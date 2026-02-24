Estos son los hábitos que están afectando silenciosamente tus riñones y podrían llevarte a la diálisis

riñones, riñón, urea, orina, estudios, medicina, diálisis, filtración, anatomía humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riñones trabajan las 24 horas del día filtrando la sangre, eliminando toxinas y regulando funciones clave como la presión arterial y el equilibrio de minerales en el cuerpo. Sin embargo, ciertos hábitos cotidianos pueden dañarlos de forma silenciosa y aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica, una condición que en fases avanzadas puede requerir diálisis.

Especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) advierten en Agencia Andina que muchos pacientes llegan a consulta cuando el daño ya está avanzado, pues en sus primeras etapas la enfermedad renal no suele presentar síntomas evidentes.

Los errores más comunes que afectan tus riñones

1. No tomar suficiente agua

Una hidratación inadecuada dificulta la eliminación de toxinas y favorece la formación de cálculos renales. Se recomienda beber entre 6 y 8 vasos de agua al día, salvo indicación médica distinta.

2. Consumir demasiada sal y alimentos procesados

El exceso de sodio eleva la presión arterial, uno de los principales factores de riesgo para el daño renal. Embutidos, snacks y comidas ultraprocesadas suelen contener altos niveles de sal.

3. Automedicarse con frecuencia

El uso indiscriminado de analgésicos y antiinflamatorios puede afectar la función renal si se consumen de manera prolongada o sin supervisión médica.

4. No controlar la diabetes ni la hipertensión

Estas dos enfermedades son las principales causas de insuficiencia renal. Mantener niveles adecuados de glucosa y presión arterial es fundamental para proteger los riñones.

5. Fumar

El tabaco reduce el flujo sanguíneo hacia los riñones, afectando su capacidad de filtración y acelerando el deterioro en personas con factores de riesgo.

6. Llevar una vida sedentaria

La falta de actividad física contribuye al sobrepeso, la hipertensión y la diabetes, condiciones que impactan directamente en la salud renal.

Una enfermedad silenciosa

EsSalud advierte que diabetes, hipertensión y sobrepeso aumentan riesgo de enfermedad renal crónica. (Foto: Agencia Andina)

La enfermedad renal crónica puede avanzar sin causar molestias evidentes. Cuando aparecen síntomas como hinchazón en piernas, fatiga constante o cambios en la orina, el daño puede estar en etapas avanzadas.

El doctor Andrés Uribe, especialista del Hospital Nacional Dos de Mayo, advirtió que muchas personas subestiman el riesgo. “Los riñones no duelen en las primeras etapas. Cuando el paciente presenta síntomas, el daño suele estar avanzado y puede requerir terapias como la diálisis. Por eso es clave prevenir y hacerse controles periódicos”, señaló.

En casos severos, cuando los riñones pierden su capacidad de filtrar adecuadamente, el paciente puede requerir terapia de reemplazo renal, como la diálisis o un trasplante.

¿Cómo prevenir complicaciones?

Mantener una hidratación adecuada.

Reducir el consumo de sal.

Llevar una alimentación balanceada rica en frutas y verduras.

Realizar actividad física regularmente.

Evitar la automedicación.

Hacerse chequeos médicos periódicos, especialmente si se tiene diabetes o hipertensión.

Cuidar los riñones no requiere medidas complejas, pero sí constancia. Adoptar hábitos saludables hoy puede marcar la diferencia y evitar tratamientos invasivos en el futuro.

Hospital Digital: ¿Cómo recibir atención médica especializada en casa?

Captura de pantalla de la página de inicio de sesión de Minsa Digital, la plataforma del Ministerio de Salud de Perú que ofrece servicios sanitarios digitales a los ciudadanos.

El Hospital Digital es una estrategia del Ministerio de Salud que busca brindar atención médica especializada de forma remota, gratuita y oportuna mediante el uso de tecnología. Está dirigido a pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y, en esta primera etapa, beneficia a residentes de Lima Metropolitana, con proyección de ampliarse a nivel nacional.

El servicio reduce tiempos de espera y ofrece teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoreo y teleapoyo al diagnóstico. Además, permite recibir recetas digitales por WhatsApp o correo electrónico para recoger medicamentos sin costo en el establecimiento de salud más cercano. La iniciativa busca superar barreras geográficas y fortalecer el primer nivel de atención.

Pasos para ingresar a Minsa Digital

1️. Selecciona el tipo de documentoPor defecto aparece:

DNI – Documento Nacional de Identidad(Si tienes otro documento, cámbialo en el desplegable).

2️. Ingresa tu número de documentoEscribe tu DNI sin espacios ni guiones.

3️. Ingresa tu contraseñaColoca la contraseña que registraste previamente.Si no la recuerdas, haz clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”.

4️. Escribe el captchaIngresa los caracteres que aparecen en la imagen (respetando mayúsculas si corresponde).Si no se entiende, presiona “Recargar Captcha”.

5️. Haz clic en “Ingresar de manera segura”Y listo, entrarás al sistema.