Crimen del dueño de discotecas en SJL: víctima tenía antecedentes policiales

Un empresario, dueño de una discoteca en San Juan de Lurigancho, fue asesinado a balazos en la puerta de su local. Las cámaras de seguridad registraron el momento del ataque y la fuga de los sicarios, quienes habrían actuado por un presunto cobro de cupos. | América Noticias

El asesinato de Ronald Márquez Sotelo, propietario de la discoteca Terrazas en San Juan de Lurigancho, expuso un historial de antecedentes policiales que complican el caso. Según información de América Noticias, el empresario fue atacado por dos sujetos armados en la cuadra dos de la calle Wiracocha, durante la madrugada, mientras el local aún registraba actividad.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento del ataque, la reacción de la víctima y la huida de los agresores junto a un cómplice.

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que Márquez Sotelo intentó defenderse disparando su arma, pero recibió varios impactos que le impidieron escapar. El registro audiovisual muestra cómo el empresario logró incorporarse por un instante antes de desplomarse en la puerta del establecimiento. El hecho generó temor entre los presentes y dejó vacía una calle que pocos minutos antes estaba llena de clientes y transeúntes.

Personal policial y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y levantar el cuerpo del empresario.| América Noticias

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, atribuyó el crimen a un posible caso de extorsión.

“Parece que sí es, este, un acto extorsivo de una persona que pareciera que no se sometió a los actos de extorsión, de cobro de cupos”, indicó Maldonado.

Empresario tenía antecedentes

De acuerdo con el citado medio, Ronald Márquez Sotelo tenía antecedentes registrados en diferentes años. En 2014, fue investigado por presunta tentativa de violación contra una anfitriona.

En 2021, fue denunciado por disparar al aire fuera de su discoteca con el fin de desalojar a clientes en estado de ebriedad, y en 2025, figuró en un caso de coacción tras supuestamente amenazar a un vecino luego de la instalación de cámaras de seguridad en el local contiguo.

Dueño de discotecas es asesinado a balazos: cámaras registran el crimen en SJL

Estos antecedentes amplían las líneas de investigación del caso, que actualmente está bajo la responsabilidad de la División de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho.

Vecinos piden mayor seguridad por delincuencia

Vecinos de la zona de Zárate manifestaron sentirse desprotegidos por la ausencia de patrullaje policial. Una vecina relató que “todo eso es de nunca acabar, todos los fines de semana. Y un lunes acá en la mañana también es un peligro venir, porque encuentras un montón de borrachos o personas tomando”, manifestó.

Asesinan a balazos al dueño de la discoteca Terrazas en San Juan de Lurigancho| América Noticias

La situación de inseguridad no es nueva en la zona. En agosto del año pasado, otra balacera en el mismo sector dejó tres personas muertas, hecho que, según las investigaciones, estaría vinculado al incumplimiento del pago de extorsiones a organizaciones criminales. De esta manera, varios locales estarían bajo amenazas por organizaciones.

El alcalde también cuestionó la falta de continuidad en las políticas de seguridad pública en el distrito, señalando que los cambios constantes en las autoridades nacionales dificultan la implementación de medidas efectivas.

Un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público identificó a San Juan de Lurigancho como el distrito con mayor número de atentados vinculados a presuntos actos de extorsión contra transportistas entre agosto de 2024 y diciembre de 2025. En ese periodo, se registraron 17 ataques solo en este distrito, encabezando la lista frente a otras zonas de Lima Metropolitana y Callao.