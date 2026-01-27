Personal médico protagoniza fuerte discusión durante trabajo de parto en el hospital Goyeneche y causa indignación en Arequipa

Indignación en Arequipa por un caso de conflicto entre profesionales de la salud en plena sala de partos. Foto: Composición Infobae Perú

La difusión de un video que muestra una discusión y enfrentamiento verbal entre profesionales de la salud en la sala de partos del hospital Goyeneche de Arequipa ha generado indignación y preocupación en la ciudadanía. El incidente ocurrió el último domingo, cuando enfermeras, obstetras y médicos se enfrentaron en presencia de una gestante, situación que, según testigos y autoridades, habría puesto en riesgo el bienestar de la madre y su recién nacida. El caso ha abierto un debate sobre las condiciones de atención en los hospitales públicos y la implementación de recientes normativas en salud neonatal.

De acuerdo con la jefa de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Andrea Sarayasi, el conflicto se originó por desacuerdos respecto a quién debía realizar el corte del cordón umbilical y bajo qué procedimiento. Sarayasi detalló que la discusión se produjo frente a la paciente, generándole mayor angustia y dolor en un momento crítico. Además, la madre habría manifestado molestias cuando el cordón fue manipulado de forma indebida.

“Se observa a personal del hospital discutiendo de manera grave al lado de una mujer que acaba de dar a luz, quien incluso les pide que cesen la discusión frente a ella y su bebé”, afirmó Sarayasi en diálogo con RPP Noticias. La funcionaria confirmó que se ha iniciado un proceso administrativo sancionador, aunque cuestionó que los profesionales involucrados continúen laborando pese a la presunta vulneración de derechos.

Presentan denuncia por discusiones durante atención de parto

El presidente del Cuerpo Médico del hospital Goyeneche, Percy Manrique, expresó su rechazo a lo ocurrido y lamentó que estas situaciones no sean nuevas. “Lo que vemos en las imágenes debió solucionarse hace más de tres años; sin embargo, nada ha cambiado”, señaló Manrique a Exitosa. Agregó que la denuncia ya fue presentada ante las autoridades correspondientes.

El presidente del Cuerpo Médico formalizó una denuncia por presunto maltrato y trato indigno a la madre y la recién nacida.

El médico manifestó que el enfrentamiento entre profesionales, lejos de responder a la inexperiencia, involucra a personal altamente capacitado y con años de trayectoria. Para Manrique, este conflicto refleja una crisis en la organización del trabajo y en la aplicación de los protocolos nacionales, lo que afecta de manera directa la calidad de la atención a madres y recién nacidos.

Las imágenes difundidas evidencian no solo la gravedad del altercado, sino también maniobras inadecuadas, como la tracción indebida del cordón umbilical y demoras injustificadas en el procedimiento. La madre, identificada como Natividad, llegó incluso a exigir que cesaran la pelea.

El episodio, que quedó registrado, ha sido calificado por la comunidad médica como un acto de maltrato y trato indigno, con consecuencias emocionales y físicas tanto para la madre como para el recién nacido. “Se ha provocado un trauma, no solo a la madre, sino también a la familia, que espera un parto humanizado”, sostuvo Manrique.

Inician investigación por altercado entre personal médico durante parto

Ante la magnitud del incidente, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) anunció la conformación de una comisión investigadora para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, con el compromiso de aplicar las sanciones que establece la normativa vigente.

La Gerencia Regional de Salud conformó una comisión especial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La comisión está integrada por representantes de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, Recursos Humanos, Asesoría Legal y las estrategias sanitarias materno-infantiles. La Geresa reiteró su rechazo a cualquier acción u omisión que ponga en riesgo la salud y seguridad de los pacientes, y reafirmó su compromiso con una atención oportuna y de calidad.

El Gobierno Regional de Arequipa, a través de un comunicado oficial, subrayó la urgencia de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el altercado y de establecer mecanismos que aseguren el respeto y la seguridad en la atención de los usuarios. La comisión deberá presentar resultados en el más breve plazo, según lo dispuesto por la autoridad regional.

Estado de salud de la madre y la recién nacida tras el incidente

Fuentes de RPP Noticias informaron que la madre afectada ya fue dada de alta, mientras que la recién nacida permanece hospitalizada para evaluaciones médicas. Aunque no se han reportado complicaciones graves hasta el momento, el hecho de que el bebé requiera hospitalización evidencia la vulnerabilidad en la que ambos pacientes quedaron tras el altercado. La Defensoría del Pueblo ha solicitado que se garantice el seguimiento médico y el acompañamiento psicológico necesario para la recuperación integral de la familia.

El presidente del Cuerpo Médico, Percy Manrique, enfatizó que el trauma generado por el incidente no solo afecta la salud física, sino también el bienestar emocional de la madre y del entorno familiar. Las autoridades han pedido la intervención de la Fiscalía y de la Oficina de Seguridad del Paciente para asegurar que se respeten los derechos de los usuarios.

Reclamos por la aplicación de la nueva normativa en partos

La jefa de servicio de obstetras del hospital Goyeneche, doctora Roxana Delgado, declaró al portal Noticias Arequipa que el conflicto en la sala de partos refleja un problema creciente desde la aplicación de la nueva normativa neonatal.

Tras un incidente en la sala de partos, la jefa de obstetras del Hospital Goyeneche expone un conflicto recurrente con el área de Neonatología. Describe cómo las intervenciones del personal de neonatología, amparadas en una norma observada, generan un ambiente hostil que afecta la atención del parto. Fuente: Facebook / Noticias Arequipa

“Se tiene una serie de agresiones de parte del personal de neonatología en sala de partos, donde invaden el proceso de atención de parto de una forma a veces agresiva. Es lamentable porque quien se perjudica es la paciente, que está rodeada de un montón de gente”, afirmó Delgado. Agregó que la obstetra debe ser quien realice el corte del cordón umbilical y advirtió que las prácticas impuestas, como dejar el cordón colgando durante una hora, pueden ser incómodas y riesgosas para la madre y el recién nacido.

En la misma línea, la decana del Colegio de Obstetras de Arequipa, Ida Luz Velázquez, cuestionó la reciente Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal, señalando que “promueve el ingreso excesivo de personal y equipos neonatales en la sala de partos, lo que genera hacinamiento y eleva el riesgo de infecciones nosocomiales”.

Velázquez advirtió que el protocolo de corte del cordón, además de aumentar el riesgo de infecciones, limita el contacto piel a piel y el apego inmediato entre madre e hijo, encendiendo el debate sobre la atención digna y segura en los hospitales públicos de la región.