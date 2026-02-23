Asesinan a dueño de discotecas en San Juan de Lurigancho: cámaras registran el preciso momento del crimen

Imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento exacto en que sicarios asesinan a balazos a Ronald Márquez Sotelo, dueño de una discoteca en San Juan de Lurigancho. La policía sospecha que el móvil del crimen sería el cobro de cupos. | América Noticias

El empresario Ronald Márquez Sotelo fue víctima de un ataque armado frente al local, la discoteca Terrazas, en la zona de Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho, durante la madrugada del domingo, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP). Las cámaras de seguridad del distrito registraron el momento exacto del crimen, así como la huida de los agresores, quienes escaparon junto a un cómplice a bordo de un automóvil blanco por la avenida Gran Chimú.

De acuerdo con un reporte de América Noticias, dos sujetos armados interceptaron a Márquez Sotelo en la puerta de su establecimiento y dispararon varias veces sin darle opción de defenderse. La víctima cayó al suelo, mientras sus atacantes abandonaron rápidamente la escena.

Vecinos indican que la inseguridad continúa

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos de Zárate, quienes afirman enfrentar una situación de inseguridad constante por la ausencia de patrullaje policial en la zona.

“Han venido también hasta del Ejército a llevarse a las personas, pero lamentablemente quedan en saco roto, porque vuelve todo a cero cada vez que pasa una semana”. Otro vecino expresó que los incidentes violentos se repiten todos los fines de semana y que la presencia de personas en estado de ebriedad representa un riesgo permanente para quienes transitan por el lugar.

Hasta la cuadra dos del jirón Wiracocha se desplazó personal de la PNP para iniciar las investigaciones sobre el homicidio de Ronald Márquez Sotelo, quien habría recibido amenazas previas. En el lugar, los agentes hallaron al menos doce casquillos de bala, según reportó la policía. Posteriormente, el representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue central de Lima.

El registro audiovisual del crimen será clave para la identificación de los responsables y el avance de las investigaciones sobre este nuevo episodio de violencia que afecta a propietarios de locales nocturnos en San Juan de Lurigancho.

