Darán bono de S/ 500 hasta por dos años a familias afectadas por lluvias en Arequipa

El subsidio se otorgará hasta por 2 años para cubrir el alquiler mientras se reparan o reconstruyen las viviendas afectadas. Foto: Diario EP

El Gobierno anunció la entrega de un subsidio mensual de S/ 500 para las familias cuyas viviendas hayan quedado inhabitables o destruidas tras las intensas lluvias que golpearon la región de Arequipa. El apoyo económico se otorgará por un plazo máximo de 2 años, con el objetivo de facilitar el acceso a un alquiler mientras se recuperan o reconstruyen los inmuebles afectados.

La medida, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se aplicará a través del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) y priorizará a los damnificados con mayor nivel de afectación. El anuncio se produce en medio de una emergencia que ha dejado viviendas anegadas, vías bloqueadas y servicios interrumpidos en varios distritos de la ciudad.

Distritos golpeados por inundaciones

Desde la madrugada del miércoles 16 de febrero, lluvias entre moderadas e intensas provocaron el desborde de ríos y torrenteras, cubriendo de lodo amplios sectores de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Caravelí. El agua ingresó a viviendas y arrastró vehículos estacionados, además de afectar infraestructura clave.

Las autoridades reportaron la inundación del terminal terrestre, una universidad privada, colegios, vías férreas y carreteras. También se suspendieron viajes y diversos servicios esenciales, mientras brigadas y maquinaria pesada trabajan en la remoción de lodo y escombros.

El apoyo, a cargo del MVCS, se aplicará a través del BAE. Foto: Radio Santa Rosa

En Yanahuara, el alcalde Sergio Bolliger calificó la situación como una “catástrofe” tras el desborde de la torrentera El Chullo, que impactó al menos 50 inmuebles en su jurisdicción. “Es el embate de la naturaleza que sobrepasó todo lo que podíamos haber previsto. Es una emergencia. Estamos solicitando la ayuda del Gobierno Regional porque la recuperación de estos espacios, urbanizaciones y, principalmente, los daños personales requerirá un trabajo de varias semanas”, declaró.

¿Quiénes accederán al bono?

El subsidio no será universal para todas las viviendas afectadas. Solo podrán acceder aquellas familias cuyos inmuebles hayan sido declarados inhabitables o destruidos tras la evaluación técnica correspondiente.

En Cayma se han identificado hasta el momento 220 viviendas afectadas, aunque todavía se determina cuántas cumplirán con los requisitos para recibir el apoyo. “El bono tiene que ir dirigido justamente a las personas que mayor necesidad tienen”, precisó el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas, durante su visita a la zona.

Empadronamiento y plazos

Para acceder al BAE, los damnificados deberán ser empadronados por su municipalidad distrital mediante las fichas EDAN. Con esa información, el Ministerio de Vivienda validará los datos y procederá con la asignación del subsidio.

Desde el miércoles, lluvias moderadas y fuertes desbordaron ríos y quebradas, afectando con lodo zonas de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara y Caravelí. Foto: Revista ProActivo

El plazo estimado para que el bono llegue a los beneficiarios es de entre un mes y un mes y medio. Durante ese periodo, los municipios deberán garantizar alojamiento temporal a las familias afectadas. Equipos técnicos enviados desde Lima brindan asistencia directa a las comunas declaradas en emergencia para acelerar el proceso y asegurar la pronta entrega del apoyo económico.