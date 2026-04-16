Perú

Magaly Medina arremete contra Marisol por enfrentamiento en plena grabación: “Parecía una pirañita”

La cantante protagonizó un incidente mientras grababa un reportaje televisivo. La conductora de Magaly TV La Firme cuestionó su reacción y pidió mayor control emocional

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La cantante de cumbia Marisol fue captada en un acalorado altercado con un trabajador de valet parking. En las imágenes, se ve a la 'Faraona' persiguiendo al hombre por la calle, una reacción que fue duramente criticada por Magaly Medina en su programa. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente polémica protagonizada por Marisol volvió a colocarla en el centro de la conversación mediática, luego de que se difundieran imágenes de un altercado con un trabajador de valet parking mientras la artista se encontraba grabando un reportaje para Amor y Fuego.

El incidente no solo generó comentarios en redes sociales, sino que también fue ampliamente abordado en el programa Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina dedicó varios minutos a analizar lo ocurrido, cuestionando la reacción de la cantante y reflexionando sobre el manejo de situaciones de conflicto en espacios públicos.

Desde el inicio de su intervención, la conductora dejó en evidencia el tono crítico con el que abordaría el tema. “¿Qué le pasó a la Marisol?”, expresó, introduciendo el caso como un episodio que, más allá del hecho puntual, reflejaría un comportamiento que considera inapropiado para una figura pública.

Marisol protagoniza incidente y Magaly Medina la acusa de perder el control. Captura: Magaly Tv La Firme.
Marisol protagoniza incidente y Magaly Medina la acusa de perder el control. Captura: Magaly Tv La Firme.

¿Qué pasó?

Según lo narrado en el programa, el incidente se habría originado cuando la cantante tuvo un desacuerdo con un trabajador de valet parking, quien —de acuerdo a la versión de la artista— le habría dirigido palabras ofensivas.

Sin embargo, para Medina, el foco no debía centrarse únicamente en la supuesta agresión inicial, sino en la forma en que se desarrolló la reacción posterior. “Ella dice que el pata le dijo algo agresivo, que la insultó de alguna manera. Pero si alguien te insulta, el que baja de nivel y el que queda mal es la persona que suelta el insulto”, sostuvo, marcando una primera línea de interpretación sobre el conflicto.

En esa misma línea, añadió una crítica directa al comportamiento de la cantante: “Pero no te vas a poner a… una dama no se va a poner a perseguir a un tipo malcriado por la calle”.

Marisol protagoniza incidente y Magaly Medina la acusa de perder el control. Captura: Magaly Tv La Firme.
Marisol protagoniza incidente y Magaly Medina la acusa de perder el control. Captura: Magaly Tv La Firme.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Marisol?

Las imágenes difundidas, según se comentó en el programa, mostraban a Marisol reaccionando de forma efusiva y persiguiendo al trabajador en medio de un entorno donde no estaba sola. “Encima ella tenía un montón de gente alrededor. Habían camarógrafos, reporteros… un montón de gente. Y ella persiguiendo al tipo”, señaló Medina.

La conductora no escatimó en calificativos al describir la actitud de la cantante. “Se le olvidaron los modales, se le olvidó la minifalda que traía encima, se le olvidó lo lady y ella era una palomilla chiclayana correteando al bandolero”, afirmó, en una frase que rápidamente generó reacciones por su tono directo. En su análisis, Medina planteó que la reacción de Marisol no correspondía a la imagen pública que proyecta como artista consolidada.

El informe también hizo referencia a la actitud del trabajador involucrado, a quien describieron como “un poco agresivo”, señalando incluso que en las imágenes se observaría cómo empuja o aparta a algunas personas. “Miren cómo separa a las mujeres que se le acercan, les da un sopapo a cada una de ellas”, comentó la conductora, reconociendo que la conducta del hombre tampoco sería adecuada. No obstante, insistió en que la respuesta de la cantante no fue la correcta.

Marisol protagoniza incidente y Magaly Medina la acusa de perder el control. Captura: Magaly Tv La Firme.
Marisol protagoniza incidente y Magaly Medina la acusa de perder el control. Captura: Magaly Tv La Firme.

Claro, bien que se merecía de repente un estate quieto el hombre, pero para eso están los caballeros, los hombres que la rodeaban… no sé, hacerla respetar. Pero no ella, pues, va a comenzar a hacer ese papelón”, agregó, sugiriendo que la situación debió ser manejada por terceros y no por la propia artista.

En su discurso, Medina apeló directamente a la imagen y trayectoria de Marisol, instándola a reflexionar sobre su comportamiento. “Dese cuenta, señora Marisol, es una cantante… una señora que dice que está muy orgullosa de usted, que no se porte, pues, como palomilla de la parada”, expresó, en una crítica que buscó enfatizar la distancia entre la figura pública y la actitud mostrada en el incidente.

La conductora continuó con una comparación aún más dura: “Parecía una pirañita”, insistiendo en que la escena proyectaba una imagen negativa. Estas declaraciones se dieron antes de que se emitieran los audios o imágenes completas del momento, lo que reforzó el carácter interpretativo del comentario televisivo.

Testigos relataron que el trabajador, identificado como Jozip Molleda, mantuvo una actitud agresiva y acumula denuncias por violencia.. Captura: Amor y Fuego.
Testigos relataron que el trabajador, identificado como Jozip Molleda, mantuvo una actitud agresiva y acumula denuncias por violencia.. Captura: Amor y Fuego.

Más adelante, Medina retomó el tema desde una perspectiva más general, abordando el manejo de la violencia verbal y las reacciones emocionales. “La agresión, venga de donde venga, no concordamos, no estamos de acuerdo en ella”, afirmó.

Porque si alguien te agrede verbalmente, que es lo que ella dice en su denuncia, pues como digo, el que pierde es la otra persona, pero no te vas a poner a responder cada cosa que te diga un patán de la calle”, señaló, reforzando su postura de que la mejor reacción ante una provocación es no responder.

¿Por qué Marisol golpeó a trabajador de valet parking?: Captura: Amor y Fuego.
¿Por qué Marisol golpeó a trabajador de valet parking?: Captura: Amor y Fuego.

No fue la actitud

Eso es descender de nivel, eso es bajar al nivel de desagüe”, sostuvo, utilizando una metáfora para describir lo que considera una reacción inadecuada. A partir de ahí, hizo un llamado directo: “No vas a caer en las provocaciones de violencia, no vas a responder a la violencia con violencia”.

El mensaje final de su intervención apuntó a la necesidad de autocontrol, especialmente en figuras públicas que están constantemente expuestas. “Un poquito más de control emocional, señora Marisol, no le haría falta”, expresó, cerrando su análisis con una recomendación directa.

No obstante, la conductora añadió un comentario adicional que también generó controversia por su tono: “Y además también un poquito más de ejercicio. Lo único bueno es que ahí un poquito se gastó bastantes calorías”.

Marisol arremete contra Magaly Medina por criticar su cuerpo
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