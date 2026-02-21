Dos extranjeras son detenidas en la frontera con Chile al intentar salir de Perú con más de un millón de soles no declarados

Autoridades de Tacna incautan más de un millón de soles en efectivo a dos ciudadanas extranjeras en el Complejo Fronterizo Santa Rosa por presunto lavado de activos. (Foto: Ministerio Público - Distrito Fiscal de Tacna)

Dos ciudadanas extranjeras fueron intervenidas en la frontera con Chile cuando intentaban trasladar más de un millón de soles en efectivo sin declarar. El operativo, realizado en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna y la policía, permitió incautar una suma de dinero que superaba ampliamente los límites legales establecidos para el transporte de efectivo entre países.

La intervención se dio tras una alerta emitida por Aduanas. Según el comunicado difundido por el Ministerio Público - Distrito Fiscal de Tacna, las autoridades incautaron 363 mil 725 dólares americanos, equivalente a más de 1 millón 360 mil soles, que ingresó a territorio peruano de manera irregular y se pretendía sacar hacia Chile bajo la misma modalidad.

La fiscal Nataly Choquecahua dispuso el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, ordenando además la incautación total del dinero para que sea sometido a las pericias correspondientes. La Fiscalía recordó que transportar sumas superiores a los límites permitidos sin declararlas constituye una infracción grave que puede derivar en sanciones penales.

Gran cantidad de billetes de cien y veinte dólares estadounidenses, atados con gomas elásticas, están apilados sobre una mesa de oficina como evidencia.

Planeaban salir del país con más de un millón de soles sin declarar

La acción conjunta entre la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna y la policía especializada se realizó en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa, punto clave de tránsito entre Perú y Chile. La alerta de Aduanas permitió detectar una operación irregular de traslado de dinero en efectivo.

Durante la intervención, las autoridades hallaron en poder de las dos ciudadanas extranjeras un total de 363 mil 725 dólares americanos. La suma, que supera el millón 360 mil soles, no había sido declarada ante los controles migratorios ni aduaneros, lo que activó inmediatamente los protocolos de intervención y prevención de delitos financieros.

La Fiscalía informó a través de su página oficial que la incautación se realizó conforme a los procedimientos legales, y que el dinero quedó bajo custodia para las pericias especializadas, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculado al traslado transfronterizo de grandes sumas.

Una mano abre una maleta tipo duffel gris, revelando numerosos fajos de billetes de cien y cincuenta dólares estadounidenses meticulosamente ocultos en su interior.

Extranjeras intervenidas por traslado irregular de fondos

Las detenidas fueron identificadas como Lucia M. C. y Kathrin G. M., ambas de nacionalidad extranjera. De acuerdo con la información oficial, las implicadas ingresaron el dinero a Perú sin declararlo, y su objetivo era trasladar el efectivo hacia Chile empleando la misma modalidad irregular.

El comunicado de la Fiscalía señala que la suma incautada pretendía ser movilizada de manera clandestina, infringiendo la normativa vigente sobre transporte de dinero en efectivo entre países. Este hecho motivó la apertura de una investigación preliminar y la ejecución de medidas cautelares como la incautación del total del efectivo, con el fin de determinar el origen y la posible vinculación con delitos de lavado de activos.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Lavado de Activos, que analizará el flujo y destino potencial del dinero, así como la posible existencia de redes internacionales dedicadas al traslado ilícito de fondos.

Consecuencias de no declarar dinero antes de salir del país

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna recordó a la ciudadanía que es obligatorio declarar el ingreso o salida de dinero en efectivo cuando la suma supera los 10 mil dólares y hasta los 30 mil dólares (o su equivalente en otra moneda), tal como lo establece la normativa peruana.

Declarar sumas superiores a 10 mil dólares es obligatorio en las fronteras peruanas; no hacerlo puede derivar en sanciones graves.

Transportar cantidades superiores a los 30 mil dólares en efectivo está expresamente prohibido. Según el marco legal, las personas que incumplan con esta obligación se exponen a consecuencias que van desde la retención inmediata del dinero y una multa del 30%, hasta el decomiso definitivo del efectivo y la apertura de un proceso penal por presunto lavado de activos.

De acuerdo con información de la Sunat, declarar dinero en las fronteras debe realizarse en oficinas de Aduanas de aeropuertos internacionales o Centros de Atención Fronteriza, y en caso de requerir traslado de montos superiores, este debe canalizarse a través de empresas del sistema financiero. Además, la obligación abarca también instrumentos financieros negociables como cheques de viajero, pagarés al portador y bonos, que deben ser declarados en los mismos términos.