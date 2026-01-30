Bono de S/ 100 se pagará cerca de 560 mil trabajadores públicos: Estas entidades lo reciben

El pago del bono de S/ 100 llegaría todavía en febrero, dada la demora en aprobar el Decreto Supremo del MEF. - Crédito Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) completó el proceso para otorgar el bono extraordinario de S/ 100a los empleados del sector público. El pago estaba previsto para enero, aunque por cuestiones de tiempo podría incluirse en una planilla adicional en febrero, dependiendo de la decisión de la entidad.

Como se sabe, este Decreto Supremo autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales por la suma de S/ 55 millones 906 mil 500, los que irían, así para alrededor de 559 mil 65 servidores públicos. Es más, cada trabajador puede consultar cuánto recibe de este presupuesto la entidad en la que trabaja:

Gobierno nacional reciben S/ 23 millones 375 mil para 233 mil 750 trabajadores: En este Entidades delreciben S/ 23 millones 375 mil para 233 mil 750 trabajadores: En este enlace puedes revisar el listado de entidades

gobiernos regionales reciben S/ 13 millones 181 mil 900 para 131 mil 819 trabajadores: En este Entidades de losreciben S/ 13 millones 181 mil 900 para 131 mil 819 trabajadores: En este enlace puedes revisar el listado de entidades

gobiernos locales reciben S/ 19 millones 349 mil 600 para 193 mil 496 trabajadores: En este Entidades de losreciben S/ 19 millones 349 mil 600 para 193 mil 496 trabajadores: En este enlace puedes revisar el listado de entidades.

El pago del bono de S/ 100 debe hacerse en enero, pero podría demorar hasta febrero. - Crédito Andina

¿Quiénes recibe los S/ 100?

Como se recuerda, el Presupuesto público aprobado para este 2026 contempla “el otorgamiento de un bono excepcional y por única vez, de S/100″ para los trabajadores públicos. Esto es un beneficio dirigido a los empleados del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pero de los siguientes regímenes:

Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 276

Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 728

Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 1057

Servidores de los regímenes de las Leyes 30057

Servidores de los regímenes de las Leyes 29709

Servidores de los regímenes de las Leyes 28091.

Sin embargo, habrán dos condiciones para que estos grupos de trabajadores perciban el bono. Para los servidores del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, estos deben cumplir estos dos requisitos:

Encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025 Contar con vínculo laboral vigente a la fecha de pago del bono excepcional.

El bono será de S/ 100 y se debe entregar en enero de 2026. Estos trabajadores lo recibirán. - Crédito Presidencia

Asimismo, en el caso de los gobiernos locales se deben cumplir los mismos requisitos, pero en el caso del registro del trabajador, este también puede estarlo en la Planilla Electrónica (PDT PLAME) que se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y también aplicar al bono extraordinario de S/ 100.

Bono se pagaría en febrero

Como se sabe, según el acuerdo entre el Gobierno y los gremios de los estatales el bono de S/ 100 debería pagarse en enero. Sin embargo, por la demora del MEF en aprobar el decreto supremo, lo más probable es que su pago demore.

Infobae Perú consultó a David Flores Ramos, Secretario de defensa de la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú (CTE Perú, quien señaló que las entidades aún pueden comprometerse al abono de los S/ 100 en estos días de enero, a través de una planilla adicional. Sin embargo, dado el poco tiempo, la mayoría de entidades podrían pagar este bono de S/ 100 en febrero.