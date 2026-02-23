FAP descartó irregularidades en accidente de helicóptero: civiles fallecidos eran familiares autorizados y se dirigían a misiones de búsqueda y rescate

El Comandante de Operaciones de la FAP, Tte. Gral. César Mendiola, ofrece una conferencia de prensa para informar sobre el trágico accidente de un helicóptero que cobró la vida de 15 personas. Se detallan los protocolos de vuelo, el estado del mantenimiento de la aeronave y los últimos reportes recibidos antes de perder comunicación. | Canal N / N Noticias

La pérdida de comunicación se produjo en horas de la tarde, mientras el helicóptero avanzaba por la ruta costera rumbo al sur. El silencio radial activó los protocolos y generó un despliegue por tierra y aire que se prolongó hasta el día siguiente. Al amanecer, las patrullas localizaron los restos de la aeronave en las cercanías de Chala Viejo, en la región Arequipa. No hubo sobrevivientes.

A bordo viajaban cuatro tripulantes y once pasajeros; entre ellos, civiles, incluidos menores de edad. La confirmación oficial despejó dudas: los pasajeros civiles eran familiares de integrantes de la institución. La Fuerza Aérea del Perú informó que todos contaban con autorización y con identificación oficial.

El pronunciamiento se realizó en conferencia de prensa, donde el Comando de Operaciones expuso el contexto del vuelo, el tipo de aeronave y el estado de mantenimiento. La institución precisó que el helicóptero tenía como destino misiones de búsqueda y rescate, así como labores de apoyo ante desastres naturales.

La confirmación sobre los pasajeros civiles

Durante la ronda de preguntas, la presencia de civiles en un vuelo militar concentró la atención. El teniente general FAP Gregorio César Mendiola Lomparté respondió de forma directa. “Sí, los helicópteros de la Fuerza Aérea son helicópteros utilitarios. En este caso, se desplazaban a cumplir misiones SAR (Búsqueda y Salvamento) y de apoyo a la lucha contra los desastres naturales”, indicó.

Añadió que estos vuelos forman parte de operaciones logísticas y de acción cívica. “Es una manera de hacer acciones cívicas a través de nuestros vuelos, le llamamos operaciones de transportes aéreas logísticas. Y sí, los familiares estaban autorizados y todos tienen su tarjeta de identidad Fuerza Aérea”, sostuvo.

La institución explicó que este tipo de traslados se encuentra normado. Según el propio Mendiola, en esos vuelos pueden viajar “personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos, pueden familiares, inclusive personal extra FAP”. Señaló que todo se realiza bajo autorización.

El traslado también respondió a una situación concreta en el sur del país. La ruta de la Panamericana Sur registraba bloqueos en varios tramos por huaicos y activación de quebradas. Ese escenario limitó el transporte terrestre y justificó el desplazamiento aéreo.

El carácter de la aeronave y su misión

La aeronave accidentada fue un helicóptero MI-17, descrito por la institución como utilitario. De acuerdo con el comunicado oficial, se dirigía a la región Arequipa para cumplir “misiones de búsqueda y rescate, así como labores de apoyo a la población afectada por inundaciones, desbordes y otros siniestros”. También tenía previsto brindar apoyo en actividades de entrenamiento de paracaidistas.

En conferencia, el comandante de Operaciones relató que el helicóptero partió desde Lima y el Callao con destino a la base aérea en Arequipa. “Debía arribar a las 16:20 horas”, señaló. Minutos antes de las cuatro y media de la tarde se perdió el contacto.

La última comunicación se registró cerca de la ciudad de Chala. Luego, el sistema SkyRouter marcó una posición fija al este de esa localidad. “A partir de ahí hemos empezado a recibir la señal durante aproximadamente dos horas. Entonces, teníamos la certeza de que el helicóptero se encontraba en ese lugar”, explicó.

Las patrullas se desplazaron desde la base aérea de Víctor y desde la base aérea Las Palmas. También participaron la Policía Nacional y la Marina de Guerra. El hallazgo ocurrió alrededor de las seis y treinta de la mañana siguiente. “Lamentablemente, no hemos tenido sobrevivientes”, declaró Mendiola.

Mantenimiento y condiciones operativas

Otra de las interrogantes se centró en el estado técnico del helicóptero. La respuesta fue puntual. “El mantenimiento cada vez que una aeronave vuela pasa por un proceso riguroso de mantenimiento y se le llama aeronave operativa. Cuando la aeronave está operativa, el vuelo es seguro”, afirmó el teniente general.

Precisó que la última inspección mayor se realizó en noviembre de 2024. Desde entonces, la aeronave acumuló aproximadamente 288 horas de vuelo. La siguiente inspección mayor estaba prevista para el año 2031. “Tiene esa garantía del personal de mantenimiento aerotécnico de nuestra Fuerza Aérea”, indicó.

El alto mando también informó que se dispuso la activación inmediata de la Junta de Investigación de Accidentes. Esta instancia evaluará lo ocurrido antes, durante y después del vuelo, y realizará exámenes a los restos del material para determinar la causa del siniestro.

En paralelo, la institución confirmó que se puso en contacto con los familiares de las víctimas. Se brindará apoyo para el traslado de los deudos y para las gestiones posteriores al levantamiento de los cuerpos.

El comunicado oficial reiteró que la aeronave cumplía funciones vinculadas a la atención de emergencias en un contexto de lluvias intensas. La Fuerza Aérea sostuvo que las operaciones logísticas y de acción cívica se ejecutan bajo normas y autorizaciones vigentes, y que los pasajeros civiles contaban con identificación oficial.

La investigación se encuentra en curso. Mientras tanto, la institución mantiene sus operaciones aéreas en distintas regiones del país para atender las emergencias derivadas de las lluvias y otros eventos naturales.