En ese proceso confluyen conocimiento técnico, manejo de insumos y una dimensión artística que convierte cada cóctel en una propuesta única.

Referentes históricos como Jerry Thomas y Harry Craddock son citados con frecuencia como pioneros en elevar la coctelería a un plano creativo. Sus recetarios y aportes marcaron una etapa en la profesionalización del sector y consolidaron la idea del bartender como especialista.

En la actualidad, el oficio exige dominio de técnicas de mezcla, comprensión de destilados y capacidad para interactuar con públicos diversos. La hospitalidad ocupa un lugar central. El profesional de la barra actúa como anfitrión y mediador en espacios de encuentro social.

La celebración del 24 de febrero subraya ese conjunto de habilidades. No se trata únicamente de agasajar a quienes trabajan en bares y restaurantes, sino de destacar una actividad que incide en la cultura gastronómica y en la vida nocturna de numerosas ciudades.

Impulso de academias y reconocimiento en distintos países

Academias y empresas del sector
Academias y empresas del sector impulsan cada año actividades para destacar la formación y disciplina de quienes sostienen el servicio detrás de la barra. (Freepik)

Empresas vinculadas a la industria de bebidas y centros de capacitación han asumido un rol activo en la difusión del Día Mundial del Barman. A través de talleres, encuentros y mensajes de agradecimiento, promueven la valoración del personal que sostiene el servicio en bares, hoteles y eventos.

La fecha funciona también como estímulo para la formación continua. Academias especializadas fomentan la actualización en técnicas de coctelería, conocimiento de productos y estándares de calidad. El objetivo es fortalecer la profesionalizaciónde un sector que ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas.

Aunque el 24 de febrero es la referencia principal a escala global, existen países que conmemoran el oficio en otras fechas. En Argentina, por ejemplo, el Día del Bartender se celebra el 15 de abril. Estas variantes muestran la diversidad de tradiciones y la amplitud del reconocimiento hacia el trabajo de quienes se desempeñan en la barra.

La jornada internacional, sin embargo, se ha impuesto como punto de encuentro común. En redes sociales y espacios especializados se multiplican los saludos y actividades destinadas a visibilizar la labor del barman. Se comparten recetas clásicas, creaciones de autor y mensajes que resaltan la disciplina y la pasión que requiere el oficio.

El 24 de febrero, entonces, representa una oportunidad para destacar una profesión que combina técnica, creatividad y trato humano. En un contexto donde la experiencia del cliente adquiere cada vez mayor relevancia, el papel del bartender se reafirma como elemento claveen la construcción de ambientes y en la consolidación de la identidad de bares y restaurantes alrededor del mundo.

Temas Relacionados

Día del Mundial Bartenderbartenderperu–noticias

Más Noticias

EN VIVO | FAP confirmó hallazgo del helicóptero Mi-17 y de sus 15 ocupantes fallecidos en Arequipa, entre ellos siete menores

Tras perder contacto radial durante una misión programada, la nave fue encontrada en una zona montañosa de Chala Viejo, en la provincia de Caravelí

EN VIVO | FAP confirmó

Valentino Palacios rompe el silencio tras pelea en Ventanilla y ofrece disculpas: “nadie puede agredir a una mujer”

El tiktoker y exintegrante de ‘Esto es guerra’ publicó un video dirigido a sus seguidores, donde se mostró afectado por la polémica y aseguró que nunca tuvo intención de agredir a Zamira Grados durante el altercado

Valentino Palacios rompe el silencio

ONPE lanza convocatoria 2026 con 23 mil puestos para secundaria completa: pagan S/ 2.000 y así puedes postular

Las plazas se distribuyen en más de 70 provincias y forman parte del despliegue logístico previo a las Elecciones, con inscripción virtual y cronogramas diferenciados por jurisdicción

ONPE lanza convocatoria 2026 con

Perú confirmó sus dos amistosos para el debut de Mano Menezes: fechas y horarios de la gira por Europa

La era Menezes arrancará con una breve expedición entre Francia y España para sostener juegos de preparación contra el vigente campeón de África y los ‘catrachos’, quienes quedaron fuera de la carrera mundialista en la última fecha oficial

Perú confirmó sus dos amistosos

Cártel de Jalisco Nueva Generación y sus raíces en el Perú: así operan las alianzas que expandieron la red de “El Mencho” en la ruta del Pacífico

La interdicción de una lancha con 2,4 toneladas de droga, a 190 millas de Talara y Máncora, confirma la vigencia de corredores marítimos usados por cárteles mexicanos para enviar cargamentos hacia Estados Unidos

Cártel de Jalisco Nueva Generación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón fuera del debate

Vladimir Cerrón fuera del debate presidencial si no sale de la clandestinidad: JNE advierte que evento será 100% presencial

José María Balcázar se distancia de Perú Libre: asegura que “el socialismo ya cayó” y destaca presencia de Hernando de Soto

Debate presidencial 2026: temas y el orden de los candidatos que se enfrentarán el 30-31 de marzo y 1 de abril

Hernando de Soto, nuevo premier, y su relación con el encarcelado expresentador Andrés Hurtado: lo elogió y lo sumó como asesor

Perú condena la violencia desatada en México por muerte de ‘El Mencho’ y emite alerta a connacionales por su seguridad

ENTRETENIMIENTO

Valentino Palacios rompe el silencio

Valentino Palacios rompe el silencio tras pelea en Ventanilla y ofrece disculpas: “nadie puede agredir a una mujer”

Robbie Williams en Perú: fecha del inicio de la preventa y venta de entradas para su concierto el 24 de septiembre

Fernando Sosa, el “Cerati peruano” que pasó del rechazo al fenómeno internacional en Yo Soy

Valentino involucrado en brutal pelea que dejó a una mujer hospitalizada: Tiktoker denunció ataque a su hermano en discoteca

Robbie Williams en Perú: precios de entradas, zonas, preventa y link de compra

DEPORTES

Perú confirmó sus dos amistosos

Perú confirmó sus dos amistosos para el debut de Mano Menezes: fechas y horarios de la gira por Europa

Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, quiere sorprender a Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: “Tenemos la chance de hacer una hazaña”

Ignacio Buse escala varias posiciones en el ranking ATP asentándose en una zona privilegiada que confirma su crecimiento exponencial

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 4 del Torneo Apertura

Hernán Barcos reivindica a FC Cajamarca tras su impresionante hat-trick: “Este grupo tiene hambre, compromiso y humildad”