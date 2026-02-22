Perú

Eric Jurgensen asegura que ‘Yo Soy’ supera en rating a ‘Magaly TV La Firme’: “Estamos muy contentos”

El gerente general de Latina aseguró que el programa de imitación destaca entre los más vistos de su hora y habló de la importancia de los ‘colchones’ de rating en la programación

Eric Jurgensen, director de programación
Eric Jurgensen, director de programación de Latina, asegura que el programa "Yo Soy" ha superado en rating a "Magaly TV La Firme", conducido por Magaly Medina.

La competencia por el liderazgo en la televisión peruana continúa generando reacciones entre los principales ejecutivos del sector. Eric Jurgensen, gerente general de Latina, atribuyó el buen momento de “Yo Soy” a su capacidad para captar audiencia y ofrecer una plataforma de impulso a nuevos talentos, mientras celebró que el programa de imitación ha logrado consolidarse frente a otros espacios de la franja nocturna.

Jurgensen explicó que el formato no solo goza de aceptación entre los televidentes, sino que además se ha convertido en una vitrina para artistas emergentes.

“Sobre el hecho de que ‘Yo Soy’ esté superando a ‘Magaly TV: La Firme’ estamos muy contentos porque es una gran producción que crea talentos. Durante 12 o 13 años han surgido muchos cantantes gracias a ese programa”, sostuvo el gerente general de Latina.
El jurado de Yo Soy
El jurado de Yo Soy 2026 interrumpe la presentación de Cortegana para destacarlo como el casting más corto del programa. Latina TV

El directivo también abordó la relevancia de los llamados “colchones” de rating dentro de la programación televisiva. Explicó que el rendimiento del programa anterior puede influir notablemente en el desempeño del siguiente en la grilla del canal.

“Los llamados ‘colchones’ de programación son muy importantes. Es como una ola: cuando es muy alta llega con más fuerza a la orilla. Si el programa anterior deja un buen rating, el siguiente también se fortalece y crece conquistando a la audiencia”, afirmó Jurgensen.

A lo largo de más de una década, “Yo Soy” ha permitido que varios intérpretes peruanos tengan visibilidad, consolidándose como una plataforma relevante para quienes buscan oportunidades en la industria musical. El ejecutivo remarcó que el formato mantiene una base de seguidores sólida y constante, lo que se refleja en los resultados de audiencia obtenidos en las últimas semanas.

Eric Jurgensen, gerente general de
Eric Jurgensen, gerente general de Latina (Latina)

Magaly Medina estalla contra gerencia de ATV por su bajo rating

La conductora de ATV, Magaly Medina, mostró su malestar ante las cifras de audiencia de su programa y dirigió un reclamo público a la gerencia del canal. Durante la emisión del 16 de febrero, la presentadora dedicó varios minutos a cuestionar la falta de respaldo institucional y la ausencia de estrategias para mejorar el arrastre de público en su bloque horario.

Medina, reconocida por su estilo directo, señaló que los bajos números con los que inicia cada emisión afectan el rendimiento global de su espacio.

“Lo que ha desaparecido es el programa que me antecede, eso es lo que está desaparecido. Cuando tú inicias de un miserable 0.5 o de un miserable punto que te demoras en ir subiendo poco a poco... hasta que en la segunda media hora remontas y cuando se hace la sumatoria, por supuesto, no es a lo que estamos acostumbrados”, manifestó la conductora de ATV.
Magaly Medina, conductora de televisión,
Magaly Medina, conductora de televisión, critica el bajo rendimiento de rating de su programa y responsabiliza al espacio conducido por Suheyn Cipriani y Miguel Arce.

La presentadora fue enfática al referirse a la importancia del respaldo institucional. “Si no tengo un apoyo de quienes deben apoyarme, sí me molesto y hago esto público ahora. Porque sí estoy muy molesta, muy fastidiada por la falta de apoyo y por las falta de decisiones que deberían tomarse en bien de este programa, que es el buque que remonta todo este canal”, recalcó Magaly Medina.

El escenario refleja la competencia por el liderazgo en la franja nocturna de la televisión peruana, donde la influencia de los programas previos y las estrategias de cada canal inciden directamente en los resultados de audiencia.

Mientras Latina apuesta por la continuidad y la construcción de marcas sólidas como “Yo Soy”, en ATV se evidencian tensiones internas en torno a los mecanismos para sostener el nivel de audiencia de sus figuras principales.

