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La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya comenzó: Nueva Zelanda registró el primer voto peruano del mundo

En Wellington y Auckland se habilitaron mesas para cientos de ciudadanos peruanos inscritos en el padrón electoral, mientras autoridades diplomáticas acompañan el desarrollo del sufragio en los primeros puntos del planeta

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Transmisión en vivo desde Wellington, Nueva Zelanda, donde se emitió el primer voto de las Elecciones Generales peruanas a nivel mundial. Acompaña el inicio de esta importante jornada cívica para los peruanos en el exterior. JNE

La segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 ya comenzó para miles de ciudadanos peruanos que residen fuera del país. Debido a la diferencia horaria, los primeros sufragios se registraron en Oceanía varias horas antes de que se abran las mesas de votación en territorio peruano. De esta manera, el proceso electoral ingresó en una nueva etapa con la participación de los electores que integran la comunidad peruana en el exterior.

La jornada internacional representa una parte importante de la elección presidencial. Más de un millón de peruanos figuran en el padrón electoral fuera del país y participan en una operación coordinada entre diversas instituciones del Estado. La organización contempla el traslado de material electoral, la habilitación de locales de votación y el monitoreo permanente de cada etapa del proceso.

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El inicio de la votación en Nueva Zelanda marcó el primer momento oficial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Desde Wellington, autoridades diplomáticas y ciudadanos peruanos siguieron la apertura de las mesas, mientras la Cancillería activó los mecanismos de supervisión para acompañar el desarrollo de la jornada en distintos continentes.

Nueva Zelanda abrió la jornada electoral para los peruanos en el exterior

Nueva Zelanda fue el primer país en abrir mesas de votación, más de 17 horas antes del inicio en Perú. Difusión
Nueva Zelanda fue el primer país en abrir mesas de votación, más de 17 horas antes del inicio en Perú. Difusión

Nueva Zelanda se convirtió en el primer país donde los ciudadanos peruanos ejercieron su derecho al voto en la segunda elección presidencial de 2026. La apertura de las mesas ocurrió durante la tarde del sábado 6 de junio en horario peruano, más de 17 horas antes del inicio de la votación en Lima.

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Según la información oficial, en las ciudades de Wellington y Auckland se instalaron tres mesas de sufragio destinadas a atender a 841 electores peruanos residentes en ese país. El despliegue permitió el inicio regular de la jornada electoral, que posteriormente continuó en otras naciones de la región Asia-Pacífico.

La emisión del primer voto mundial ocurrió en Wellington. Durante una transmisión en vivo, el ciudadano peruano Diego Bernárdez expresó: “Me da bastante orgullo ser el primer peruano en votar en esta segunda ronda”. Más adelante agregó: “Ojalá que todo vaya bien hoy día y tengamos una elección bastante exitosa”.

Cancillería supervisa el proceso desde un centro de monitoreo

La segunda vuelta presidencial 2026 ya inició para los peruanos residentes en el extranjero debido a la diferencia horaria. Difusión
La segunda vuelta presidencial 2026 ya inició para los peruanos residentes en el extranjero debido a la diferencia horaria. Difusión

El Ministerio de Relaciones Exteriores instaló un Centro de Monitoreo en su sede central para seguir el desarrollo de la votación fuera del país. Este espacio opera de forma ininterrumpida desde la apertura de las primeras mesas hasta el cierre de la última jornada electoral programada para el 8 de junio.

Funcionarios de la Dirección General para las Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares realizan el seguimiento de las 2.506 mesas distribuidas en 73 países. La supervisión contempla la instalación de mesas, el desarrollo del sufragio, el avance del escrutinio y el registro de cualquier incidencia que pueda producirse durante el proceso.

Preparativos y participación de la comunidad peruana

El embajador José Bustinza informó que Nueva Zelanda cuenta con dos locales de votación, uno en Wellington y otro en Auckland. También detalló que en ese país residen alrededor de 1.300 peruanos, de los cuales cerca de 550 están registrados para votar en Auckland y aproximadamente 300 en Wellington.

Respecto a la organización previa, el diplomático señaló que “hemos tenido la colaboración de los ciudadanos peruanos, que con entusiasmo han participado en esta jornada”. Además, destacó que la apertura de los locales se realizó conforme a lo previsto.

Bustinza recordó que Nueva Zelanda suele ser el primer lugar del mundo donde se inician los procesos electorales peruanos. Según indicó, esta condición posee un significado especial para los connacionales que viven en ese país y participan de manera activa en cada convocatoria electoral.

El proceso continuará en Australia y Asia

El primer voto mundial se emitió en Wellington, donde ciudadanos peruanos participaron desde el arranque de la jornada. Difusión
El primer voto mundial se emitió en Wellington, donde ciudadanos peruanos participaron desde el arranque de la jornada. Difusión

Tras el inicio de la votación en Wellington y Auckland, la jornada avanzó hacia Australia. Las ciudades de Canberra y Sídney esperaban recibir a más de siete mil electores peruanos registrados para participar en la segunda vuelta presidencial.

Posteriormente, la instalación de mesas se extendió a diversos países asiáticos. Japón y la República de Corea figuraban entre los primeros territorios del continente en abrir sus centros de votación, mientras el proceso continuaba de forma progresiva conforme avanzaban los husos horarios.

De acuerdo con la Cancillería, 1,19 millones de peruanos están habilitados para sufragar fuera del país. Para atender a este electorado se habilitaron 219 locales de votación y se completó el despliegue del material electoral.

Durante la transmisión oficial, las autoridades también resaltaron las particularidades de la organización electoral en el extranjero. En algunos casos, la instalación de mesas requiere la participación de voluntarios debido a las condiciones laborales y de desplazamiento de los ciudadanos residentes fuera del Perú. Según se indicó, esta colaboración permitió cumplir con la apertura oportuna de los locales y dar inicio a la votación en el primer punto del planeta donde los peruanos acudieron a las urnas en la segunda vuelta presidencial de 2026.

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