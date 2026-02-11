Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi de los rumores, quien es considerado “el último fiel”: “Puse mis manos al fuego por mi marido”

En una divertida llamada a 'La Manada', Natalie Vértiz reacciona a los rumores de un 'ampay' y asegura confiar ciegamente en su esposo, Yaco Eskenazi. ¡No te pierdas la graciosa intervención de Yaco! YouTube / La Manada

La nueva temporada de ‘Magaly TV, la Firme’ llegó recargada de expectativas y polémicas. Antes de su estreno, la conductora Magaly Medina anunció un ampay bomba que tendría como protagonista a un “esposo ejemplar” de la farándula peruana, generando un torbellino de especulaciones en redes sociales y entre los seguidores del espectáculo.

En medio de la lluvia de nombres y teorías, uno de los más mencionados fue el de Yaco Eskenazi, esposo de la exMiss Perú Natalie Vértiz, conocido por su imagen de hombre de familia y por años de relación estable.

La reacción de Natalie Vértiz: “Sé firmemente que él no era”

La incertidumbre y la ansiedad crecieron en redes sociales y foros de espectáculos, donde muchos usuarios temían que la revelación de Magaly involucrara a Yaco Eskenazi. Aprovechando el contexto, los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Renzo Pe del pódcast digital ‘La Manada’ decidieron llamar en vivo a la pareja para aclarar rumores y obtener sus reacciones ante la ola de especulaciones.

Natalie Vértiz fue directa y contundente: “Yo sabía firmemente, mira, puse mis manos al fuego por mi marido que él no era”. Entre risas, Yaco Eskenazi bromeó con la situación: “Porque me ha tenido un mes encerrado en la playa”, provocando la carcajada general en el programa. Vértiz, lejos de sentirse intimidada por los rumores, reiteró su confianza y advirtió: “Ya le he dicho que todo el Perú en su contra si me friega o quiere hacer algo indebido”.

La pareja, conocida por su complicidad y sentido del humor, demostró que está acostumbrada a los desafíos mediáticos. Yaco, entre bromas y muestras de cariño, aseguró que en su hogar “se respira amor” y que no hay lugar para la desconfianza. “Yo soy el hombre más feliz del mundo. Me gusta vivir en mi casa encerrado”, declaró.

Un matrimonio bajo el escrutinio público

El caso de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi no es aislado en el mundo del espectáculo peruano, donde las relaciones sentimentales suelen estar bajo la lupa. Sin embargo, ambos han logrado mantener una imagen de estabilidad, compromiso y familia, pese a que cada tanto se ven obligados a aclarar rumores o enfrentar el “terror” de los ampays inesperados.

En la charla con ‘La Manada’, Eskenazi reconoció la presión que siente al ser considerado un “último fiel” del país: “Siento una tremenda presión. Realmente un peso sobre los hombros que no sé hasta cuándo voy a poder soportar. Como te digo, ayer, cuando jod** a toda la gente, yo decía: ‘Oye, pero si no soy yo, ¿por qué me siguen mencionando?’”.

El exchico reality confesó que incluso llegó a dudar por un momento de sí mismo ante tanta insistencia de los medios y las redes. “Ya tanto terror meten que uno dice: ‘A la firme, ¿no seré yo? ¿No habrán puesto un ampay mío de hace 20 años? ¿No será alguien que se parece a mí? Te lo juro”, comentó con humor.

El respaldo del público y la “fe en el amor”

La defensa de Natalie Vértiz hacia su esposo fue celebrada en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que también confiaban en la integridad de Yaco Eskenazi: “No hay forma que le sea infiel a Nataly”, “Yaco perdería un mundo si hace algo que dañe a su familia”, “Es más posible que Natalie le ponga los cuentos a él, antes que él a ella”, “Confirmo, TODO EL PERú EN SU CONTRA”, fueron algunos de los comentarios que circularon en plataformas como TikTok e Instagram.

El temor colectivo de que un nuevo escándalo de infidelidad sacudiera la farándula peruana se disipó rápidamente cuando se supo que el protagonista del ampay de Magaly no era Yaco Eskenazi, sino el futbolista Gianluca Lapadula, quien fue captado en una discoteca de Barcelona en actitud cariñosa con una joven que no sería su esposa.

La pareja reafirma su compromiso y toma con humor la situación

Lejos de incomodarse, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi aprovecharon el momento para mostrar, una vez más, la solidez de su relación. Entre bromas y piropos, reafirmaron su confianza y la importancia de mantener la comunicación y el respeto mutuo. “Acá estamos, de verdad. Jaco ya sabe”, comentó Natalie en tono divertido, mientras Yaco añadió: “Acá se respira amor”.

Ambos invitaron a los conductores y a la audiencia a ver el video que grabaron juntos para el canal de YouTube de Natalie, confirmando que su vínculo trasciende los titulares y que la familia sigue siendo su mayor prioridad. Con más de una década juntos y una familia consolidada, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi siguen siendo uno de los matrimonios más queridos del espectáculo nacional.