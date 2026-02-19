Perú

Imitador de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’ sorprende con su impecable parecido: “Era imitarlo, no resucitarlo”

Fernando Sosa interpretó uno de los temas más icónicos del argentino y dejó boquiabierto al jurado y a los usuarios en redes sociales

Fernando Sosa interpretó uno de los temas más icónicos del argentino y dejó boquiabierto al jurado y a los usuarios en redes sociales | Latina / Yo Soy

La nueva temporada de Yo Soy presenta a Fernando Sosa como uno de sus participantes más destacados. Su actuación reciente logró captar la atención de la audiencia y del jurado. Sosa eligió el tema “Prófugos” para su última presentación, lo que generó una ola de comentarios en el estudio y fuera de él.

El imitador peruano ya había causado sensación con “En la ciudad de la furia” en el inicio de la competencia. Esa interpretación le valió reconocimiento más allá de Perú y marcó el inicio de su ascenso en el programa. En su nueva aparición, la expectativa era alta y Sosa respondió con una actuación que superó las expectativas del público y del jurado.

Jely Reátegui destacó el progreso del participante. “Fer, qué bestia. Muy bien, felicitaciones. Muy buena presentación. La anterior estuvo impecable y se te dieron algunas notas y las has incorporado en esta ocasión”, comentó la jurado, subrayando la capacidad de Sosa para mejorar en cada gala.

Carlos Alcántara sumó elogios: “Es como para aplaudirte de pie, felicitaciones. Me sumo a la avalancha de felicitaciones nacionales e internacionales. Ojalá que si viene Soda Stereo te llamen y te hagan subir al escenario a cantar con ellos. Sería un regalo para ellos”. La respuesta del jurado reflejó el impacto que tuvo la interpretación.

El tercer jurado, Ricardo Morán, expresó: “Estoy dispuesto a mandarte a sentencia para escucharte más seguido. Todo lo que te pedimos lo hiciste”. Los comentarios del panel coincidieron en reconocer la calidad y la fidelidad de la imitación de Sosa.

La repercusión no se limitó a la televisión. El video de la presentación circuló en redes sociales y generó reacciones inmediatas. Usuarios calificaron la actuación como digna de un “caballo ganador”. Otros destacaron la frase “era imitarlo, no resucitarlo”, que resume el impacto de la interpretación de Sosa.

El propio Fernando Sosa reaccionó con humildad ante la avalancha de comentarios positivos. “Muchas gracias a todos, felicitaciones a todos mis compañeros que lo hacen espectacular. Voy a seguir practicando y mejorando para ustedes”, manifestó el artista tras conocer la respuesta del público.

Imitación de Fernando Sosa dio de qué hablar en el extranjero

La actuación de Fernando Sosa trascendió las fronteras de Perú. El parecido con Gustavo Cerati sorprendió a seguidores de la música en distintos países y el video se compartió en múltiples plataformas digitales.

Portales internacionales se hicieron eco del fenómeno. Titulares como “La voz de Gustavo Cerati revive en el imitador peruano Fernando Sosa” y “El ‘Cerati Inca’ que sorprende en TV de Perú y parece revivir al genial Gustavo” reflejaron la repercusión de la actuación. La figura de Sosa como imitador se consolidó a partir de la cobertura de medios extranjeros, que pusieron el foco en su capacidad para recrear los gestos y la voz del líder de Soda Stereo.

Desde el inicio de la temporada, Sosa se ubicó entre los favoritos del público. Cada presentación amplificó su alcance en redes y atrajo la atención de nuevas audiencias fuera del país. La difusión internacional confirmó el lugar de Sosa como uno de los imitadores más destacados del ciclo actual.

El fenómeno generado por la actuación de Fernando Sosa volvió a demostrar el poder de los formatos de talento para posicionar figuras en la conversación pública. Su imitación de Gustavo Cerati no solo impactó en el jurado y los seguidores locales, sino que se instaló en medios y plataformas de otros países, multiplicando el reconocimiento al participante peruano.

