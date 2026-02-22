Perú

Captan a personal de salud del hospital Las Mercedes en Chiclayo comiendo pollo a la brasa mientras pacientes exigían atención

La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque abrió una investigación para identificar a los responsables, señalando que los principales involucrados serían internos de medicina

Guardar

El personal de salud del hospital Las Mercedes en Chiclayo fue sorprendido por pacientes y familiares mientras comía pollo a la brasa dentro de las instalaciones del centro asistencial, presuntamente durante su horario laboral, lo que desató una ola de indignación entre los usuarios y derivó en el inicio de una investigación administrativa a cargo de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque.

Los denunciantes sostienen que sus familiares aguardaban atención médica urgente mientras el grupo de trabajadores departía comida en áreas donde la normativa prohíbe la ingesta de alimentos en horario de trabajo, lo que ha elevado los reclamos ciudadanos y multiplicado las demandas de sanción.

“Por eso la gente se muere. Miren, señores, en horas de trabajo, cómo comen”, expresó con frustración un familiar. La frase fue registrada en uno de los videos difundidos en redes sociales, donde se evidenció la sensación de abandono y desamparo ante las demoras y el presunto maltrato en el servicio de obstetricia.

El escándalo llevó a que los familiares decidieran confrontar directamente al personal de salud dentro del área administrativa, increpando a los trabajadores sobre el motivo de su ausencia y la falta de respuestas ante los requerimientos médicos.

Personal de salud del Hospital
Personal de salud del Hospital Las Mercedes de Chiclayo fue captado comiendo pollo a la brasa dentro de las instalaciones, desatando una investigación administrativa. (Composición: Infobae Perú)

Imágenes revelan a trabajadores de salud comiendo en horario laboral

Las grabaciones obtenidas por los familiares muestran a varios miembros del personal de salud sentados alrededor de un mesa compartiendo pollo a la brasa, guardando silencio y evitando responder las preguntas de los denunciantes. Cuando advirtieron que eran filmados, algunos optaron por cubrirse el rostro, lo que exacerbó el malestar de quienes aguardaban atención.

El grupo captado incluye, según lo reportado por Buenos Días Perú, a internos de medicina, aunque la investigación deberá precisar si también participaron otros trabajadores o profesionales en funciones durante la jornada de atención. La falta de diálogo entre los implicados y los familiares, así como la negativa a brindar información, profundizó la desconfianza hacia la capacidad del centro médico para responder ante emergencias.

En la secuencia, se escucha a los usuarios reclamar de manera insistente: “Así los encuentran y nadie me da solución de nada. Nadie me dice nada. ¡Nada, acá!”, sintetizando la frustración por la supuesta falta de atención oportuna.

La difusión del video generó decenas de comentarios y reclamos en redes, donde pacientes y ciudadanos señalaron situaciones similares y reclamaron controles más estrictos en la gestión del personal hospitalario.

Personal del hospital Las Mercedes
Personal del hospital Las Mercedes en Chiclayo fue captado in fraganti comiendo pollo a la brasa durante su turno, generando gran indignación y una investigación administrativa en Lambayeque. (Composición: Infobae Perú)

Investigación oficial y demandas de sanción contra responsables

Ante la presión pública, el gerente regional de salud de Lambayeque precisó en diálogo con Buenos Días Perú que la Gerencia Regional de Salud inició un proceso de investigación interna para identificar a todos los responsables. Johny Ureta Núñez aclaró que, aunque los protagonistas serían internos de medicina, las sanciones podrían extenderse a otros involucrados según lo que determine el informe en curso.

Ureta Núñez señaló: “Han sido internos de medicina”, y agregó que el reglamento prohíbe consumir alimentos en áreas de trabajo hospitalario. Confirmó que la Gerencia Regional de Salud evaluará si corresponde desde un llamado de atención hasta la expulsión de quienes resulten responsables, dependiendo del grado de la falta.

Personal de salud del Hospital
Personal de salud del Hospital Las Mercedes en Chiclayo fue descubierto comiendo pollo a la brasa en sus instalaciones, lo que generó indignación e investigación administrativa. (Foto: Agencia de Noticias Andina)

“Dentro de ambientes laborales no se puede consumir alimentos por normativa, por eso estoy esperando el informe respectivo, haciendo las investigaciones como Geresa, como ente rector”, declaró.

Los denunciantes, tanto en declaraciones a medios como en comunicados formales, exigen una pronta intervención de SuSalud y Geresa para determinar si el acto se realizó durante un refrigerio autorizado o implicó incumplimiento de funciones que podría haber puesto en riesgo la salud de los pacientes. La demanda ciudadana incluye que se impongan sanciones disciplinarias ejemplares para quienes hayan abandonado sus obligaciones para participar de actividades ajenas a la atención médica.

Temas Relacionados

ChiclayoGerencia Regional de Salud LambayequeSuSaludHospital Las Mercedesperu-noticias

Más Noticias

Certificados laborales del MTPE cruzan fronteras: Perú y Chile abren puertas a trabajadores sin título

El acuerdo entre el Ministerio de Trabajo de Perú y el Gobierno de Chile permitirá que los certificados de competencias laborales sean reconocidos internacionalmente, brindando nuevas oportunidades a quienes aprendieron en el trabajo y no en las aulas

Certificados laborales del MTPE cruzan

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

En lo que se supone que será un encuentro muy disputado y reñido, las ‘íntimas’ y las ‘santas’ ofrecerán todo el potencial en la búsqueda por la medalla de bronce que confirme ingreso al podio

A qué hora juega Alianza

César Acuña propone crear una cuenta de ahorro con S/1.000 para generar rentabilidad hasta la jubilación

Entre los ejes de campaña se incluyen seguridad ciudadana, fortalecimiento de la salud primaria y reformas educativas con mayor inversión en universidades e institutos públicos

César Acuña propone crear una

Lluvias en Arequipa dejaron miles afectados y cientos de damnificados, mientras autoridades anuncian bono de ayuda

Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas de riesgo y mantenerse informada ante la persistencia de las precipitaciones para este 21 de febrero

Lluvias en Arequipa dejaron miles

El susto de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya: se desploma escenario antes de su esperado concierto en Trujillo

Un inesperado incidente casi arruina la fiesta en el Festival de la Marinera, donde parte del escenario colapsó mientras se preparaba todo para la noche en que brillarían las agrupaciones

El susto de Corazón Serrano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de José Balcázar confirma

Abogado de José Balcázar confirma que dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque fue depositado en cuentas del presidente

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

ENTRETENIMIENTO

El susto de Corazón Serrano

El susto de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya: se desploma escenario antes de su esperado concierto en Trujillo

¿Qué fue de Maricielo Effio?: La recordada actriz sorprende con su nueva vida en Miami y revela cambios de rumbo lejos de la actuación

Periodista Marisel Linares es citada por la policía tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín: juego por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Sesi 0-3: resumen y jugadas de la dura derrota blanquiazul en semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinal del Río Open 2026

Paolo Guerrero respalda a Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: “Hay alguien que trata de desestabilizar a la institución”

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026