Perú condena la violencia desatada en México por muerte de ‘El Mencho’ y emite alerta a connacionales por su seguridad

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú condenó la violencia en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del CJNG

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú manifestó este lunes su rechazo a los actos violentos en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido durante un operativo de fuerzas federales con apoyo de autoridades estadounidenses.

Mediante un comunicado, el gobierno transitorio encabezado por José María Balcázar informó que “hace votos por el pronto restablecimiento de la seguridad y el orden público”. Añadió que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos peruanos entre las víctimas o personas afectadas.

La Cancillería renovó el llamado a la comunidad peruana en Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas para extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Asimismo, recomendó a sus nacionales “mantenerse informados sobre la evolución de la situación de seguridad mediante los canales oficiales” y permanecer atentos a cualquier aviso a través de las redes sociales de la Cancillería y del Consulado General del Perú en México.

La dependencia diplomática pidió evitar viajes no esenciales a los estados mencionados y sugirió monitorear cambios o cancelaciones en vuelos, así como bloqueos en carreteras. Precisó que, en caso de requerir asistencia, los peruanos en México pueden comunicarse con el consulado al teléfono 0052 5544012381 o al correo electrónico contacto@consuladodelperu.com.mx.

El comunicado se emitió tras los actos violentos que incluyeron bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados, hechos que llevaron a activar un esquema extraordinario de seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades estatales, principalmente en Jalisco y regiones cercanas.

Las agresiones provocaron cancelaciones de vuelos, sobre todo en Jalisco, y se reportaron bloqueos y disturbios en al menos 16 estados, como Puebla, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

La muerte de ‘El Mencho’ ocurre mientras Washington incrementa la presión sobre el Gobierno mexicano y este intensifica su ofensiva contra los cárteles, declarados “terroristas” por autoridades estadounidenses el año pasado.

EEUU responsabiliza a los cárteles de liderar un “reinado de terror” en México y de causar “innumerables vidas” perdidas por el tráfico de fentanilo, ofreciendo hasta 15 millones de dólares por información que permitiera capturar o condenar a ‘El Mencho’.

Bajo su liderazgo, el CJNG amplió su presencia en territorio mexicano y consolidó rutas para el trasiego de drogas, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo posicionó entre los criminales más buscados por ambos países.

Relaciones

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró la semana pasada que México está dispuesto a analizar el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas con Perú tras la reciente elección de Balcázar.

Informó, en ese sentido, que esperará a que su homólogo peruano, integrante del mismo partido que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), asuma el cargo antes de definir un acercamiento formal. “Vamos a esperar a ver, una vez que tome posesión, si es factible restablecer las relaciones”, dijo.

México y Perú mantienen una relación diplomática y comercial relevante en América Latina y comparten la pertenencia a mecanismos regionales como la Alianza del Pacífico, aunque la cooperación bilateral se ha visto restringida desde la crisis política peruana de finales de 2022.