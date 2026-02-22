Captan a personal de salud del hospital Las Mercedes en Chiclayo comiendo pollo a la brasa mientras pacientes exigían atención

El personal de salud del hospital Las Mercedes en Chiclayo fue sorprendido por pacientes y familiares mientras comía pollo a la brasa dentro de las instalaciones del centro asistencial, presuntamente durante su horario laboral, lo que desató una ola de indignación entre los usuarios y derivó en el inicio de una investigación administrativa a cargo de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque.

Los denunciantes sostienen que sus familiares aguardaban atención médica urgente mientras el grupo de trabajadores departía comida en áreas donde la normativa prohíbe la ingesta de alimentos en horario de trabajo, lo que ha elevado los reclamos ciudadanos y multiplicado las demandas de sanción.

“Por eso la gente se muere. Miren, señores, en horas de trabajo, cómo comen”, expresó con frustración un familiar. La frase fue registrada en uno de los videos difundidos en redes sociales, donde se evidenció la sensación de abandono y desamparo ante las demoras y el presunto maltrato en el servicio de obstetricia.

El escándalo llevó a que los familiares decidieran confrontar directamente al personal de salud dentro del área administrativa, increpando a los trabajadores sobre el motivo de su ausencia y la falta de respuestas ante los requerimientos médicos.

Personal de salud del Hospital Las Mercedes de Chiclayo fue captado comiendo pollo a la brasa dentro de las instalaciones, desatando una investigación administrativa. (Composición: Infobae Perú)

Imágenes revelan a trabajadores de salud comiendo en horario laboral

Las grabaciones obtenidas por los familiares muestran a varios miembros del personal de salud sentados alrededor de un mesa compartiendo pollo a la brasa, guardando silencio y evitando responder las preguntas de los denunciantes. Cuando advirtieron que eran filmados, algunos optaron por cubrirse el rostro, lo que exacerbó el malestar de quienes aguardaban atención.

El grupo captado incluye, según lo reportado por Buenos Días Perú, a internos de medicina, aunque la investigación deberá precisar si también participaron otros trabajadores o profesionales en funciones durante la jornada de atención. La falta de diálogo entre los implicados y los familiares, así como la negativa a brindar información, profundizó la desconfianza hacia la capacidad del centro médico para responder ante emergencias.

En la secuencia, se escucha a los usuarios reclamar de manera insistente: “Así los encuentran y nadie me da solución de nada. Nadie me dice nada. ¡Nada, acá!”, sintetizando la frustración por la supuesta falta de atención oportuna.

La difusión del video generó decenas de comentarios y reclamos en redes, donde pacientes y ciudadanos señalaron situaciones similares y reclamaron controles más estrictos en la gestión del personal hospitalario.

Investigación oficial y demandas de sanción contra responsables

Ante la presión pública, el gerente regional de salud de Lambayeque precisó en diálogo con Buenos Días Perú que la Gerencia Regional de Salud inició un proceso de investigación interna para identificar a todos los responsables. Johny Ureta Núñez aclaró que, aunque los protagonistas serían internos de medicina, las sanciones podrían extenderse a otros involucrados según lo que determine el informe en curso.

Ureta Núñez señaló: “Han sido internos de medicina”, y agregó que el reglamento prohíbe consumir alimentos en áreas de trabajo hospitalario. Confirmó que la Gerencia Regional de Salud evaluará si corresponde desde un llamado de atención hasta la expulsión de quienes resulten responsables, dependiendo del grado de la falta.

“Dentro de ambientes laborales no se puede consumir alimentos por normativa, por eso estoy esperando el informe respectivo, haciendo las investigaciones como Geresa, como ente rector”, declaró.

Los denunciantes, tanto en declaraciones a medios como en comunicados formales, exigen una pronta intervención de SuSalud y Geresa para determinar si el acto se realizó durante un refrigerio autorizado o implicó incumplimiento de funciones que podría haber puesto en riesgo la salud de los pacientes. La demanda ciudadana incluye que se impongan sanciones disciplinarias ejemplares para quienes hayan abandonado sus obligaciones para participar de actividades ajenas a la atención médica.