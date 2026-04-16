Reimond Manco: Surgen más mujeres contra exfutbolista y muestran conversaciones comprometedoras

Nuevos testimonios salen a la luz y comprometen a Reimond Manco. Jessica Clement y otra joven apodada 'Laura' cuentan con detalles cómo el exfutbolista las invitaba a salir y cómo las conversaciones subían de tono rápidamente a través de las redes sociales. ATV/ Magaly TV La Firme.

Tras su presencia en el set de Magaly TV La Firme el 15 de abril, Reimond Manco volvió a quedar expuesto públicamente, esta vez por un informe presentado por Magaly Medina que reunió nuevos testimonios de mujeres que aseguran haber mantenido conversaciones privadas con el exfutbolista, en las que —según sus versiones— él proponía encuentros pese a encontrarse casado. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el reportaje planteó un patrón que se habría repetido con distintas personas, principalmente a través de redes sociales.

Se destapan nuevos testimonios

El informe abrió con una frase contundente que marcó el tono de la revelación: “Se destapó la olla de grillos que parece tenía guardada Raymond Manco, porque después de que su amiga Maydiel lo echó en cancha porque supuestamente le enseñaba el pack, salieron otras mujeres para contarnos que el ‘Rey’ quería coronar con ellas”.

A partir de ahí, se desplegó una secuencia de testimonios que, aunque no confirmaron encuentros físicos, sí describieron conversaciones de carácter sugerente y propuestas concretas de citas.

Una de las jóvenes relató sin rodeos: “Y me invitó a salir, concretar un encuentro”. Otra versión fue más directa: “Él me dijo para vernos. Le dije para dónde y de frente él me puso para ir a un hospedaje”. Ambas coincidieron en que las interacciones habrían ido escalando en intensidad, pasando de lo casual a lo explícito.

Reimond Manco sigue en el ojo de la tormenta y reconoce testimonios comprometedores. Captura: Magaly Tv La Firme.

Conversaciones que suben de tono

El reportaje profundizó en el caso de Jessica Clement, de 23 años, quien mostró lo que serían conversaciones de WhatsApp con el exjugador. En los mensajes difundidos se observa un inicio aparentemente normal: “Holis”, seguido de “Okey, ya te guardo”. Sin embargo, el tono cambia rápidamente: “¿Y a dónde te irás?”, “San Miguel, con unas amigas”, “Ah, qué rico. ¿Tienes ganas?”, a lo que ella responde: “Lo que fluya”.

El intercambio también incluyó referencias a la exposición mediática: “¿Y si nos zampayan?”, “¿Quiénes? Caleta nomás”, “¿No ves Magaly?”, “No suelo ver TV nacional, bebé”, y finalmente: “Deberías. Son unas ratas”. Según la joven, “al principio todo fue muy cordial, pero después la conversación se fue subiendo de tono poco a poco. Me invitó a salir, concretar un encuentro”.

Reimond Manco sigue en el ojo de la tormenta y reconoce testimonios comprometedores. Captura: Magaly Tv La Firme.

Propuestas de encuentros discretos

Jessica aseguró que Manco habría sugerido distintas formas de concretar una cita evitando ser descubierto. “Me decía para vernos en su tiempo libre… de repente en el auto, de repente en un hotel que conocía, bastante caleta, temprano tipo cuatro y media, incluso hacerlo en el carro”, relató. En uno de los fragmentos, él mismo reconoce el riesgo: “En el carro, ahí sí salimos en todo el país”.

Reimond Manco sigue en el ojo de la tormenta y reconoce testimonios comprometedores. Captura: Magaly Tv La Firme.

Otro testimonio desde Arequipa

El informe también presentó el caso de una tercera mujer, identificada como Laura, quien contó desde Arequipa cómo habría sido contactada por el exfutbolista. “Él hace TikTok, sus live… cuando entras, si eres mujer, lo que hace es stalkearte. Me comenzó a seguir sin que yo lo siguiera”, explicó.

Según su versión, la insistencia fue constante: “Cada historia que subía me reaccionaba con corazones… no le respondía porque no era de mi interés”. Sin embargo, con el tiempo accedió a responder algunos mensajes, momento en el que el tono cambió.

Reimond Manco sigue en el ojo de la tormenta y reconoce testimonios comprometedores. Captura: Magaly Tv La Firme.

Conversaciones con doble sentido

Uno de los fragmentos más llamativos fue cuando él le pidió su número: “¿Y tu WhatsApp?”, a lo que ella respondió: “Te doy”, y él replicó: “Sí, dame todo”. Para Laura, esto evidenciaba una intención más directa.

La situación escaló cuando ella viajó a Lima. “Él me dijo para vernos. Le pregunté dónde y me dijo de frente un hospedaje en San Isidro”, contó. Incluso citó el mensaje: “Hay que relajarnos… ahora a las cinco, ¿qué dices? Donde no nos vean para no salir zampayado. Conozco un hotel en San Isidro, discreto, fresh”.

Reimond Manco sigue en el ojo de la tormenta y reconoce testimonios comprometedores. Captura: Magaly Tv La Firme.

Encuentros que no se concretaron

A pesar de las propuestas, ninguna de las mujeres confirmó haberse reunido con el exfutbolista. Jessica señaló que no se concretó por falta de coordinación, mientras que Laura indicó que no tenía interés y que además mantenía una relación. “No era de mi agrado”, afirmó.

El informe cerró señalando que, aunque no hubo encuentros físicos, “ambas mujeres han dejado evidencia de que supuestamente Raymond quería coronar a espaldas de su relación”. La suma de testimonios refuerza la idea de un comportamiento reiterado que ahora se expone públicamente.

Reimond Manco sigue en el ojo de la tormenta y reconoce testimonios comprometedores. Captura: Magaly Tv La Firme.