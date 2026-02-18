La logística aérea gana peso en el comercio internacional de Perú

El transporte aéreo es un instrumento estratégico para sostener la competitividad, diversificar mercados y fortalecer la inserción global de Perú (Foto: Shutterstock)

El dinamismo de la carga aérea en Perú responde a un cambio estructural en la composición del comercio exterior. Las cifras oficiales muestran que esta modalidad gana participación en valor, especialmente en sectores que requieren tiempos logísticos reducidos, alta confiabilidad operativa y conexiones directas con mercados exigentes.

En un escenario global donde la velocidad es ventaja competitiva, el transporte aéreo se consolida como un canal estratégico para sostener la inserción internacional del país y fortalecer cadenas de suministro sensibles al tiempo.

Exportaciones: alto valor y crecimiento sostenido

Según información publicada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, la carga aérea concentró en 2025 el 23% del valor total de las exportaciones peruanas, lo que confirma su relevancia dentro de la matriz comercial del país.

Durante ese año, el valor movilizado por vía aérea superó los $26.800 millones de dólares, mientras que el volumen transportado alcanzó 161.859 toneladas métricas. Estas cifras no solo marcan una recuperación respecto de los años anteriores, sino que evidencian una tendencia de crecimiento consolidado tanto en volumen como en valor.

En términos interanuales, el comercio exterior aéreo registró un crecimiento del 28,1% en valor y del 10,2% en volumen, indicadores que muestran que no se trata únicamente de una mejora en precios internacionales, sino también de un aumento efectivo en la cantidad de mercancías transportadas.

La estructura de exportaciones por vía aérea está compuesta principalmente por productos de alto valor por kilo y alta sensibilidad al tiempo, como bienes agroindustriales frescos, productos farmacéuticos, tecnología, componentes electrónicos y manufacturas especializadas. En estos segmentos, la rapidez del transporte aéreo permite preservar calidad, reducir riesgos y garantizar cumplimiento en mercados exigentes.

Importaciones: rapidez para bienes estratégicos

La carga aérea no solo impulsa las exportaciones. También cumple un rol relevante en las importaciones peruanas, especialmente en mercancías que requieren abastecimiento inmediato o forman parte de cadenas productivas industriales.

En 2025, la vía aérea representó aproximadamente el 11,1% del valor total de las importaciones, con un monto estimado en más de $6.300 millones de dólares. Este porcentaje es significativo si se considera que el transporte marítimo concentra la mayor parte del volumen físico, lo que confirma que el avión se utiliza principalmente para bienes de mayor valor unitario o urgencia operativa.

Entre los productos importados por esta modalidad se destacan equipos tecnológicos, insumos industriales, repuestos críticos, medicamentos y componentes que alimentan procesos productivos locales. En estos casos, la reducción de tiempos de tránsito impacta directamente en la continuidad operativa de empresas y sectores estratégicos.

Participación estratégica dentro del comercio exterior

El hecho de que casi una cuarta parte del valor exportado salga del país por vía aérea revela una característica central del comercio peruano: la creciente importancia de productos con mayor valor agregado y menor tolerancia a demoras logísticas.

Aunque el volumen total transportado por avión es significativamente menor al marítimo en términos de toneladas, su peso en valor lo convierte en un componente estructural del sistema logístico nacional. La eficiencia operativa en aeropuertos, los procesos aduaneros ágiles y la conectividad internacional son factores determinantes para sostener esta competitividad.

El crecimiento observado en 2025 también se alinea con una tendencia regional de recuperación del tráfico aéreo de mercancías, impulsada por la estabilización de las cadenas globales y la expansión del comercio electrónico transfronterizo.

Infraestructura y desafíos operativos

Para mantener esta trayectoria, el país enfrenta el desafío de fortalecer su infraestructura aeroportuaria y optimizar los procesos logísticos asociados a la carga aérea. La ampliación de terminales, la incorporación de tecnología para trazabilidad y la digitalización documental son elementos clave para reducir costos y tiempos operativos.

Asimismo, la articulación entre operadores logísticos, autoridades aduaneras y organismos de control será determinante para sostener la eficiencia en un contexto de mayor volumen y exigencia internacional.

Una modalidad clave para la competitividad

Con más de $26.800 millones de dólares movilizados en exportaciones, una participación del 23% del valor total exportado y más de 161 mil toneladas transportadas en 2025, la carga aérea se consolida como uno de los pilares del comercio internacional peruano.

En un entorno donde la velocidad define oportunidades, el transporte aéreo no es solo una alternativa logística: es un instrumento estratégico para sostener la competitividad, diversificar mercados y fortalecer la inserción global de Perú.