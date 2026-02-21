Yaco Eskenazi revela que Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, bromeó y desató su paranoia antes de famoso ampay: “Dudé”

Yaco Eskenazi comparte una divertida anécdota sobre el día en que Alfredo Zambrano, el esposo de Magaly Medina, le envió la promoción de un ampay, desatando su paranoia y haciéndole dudar de sí mismo. YouTube Yaco y El Loco

Hace unas semanas, la nueva temporada de Magaly TV La Firme arrancó con una campaña de expectativa: una promo que anunciaba el próximo destape de un “esposo ejemplar” de la farándula nacional. La incógnita fue tal que, durante días, las redes sociales y los foros de espectáculos convirtieron a Yaco Eskenazi en uno de los candidatos favoritos para protagonizar el esperado “ampay”.

El conductor, lejos de negar la tensión, ha revelado que incluso el esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano, le envió un mensaje que terminó por hacerlo dudar de sí mismo, pese a estar seguro de su fidelidad.

El mensaje que sembró el pánico en Yaco: “No creo”

En su programa digital junto a Christian “Loco” Wagner, Yaco Eskenazi detalló cómo vivió los días previos a la emisión del ampay, que finalmente estuvo encabezado por Gianluca Lapadula. “Iba viendo todos los mensajes y me llenaba de tensión. Ya había visto la promo, pero yo decía: ‘¿Hace cuánto que no salgo?... hace tres años y menos solo, ni caga***’. Hasta ahí todo era manejable en mi mente”, relató el presentador.

Todo cambió cuando recibió un mensaje de Alfredo Zambrano, notario, esposo de Magaly Medina: “Me llega un mensaje, el video y abajo me escribe: ‘No creo ah’. Me lo manda Alfredo Zambrano, el notario, esposo de Magaly, y ahí sí dije: ‘Chuc**’”, recordó entre risas y nervios. La incertidumbre aumentó porque la promoción no indicaba la fecha de las imágenes, lo que llevó a Yaco a cuestionar su propio pasado: “Yo pensé que era algo del pasado, pero yo ya no soy así”.

Yaco Eskenazi relata cómo una broma de Alfredo Zambrano le causó paranoia antes del famoso ampay que involucró a Gianluca Lapadula.

El conductor explicó que la presión mediática y el aluvión de mensajes de seguidores y amigos generaron una atmósfera de paranoia: “Hasta me hicieron dudar... pero yo pensaba, pero si yo ni he salido, he estado siempre con mi mujer, no he salido ni un día solo, siempre me acuesto temprano”.

Ante la duda, decidió responderle al notario: “Yo le respondí: ‘Yo no soy jajaja’; y me puso: ‘Sí lo sé, estoy con mi esposa acá, pero los comentarios dicen lo contrario’. Luego le escribí: ‘Me quieren ver caer’; y me respondió: ‘Así nos pasa a los que nos va bien en el matrimonio’”.

El impacto en casa: Natalie Vértiz y la presión de ser “el último fiel”

La presión mediática no solo la sintió Yaco. Natalie Vértiz, su esposa, también fue abordada por la propia Magaly en su programa, donde comentó cómo vivió la ola de rumores y la expectativa generada por la promo de Magaly Medina. “El mensaje de Alfredo fue ya la gotita que derramó el vaso, porque en TikTok nos estaban llenando de mensajes, ‘Yaco, dime que no eres tú, eres mi único fiel, por favor’”, relató la modelo.

En una divertida llamada a 'La Manada', Natalie Vértiz reacciona a los rumores de un 'ampay' y asegura confiar ciegamente en su esposo, Yaco Eskenazi. ¡No te pierdas la graciosa intervención de Yaco! YouTube / La Manada

Natalie Vértiz admitió que la promoción del programa estuvo tan bien hecha que incluso quienes confiaban en su pareja podían llegar a dudar: “La promo fue tan buena que uno dice ‘oye’... Yo lo miraba todo el día a Yaco así: ‘Mmm. ¿Qué está pasando?’ (mirada juzgadora). Pero no, no. O sea, estaba 100% segura... Yo pongo las manos al fuego por mi esposo. (él mismo dijo: ‘Estoy encerrado acá, ¿qué voy a hacer?’) Lo tenía secuestrado en el sur, pero la verdad que nos gusta estar tranquilos en casa con nuestros hijos”.

Yaco Eskenazi, por su parte, bromeó sobre la presión de ser considerado “el último fiel” del Perú: “Siento una tremenda presión. Realmente es un gran peso sobre mis hombros, que no sé hasta cuándo voy a poder soportar. Yo soy el hombre más feliz del mundo, me gusta estar encerrado en mi casa... y vi el ampay junto a Natalie”, comentó un día después de conocerse las imágenes en el programa de ‘La Manada’.

En medio de los recientes escándalos de infidelidad, Yaco Eskenazi conversó con 'La Manada' y bromeó sobre la enorme presión que siente al ser considerado "el último fiel del Perú". ¡Escucha su divertida reacción y cómo hasta él dudó de sí mismo! YouTube / La Manada

Cuando finalmente se supo que el protagonista del ampay era el futbolista Gianluca Lapadula, la tensión en la familia Eskenazi-Vértiz se transformó en alivio y hasta en bromas internas. “Cuando termina tu programa te diré que le digo por fastidiar: ‘Ya puedes dormir tranquilo’. Pero yo ya sabía, pero uno igual al fondo de verdad duda porque tu programa está tan bien, la promo fue tan buena que uno dice ‘oye’”, contó Natalie Vértiz.

Tanto Yaco Eskenazi como Natalie Vértiz han sabido tomar la situación con humor y madurez, reafirmando la confianza que existe en su relación.