Perú

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 16 de abril

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves?, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Piura.

El tiempo para este jueves en Piura alcanzará los 39 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 72%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 94%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 44 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Resultados oficiales La Tinka: números ganadores del miércoles 15 de abril 2026

Como cada domingo, se informan los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del último sorteo

Resultados oficiales La Tinka: números ganadores del miércoles 15 de abril 2026

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

Pronóstico del tiempo en Arequipa para este 16 de abril

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del tiempo en Arequipa para este 16 de abril

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Iquitos

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Iquitos

Clima en Perú: el estado del tiempo para Lima este 16 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Perú: el estado del tiempo para Lima este 16 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados nacional ONPE al 93,051 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados ONPE al 92,128 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú 2026

Resultados parciales de elecciones en Perú: cerrada disputa entre Roberto Sánchez y López Aliaga para enfrentar a Keiko Fujimori

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia” y pedir al JNE anular las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Marisol por enfrentamiento en plena grabación: “Parecía una pirañita”

Magaly Medina arremete contra Marisol por enfrentamiento en plena grabación: “Parecía una pirañita”

¿Quién es Dante Gebel? El pastor que vinculan con Milett Figueroa tras rumores desde Argentina

Reimond Manco: Surgen más mujeres contra exfutbolista y muestran conversaciones comprometedoras

Reimond Manco afirma infidelidad y admite que manipuló a su esposa: “No quiero dañar más, mi matrimonio se acabó”

Reimond Manco reaparece y le dice a Magaly Medina: “No te voy a culpar, estoy acá para pedir perdón a mi esposa”

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Antonio Rizola lamentó que Katherine Regalado rechace el llamado a la selección peruana por maternidad: “La opuesta que más me encanta”

Julio César Uribe apela a la reciente recuperación de Sporting Cristal para sacar adelante duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, miércoles 15 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alejandro Duarte zanja el asunto de la competencia por el arco de Alianza Lima con Guillermo Viscarra: “No me siento titular”