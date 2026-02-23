Robbie Williams en Perú: fecha del inicio de la preventa y venta de entradas para su concierto el 24 de septiembre

El famoso cantante británico confirma su primera visita a Perú con un show que promete repasar todos sus grandes éxitos, poniendo a vibrar a Lima y asegurando una noche épica para sus seguidores (Difusión)

La llegada del reconocido cantante británico Robbie Williams, responsable de éxitos como “Angels” y “Feel”, marca un hito en la agenda musical nacional. La expectativa generada en redes sociales refleja la magnitud del evento: será la primera vez que el artista, considerado uno de los más influyentes de su generación, se presenta en territorio peruano.

Williams, quien alcanzó la fama como integrante de Take That antes de consagrarse como solista, llega a Lima en medio de una renovada atención mundial sobre su carrera, impulsada por la reciente serie documental disponible en Netflix y la película Better Man, ambas centradas en su trayectoria y vida personal.

El show, incluido en su BRITPOP WORLD TOUR, promete un repaso por los mayores éxitos de Williams, desde “Supreme”, “Millennium” y “Let Me Entertain You”, hasta los sencillos que marcaron su evolución artística. La selección de temas abarcará toda su discografía, incluyendo los clásicos de sus inicios y las canciones más actuales, lo que augura una noche significativa para sus seguidores.

El recinto escogido para este histórico concierto será Arena 1 Park, recientemente acondicionado para albergar espectáculos internacionales de gran escala. La organización ha detallado que el espacio contará con tres zonas diferenciadas para la venta de entradas y el aforo previsto permitirá recibir a miles de asistentes bajo estrictos estándares de seguridad y comodidad.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa para ver a Robbie Williams en Lima arrancará el 25 de febrero a las 10:00 a. m., con descuento exclusivo y alta expectativa entre sus seguidores. (Difusión)

La preventa exclusiva para el concierto de Robbie Williams comenzará el miércoles 25 de febrero a las 10:00 AM y se extenderá hasta el jueves 26 de febrero de 2026, o hasta agotar el stock disponible. Durante este periodo, quienes cuenten con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento especial en el precio de las entradas, una oportunidad que suele generar alta demanda en este tipo de eventos.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de Ticketmaster Perú, tanto en su plataforma virtual como en puntos físicos seleccionados: supermercados Wong de San Borja, Benavides y San Miguel, además del local de Metro en MegaPlaza. Para participar en la preventa, será imprescindible registrarse previamente en la web de Ticketmaster y disponer de una tarjeta de débito o crédito habilitada como método de pago.

Los usuarios interesados deben ingresar al sitio oficial ticketmaster.pe/event/robbie-williams-home, completar el registro y seleccionar el evento de Robbie Williams para acceder a la compra. La organización recomienda realizar estos pasos con anticipación para evitar contratiempos el día de la preventa.

Venta general de entradas

Concluida la etapa exclusiva, el público podrá comprar entradas en venta general, tanto online como en puntos físicos. (Difusión)

Finalizada la preventa, la venta general se habilitará en la misma plataforma de Ticketmaster Perú el día siguiente, viernes 27, manteniendo los puntos de venta físicos en los supermercados mencionados. En esta etapa, los precios se ajustarán a la tarifa regular y se espera una alta demanda debido al interés nacional e internacional por el espectáculo.

Las entradas adquiridas en los puntos físicos incluirán un boleto conmemorativo de edición limitada, una pieza de colección para los asistentes. El proceso de compra en línea contempla los siguientes pasos: registro o creación de cuenta en Ticketmaster, selección del evento y zona preferida, elección del método de pago y confirmación de la operación. Posteriormente, los compradores recibirán un correo electrónico con la confirmación y las instrucciones para descargar o retirar sus entradas.

Precios y zonas disponibles

El concierto contará con tres zonas diferenciadas, con precios que van desde S/200 hasta S/545. (Facebook / robbiewilliams)

Los organizadores han confirmado que los precios para el concierto de Robbie Williams en Lima oscilarán entre S/200 y S/545, según la ubicación seleccionada dentro del recinto. Las zonas disponibles serán tres, diseñadas para ofrecer diferentes experiencias de visualización y comodidad durante el show. La segmentación permite que tanto los seguidores más cercanos al escenario como aquellos que prefieren una ubicación general puedan elegir la opción que mejor se adapte a sus expectativas y presupuesto.

La estructura de precios propuesta es la siguiente: la zona más cercana al escenario tendrá un valor de S/545, la intermedia costará S/350 y la zona general estará disponible desde S/200. Estos montos corresponden a la tarifa base e incluyen la opción de acceder al descuento exclusivo durante la preventa con tarjetas Interbank. Todos los precios están sujetos a disponibilidad y podrían variar en función de la demanda o ajustes logísticos.

La recomendación de los organizadores es realizar la compra únicamente a través de Ticketmaster Perú, evitando intermediarios o sitios no autorizados. Para acceder a la preventa, será necesario completar el registro en la web, elegir la zona y cantidad de entradas, seleccionar el método de pago y confirmar la operación. Los compradores recibirán un correo con la confirmación y otro para gestionar el envío de las entradas a través de Quentro, la plataforma asociada para la entrega digital.

El debut de Robbie Williams en Perú representa una oportunidad única para los seguidores de la música británica contemporánea y consolida a Lima como un destino clave para los grandes espectáculos internacionales. Con una propuesta artística que combina clásicos, nuevas producciones y una puesta en escena de alto nivel, el evento se perfila como uno de los más destacados de la agenda cultural de 2026.