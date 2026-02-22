Perú

Darán bono de S/ 500 hasta por dos años a familias afectadas por lluvias en Arequipa

El subsidio se entregará a través del Bono de Arrendamiento para Emergencias y priorizará a las viviendas declaradas inhabitables, en medio de los severos daños ocasionados por el desborde de ríos y torrenteras en varios distritos de la ciudad

Guardar
El subsidio se otorgará hasta
El subsidio se otorgará hasta por 2 años para cubrir el alquiler mientras se reparan o reconstruyen las viviendas afectadas. Foto: Diario EP

El Gobierno anunció la entrega de un subsidio mensual de S/ 500 para las familias cuyas viviendas hayan quedado inhabitables o destruidas tras las intensas lluvias que golpearon la región de Arequipa. El apoyo económico se otorgará por un plazo máximo de 2 años, con el objetivo de facilitar el acceso a un alquiler mientras se recuperan o reconstruyen los inmuebles afectados.

La medida, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se aplicará a través del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) y priorizará a los damnificados con mayor nivel de afectación. El anuncio se produce en medio de una emergencia que ha dejado viviendas anegadas, vías bloqueadas y servicios interrumpidos en varios distritos de la ciudad.

Distritos golpeados por inundaciones

Desde la madrugada del miércoles 16 de febrero, lluvias entre moderadas e intensas provocaron el desborde de ríos y torrenteras, cubriendo de lodo amplios sectores de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Caravelí. El agua ingresó a viviendas y arrastró vehículos estacionados, además de afectar infraestructura clave.

Las autoridades reportaron la inundación del terminal terrestre, una universidad privada, colegios, vías férreas y carreteras. También se suspendieron viajes y diversos servicios esenciales, mientras brigadas y maquinaria pesada trabajan en la remoción de lodo y escombros.

El apoyo, a cargo del
El apoyo, a cargo del MVCS, se aplicará a través del BAE. Foto: Radio Santa Rosa

En Yanahuara, el alcalde Sergio Bolliger calificó la situación como una “catástrofe” tras el desborde de la torrentera El Chullo, que impactó al menos 50 inmuebles en su jurisdicción. “Es el embate de la naturaleza que sobrepasó todo lo que podíamos haber previsto. Es una emergencia. Estamos solicitando la ayuda del Gobierno Regional porque la recuperación de estos espacios, urbanizaciones y, principalmente, los daños personales requerirá un trabajo de varias semanas”, declaró.

¿Quiénes accederán al bono?

El subsidio no será universal para todas las viviendas afectadas. Solo podrán acceder aquellas familias cuyos inmuebles hayan sido declarados inhabitables o destruidos tras la evaluación técnica correspondiente.

En Cayma se han identificado hasta el momento 220 viviendas afectadas, aunque todavía se determina cuántas cumplirán con los requisitos para recibir el apoyo. “El bono tiene que ir dirigido justamente a las personas que mayor necesidad tienen”, precisó el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas, durante su visita a la zona.

Empadronamiento y plazos

Para acceder al BAE, los damnificados deberán ser empadronados por su municipalidad distrital mediante las fichas EDAN. Con esa información, el Ministerio de Vivienda validará los datos y procederá con la asignación del subsidio.

Desde el miércoles, lluvias moderadas
Desde el miércoles, lluvias moderadas y fuertes desbordaron ríos y quebradas, afectando con lodo zonas de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Caravelí. Foto: Revista ProActivo

El plazo estimado para que el bono llegue a los beneficiarios es de entre un mes y un mes y medio. Durante ese periodo, los municipios deberán garantizar alojamiento temporal a las familias afectadas. Equipos técnicos enviados desde Lima brindan asistencia directa a las comunas declaradas en emergencia para acelerar el proceso y asegurar la pronta entrega del apoyo económico.

Temas Relacionados

bonosArequipalluvias en Arequipaperu-economia

Más Noticias

Comando Conjunto de FF.AA. responde a la Municipalidad de Lima por retiro de puesto militar en Cercado de Lima

La comuna advirtió que la desinstalación de la base operativa podría afectar el control territorial en la zona de la plaza Gastañeta

Comando Conjunto de FF.AA. responde

San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ le dieron pelea a las de Brasil, pero el poderío carioca los superó por 27-25, 25-23 y 25-28. Este domingo disputarán el tercer y cuarto lugar del torneo internacional

San Martín vs Osasco 3-0:

Senamhi emite alerta extrema por incremento de temperaturas en la costa peruana desde este lunes 23 de febrero

Las condiciones térmicas anunciadas para los próximos días podrían afectar a varias regiones de la costa peruana y generar situaciones de riesgo, como ráfagas de viento y episodios de calor intenso, con temperaturas que pueden superar los 30°C

Senamhi emite alerta extrema por

Marisel Linares enfrenta citación policial tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

La periodista deberá declarar ante las autoridades por el atropello mortal a la deportista, luego de que el vehículo registrado a su nombre fuera conducido por su hijastro

Marisel Linares enfrenta citación policial

Joven investigado por el atropello mortal a Lizeth Marzano podría salir del país antes de enfrentar la justicia

El presunto responsable del accidente, Adrián Alonso Villar Chirinos, tiene un viaje al extranjero programado para este sábado, mientras su familia exige medidas que impidan su salida y cuestiona la falta de restricciones legales

Joven investigado por el atropello
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José María Balcázar continúa

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

ENTRETENIMIENTO

Marisel Linares enfrenta citación policial

Marisel Linares enfrenta citación policial tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

DEPORTES

Alianza Lima vs Sesi EN

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Universitario vs Sporting Cristal 2-2: goles y resumen del empate por clásico del Torneo Apertura de la Liga 1 2026