Pasaporte por emergencia 2026: quiénes pueden tramitarlo sin cita previa y qué documentos exige Migraciones antes del viaje

Tramitar el pasaporte en Perú ya no requiere formularios ni citas, proceso digital y entrega en el día| Migraciones

La cercanía de un viaje internacional suele exponer una situación frecuente entre los ciudadanos: la necesidad de obtener un pasaporte en un plazo reducido. Frente a este escenario, la Superintendencia Nacional de Migraciones mantiene un procedimiento especial que permite acceder al pasaporte electrónico ordinario por urgencia, siempre que el solicitante cumpla con las condiciones establecidas por la entidad.

Durante 2026, el trámite del pasaporte electrónico permanece disponible sin cita previa en las oficinas de Migraciones. La atención se realiza por orden de llegada y requiere únicamente la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y el comprobante de pago correspondiente. La entidad recuerda que no existen mecanismos alternativos para acceder a turnos preferenciales ni servicios autorizados de intermediación.

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Migraciones también advierte sobre la presencia de personas que ofrecen acelerar el procedimiento a cambio de dinero. La institución señala que cualquier propuesta de este tipo constituye un posible intento de estafa y debe ser denunciada ante las autoridades competentes.

¿Qué se considera una emergencia para tramitar el pasaporte sin cita previa?

Además de la atención regular, Migraciones contempla situaciones excepcionales que reciben evaluación prioritaria. Entre ellas figuran emergencias médicas, viajes urgentes y casos humanitarios debidamente sustentados.

Según la entidad, estas solicitudes son revisadas conforme a protocolos internos. La prioridad no depende de pagos adicionales ni de gestiones externas, sino de la documentación que respalde la situación presentada por el ciudadano.

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Asimismo, quienes necesitan viajar de manera inmediata pueden acceder al trámite de urgencia dentro de los dos días hábiles previos a la salida de su vuelo internacional. Esta modalidad también se encuentra disponible en distintas oficinas de Migraciones y en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) que emiten pasaportes.

Boleto de viaje comprado, boarding pass y pago de tasa

Una persona recibe su pasaporte electrónico peruano de un funcionario de Migraciones, destacando la eficiencia en los trámites documentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para solicitar el pasaporte por urgencia, el ciudadano debe reunir una serie de documentos obligatorios. Entre ellos figura el Formulario PA correspondiente al pasaporte ordinario para casos de urgencia.

También se exige el comprobante de pago por derecho de trámite, la tarjeta de embarque de la aerolínea o el boleto de transporte aéreo que demuestre la proximidad del viaje internacional. El documento presentado debe contener correctamente los datos del pasajero.

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En situaciones de pérdida o robo del pasaporte, corresponde presentar una declaración jurada que sustente dicha condición. Además, el solicitante debe cumplir los requisitos específicos establecidos para mayores o menores de edad, según corresponda.

Migraciones precisa que el código de pago para este procedimiento es el 01808, distinto al utilizado en otros trámites vinculados al pasaporte electrónico.

¿Con cuántas horas de anticipación a tu vuelo debes acudir a la sede de la MAC o Aeropuerto?

El plazo permitido para realizar el trámite depende del lugar donde se presente la solicitud.

En las oficinas de Migraciones y en las agencias ubicadas dentro de los Centros MAC, el ciudadano puede iniciar el procedimiento durante los dos días hábiles previos a la salida de su vuelo internacional.

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En el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la atención para pasaportes de urgencia se encuentra disponible dentro de las ocho horas previas al embarque. Esta alternativa está dirigida a pasajeros cuya salida al extranjero se encuentra próxima y requieren el documento antes de abordar.

¿Se puede tramitar el pasaporte de urgencia por motivos de salud o trabajo sustentado?

En el aeropuerto Jorge Chávez se permite tramitarlo dentro de las ocho horas previas al embarque.

Migraciones informa que los casos relacionados con emergencias médicas, situaciones humanitarias o viajes urgentes sustentados pueden recibir atención prioritaria.

La evaluación depende de la documentación presentada por el ciudadano y de la verificación efectuada por la institución. Cada solicitud se analiza de manera individual conforme a los procedimientos internos vigentes.

La entidad no contempla canales especiales de atención fuera de los mecanismos oficiales ni reconoce gestiones realizadas mediante terceros.

Paso a paso del proceso de emisión rápida en la oficina de Migraciones

Pago del derecho de trámite

El primer paso consiste en cancelar S/ 120.90 por la expedición del pasaporte. El pago puede efectuarse mediante la plataforma Págalo.pe utilizando el código 01808 o en cualquier agencia o agente autorizado del Banco de la Nación.

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Durante la operación, el ciudadano debe proporcionar su número de DNI y conservar el comprobante de pago para presentarlo durante el trámite.

Migraciones señala que quienes efectuaron previamente un pago de S/ 98.60 deben completar la diferencia de S/ 22.30 mediante el código 01810.

Presentación de la solicitud

Con el pago realizado, el usuario debe acudir a una oficina de Migraciones o a una sede MAC dentro de los plazos establecidos para la modalidad de urgencia.

En ese momento corresponde presentar el boleto aéreo o boarding pass, el Formulario PA, el recibo de pago y, cuando corresponda, la declaración jurada por pérdida o robo del pasaporte.

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Registro de datos biométricos

Tras la validación de los requisitos, personal de Migraciones procede con la captura de huellas dactilares y la fotografía oficial del solicitante.

Para la toma de la imagen biométrica, la entidad establece restricciones específicas. No se permiten gafas con monturas grandes o lunas que impidan visualizar los ojos, lentes de contacto cosméticos de color, prendas que cubran la cabeza o el rostro, ni piercings faciales.

Entrega del pasaporte electrónico

Una vez completado el registro biométrico, el documento pasa a la etapa de emisión.

Migraciones informa que el pasaporte electrónico suele entregarse el mismo día de la atención. En la mayoría de los casos, el tiempo de espera puede alcanzar hasta dos horas desde el inicio del procedimiento.

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La entidad también recuerda que los ciudadanos con destino a Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay pueden salir del país únicamente con su DNI vigente, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos entre esos países.