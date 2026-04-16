Perú

Pronóstico del tiempo en Arequipa para este 16 de abril

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este jueves en Arequipa, Perú.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se estima que en Arequipa habrá un 23% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 21 centígrados y una mínima de 10°. La nubosidad será del 76% y por la noche habrá una probabilidad del 3% de lluvias.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se hacen presentes en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.

Este clima árido se siente en la ciudad de Arequipa, que se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un costado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Resultados oficiales La Tinka: números ganadores del miércoles 15 de abril 2026

Como cada domingo, se informan los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del último sorteo

Resultados oficiales La Tinka: números ganadores del miércoles 15 de abril 2026

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 16 de abril

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 16 de abril

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cómo estará el clima en Huancayo?

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Iquitos

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Iquitos

Clima en Perú: el estado del tiempo para Lima este 16 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Perú: el estado del tiempo para Lima este 16 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados nacional ONPE al 93,051 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados ONPE al 92,128 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú 2026

Resultados parciales de elecciones en Perú: cerrada disputa entre Roberto Sánchez y López Aliaga para enfrentar a Keiko Fujimori

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia” y pedir al JNE anular las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Marisol por enfrentamiento en plena grabación: “Parecía una pirañita”

Magaly Medina arremete contra Marisol por enfrentamiento en plena grabación: “Parecía una pirañita”

¿Quién es Dante Gebel? El pastor que vinculan con Milett Figueroa tras rumores desde Argentina

Reimond Manco: Surgen más mujeres contra exfutbolista y muestran conversaciones comprometedoras

Reimond Manco afirma infidelidad y admite que manipuló a su esposa: “No quiero dañar más, mi matrimonio se acabó”

Reimond Manco reaparece y le dice a Magaly Medina: “No te voy a culpar, estoy acá para pedir perdón a mi esposa”

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Antonio Rizola lamentó que Katherine Regalado rechace el llamado a la selección peruana por maternidad: “La opuesta que más me encanta”

Julio César Uribe apela a la reciente recuperación de Sporting Cristal para sacar adelante duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, miércoles 15 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alejandro Duarte zanja el asunto de la competencia por el arco de Alianza Lima con Guillermo Viscarra: “No me siento titular”