‘El Tuli’: el operador logístico y financiero más cercano a ‘El Mencho’ que desató el terror en México

Agentes federales y militares custodian una zona rural de Jalisco tras el operativo en el que fue abatido Hugo H., alias ‘El Tuli’, operador logístico y financiero del CJNG. Al frente, se observan vehículos asegurados y parte del dinero incautado durante la acción. (Infobae-Itzallana)

Durante la conferencia matutina, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó la muerte de Hugo H., alias ‘El Tuli’, considerado el operador logístico y financiero más cercano a ‘El Mencho’ dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con información oficial, ‘El Tuli’ coordinó bloqueos, incendios, ataques a instalaciones militares y ofrecía recompensas a su personal por cada militar asesinado, antes de ser localizado y abatido por fuerzas especiales en Jalisco.

Coordinación de violencia y recompensas por asesinatos

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que ‘El Tuli’ se encontraba en la zona conocida como El Gurullo, Jalisco, desde donde dirigía acciones violentas, incluidas agresiones contra la Guardia Nacional, comercios y dependencias gubernamentales. El funcionario informó que el operador ofrecía hasta 20 mil pesos a integrantes del grupo criminal por cada militar asesinado.

Operativo militar y enfrentamiento en El Gurullo

Tras identificar su ubicación, una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas fue desplegada para ejecutar la operación. Durante el intento de captura, ‘El Tuli’ trató de huir en un vehículo y disparó contra el personal militar, por lo que los efectivos repelieron la agresión. El presunto delincuente falleció en el sitio.

Mexico's Defense Minister Ricardo Trevilla Trejo and Mexico's President Claudia Sheinbaum attend a press conference about the wave of violence in Mexico, following the killing of Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as 'El Mencho', in a military operation on Sunday, at Palacio Nacional, in Mexico City, Mexico, February 23, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Armas, dinero y vehículos asegurados

Las autoridades aseguraron un arma larga, un arma corta, siete millones 200 mil pesos y 965 mil dólares estadounidenses, así como cartuchos, cargadores y el vehículo utilizado en el escape. Los detenidos y lo incautado quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).

Golpe a la estructura financiera del CJNG

La operación, ejecutada el 22 de febrero de 2026, formó parte de las acciones coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.