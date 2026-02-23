Perú

Perú condena la violencia desatada en México por muerte de ‘El Mencho’ y emite alerta a connacionales por su seguridad

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó los recientes hechos violentos registrados tras la muerte de ‘El Mencho’ y pidió a la comunidad peruana en ese país extremar precauciones, mientras se mantienen suspendidos vuelos y continúan los operativos de seguridad

Guardar
El Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú condenó la violencia en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del CJNG

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú manifestó este lunes su rechazo a los actos violentos en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido durante un operativo de fuerzas federales con apoyo de autoridades estadounidenses.

Mediante un comunicado, el gobierno transitorio encabezado por José María Balcázar informó que “hace votos por el pronto restablecimiento de la seguridad y el orden público”. Añadió que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos peruanos entre las víctimas o personas afectadas.

La Cancillería renovó el llamado a la comunidad peruana en Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas para extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Asimismo, recomendó a sus nacionales “mantenerse informados sobre la evolución de la situación de seguridad mediante los canales oficiales” y permanecer atentos a cualquier aviso a través de las redes sociales de la Cancillería y del Consulado General del Perú en México.

El gobierno peruano informó que
El gobierno peruano informó que no hay ciudadanos peruanos entre las víctimas o afectados y recomendó a la comunidad residente en varios estados mexicanos extremar precauciones, mantenerse informada y evitar viajes no esenciales

La dependencia diplomática pidió evitar viajes no esenciales a los estados mencionados y sugirió monitorear cambios o cancelaciones en vuelos, así como bloqueos en carreteras. Precisó que, en caso de requerir asistencia, los peruanos en México pueden comunicarse con el consulado al teléfono 0052 5544012381 o al correo electrónico contacto@consuladodelperu.com.mx.

El comunicado se emitió tras los actos violentos que incluyeron bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados, hechos que llevaron a activar un esquema extraordinario de seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades estatales, principalmente en Jalisco y regiones cercanas.

Las agresiones provocaron cancelaciones de vuelos, sobre todo en Jalisco, y se reportaron bloqueos y disturbios en al menos 16 estados, como Puebla, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

La muerte de ‘El Mencho’ ocurre mientras Washington incrementa la presión sobre el Gobierno mexicano y este intensifica su ofensiva contra los cárteles, declarados “terroristas” por autoridades estadounidenses el año pasado.

EEUU responsabiliza a los cárteles de liderar un “reinado de terror” en México y de causar “innumerables vidas” perdidas por el tráfico de fentanilo, ofreciendo hasta 15 millones de dólares por información que permitiera capturar o condenar a ‘El Mencho’.

La muerte de ‘El Mencho’
La muerte de ‘El Mencho’ se produjo en un contexto de presión creciente de Washington sobre el Gobierno mexicano y de una ofensiva contra los cárteles, considerados “terroristas” por Estados Unidos

Bajo su liderazgo, el CJNG amplió su presencia en territorio mexicano y consolidó rutas para el trasiego de drogas, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo posicionó entre los criminales más buscados por ambos países.

Relaciones

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró la semana pasada que México está dispuesto a analizar el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas con Perú tras la reciente elección de Balcázar.

Informó, en ese sentido, que esperará a que su homólogo peruano, integrante del mismo partido que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), asuma el cargo antes de definir un acercamiento formal. “Vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones”, dijo.

México y Perú mantienen una relación diplomática y comercial relevante en América Latina y comparten la pertenencia a mecanismos regionales como la Alianza del Pacífico, aunque la cooperación bilateral se ha visto restringida desde la crisis política peruana de finales de 2022.

Temas Relacionados

El Menchoperu-noticiasperu-politicaMéxicoPeruanos en MéxicoJosé Balcázar

Más Noticias

Alerta en el Misti: flujo de lodo volcánico desciende por la quebrada Matagente y amenaza plantas de captación y tratamiento de agua potable

Un lahar descendió por el flanco noroeste del volcán Misti y podría afectar las plantas de tratamiento de agua de SEDAPAR y estructuras en el cañón del río Chili.

Alerta en el Misti: flujo

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

El estado del tiempo en

Ignacio Buse escala varias posiciones en el ranking ATP asentándose en una zona privilegiada que confirma su crecimiento exponencial

‘Nacho’ acaba de posicionarse en el mejor sitial de su emergente carrera luego de realizar una participación tan significativa como especial en el Río Open, donde alcanzó las semifinales

Ignacio Buse escala varias posiciones

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 4 del Torneo Apertura

Hasta el cierre de la jornada, Alianza Lima y UTC son los líderes invictos del certamen. Más abajo pelean Universitario, Melgar y Sporting Cristal. Así va la lucha en el campeonato peruano

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar desconoce de

José María Balcázar desconoce de emergencia en Arequipa, pese a damnificados y cuatro fallecidos tras lluvias: “Recién me entero”

Fujimorista Fernando Rospigliosi advierte que un indulto a Pedro Castillo sería inconstitucional: “Inviable”

Debate presidencial 2026: estos son los temas y candidatos que se enfrentarán el 23, 24 y 25 de marzo

Martín Vizcarra en campaña: expresidente se comunicó por teléfono desde el penal de Barbadillo con sus seguidores en Chiclayo

Elecciones 2026: Más del 35 % de peruanos no ha elegido por quién votar o no desea hacerlo

ENTRETENIMIENTO

Fernando Sosa, el “Cerati peruano”

Fernando Sosa, el “Cerati peruano” que pasó del rechazo al fenómeno internacional en Yo Soy

Valentino involucrado en brutal pelea que dejó a una mujer hospitalizada: Tiktoker denunció ataque a su hermano en discoteca

Robbie Williams en Perú: precios de entradas, zonas, preventa y link de compra

Robbie Williams confirma show en Perú y fans solicitan Estadio Nacional: esto dice la productora sobre la sede

Robbie Williams llega por primera vez a Perú: fecha, lugar, entradas y todo sobre el show de la estrella británica

DEPORTES

Ignacio Buse escala varias posiciones

Ignacio Buse escala varias posiciones en el ranking ATP asentándose en una zona privilegiada que confirma su crecimiento exponencial

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 4 del Torneo Apertura

Hernán Barcos reivindica a FC Cajamarca tras su impresionante hat-trick: “Este grupo tiene hambre, compromiso y humildad”

Javier Rabanal asume la responsabilidad del empate de Universitario ante Sporting Cristal y advierte que no indicó “meterse atrás”

Jefferson Cáceres cerró con sorpresa su etapa en el Dunfermline AFC por deseo de volver a Melgar para disputar Liga 1 2026