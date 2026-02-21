Perú

Dos extranjeras son detenidas en la frontera con Chile al intentar salir de Perú con más de un millón de soles no declarados

La alerta de Aduanas en Santa Rosa derivó en una investigación sobre el origen de los 363 mil 725 dólares incautados. Las autoridades analizan posibles vínculos con delitos financieros

Guardar
Autoridades de Tacna incautan más
Autoridades de Tacna incautan más de un millón de soles en efectivo a dos ciudadanas extranjeras en el Complejo Fronterizo Santa Rosa por presunto lavado de activos. (Foto: Ministerio Público - Distrito Fiscal de Tacna)

Dos ciudadanas extranjeras fueron intervenidas en la frontera con Chile cuando intentaban trasladar más de un millón de soles en efectivo sin declarar. El operativo, realizado en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna y la policía, permitió incautar una suma de dinero que superaba ampliamente los límites legales establecidos para el transporte de efectivo entre países.

La intervención se dio tras una alerta emitida por Aduanas. Según el comunicado difundido por el Ministerio Público - Distrito Fiscal de Tacna, las autoridades incautaron 363 mil 725 dólares americanos, equivalente a más de 1 millón 360 mil soles, que ingresó a territorio peruano de manera irregular y se pretendía sacar hacia Chile bajo la misma modalidad.

La fiscal Nataly Choquecahua dispuso el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, ordenando además la incautación total del dinero para que sea sometido a las pericias correspondientes. La Fiscalía recordó que transportar sumas superiores a los límites permitidos sin declararlas constituye una infracción grave que puede derivar en sanciones penales.

Gran cantidad de billetes de
Gran cantidad de billetes de cien y veinte dólares estadounidenses, atados con gomas elásticas, están apilados sobre una mesa de oficina como evidencia.

Planeaban salir del país con más de un millón de soles sin declarar

La acción conjunta entre la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna y la policía especializada se realizó en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa, punto clave de tránsito entre Perú y Chile. La alerta de Aduanas permitió detectar una operación irregular de traslado de dinero en efectivo.

Durante la intervención, las autoridades hallaron en poder de las dos ciudadanas extranjeras un total de 363 mil 725 dólares americanos. La suma, que supera el millón 360 mil soles, no había sido declarada ante los controles migratorios ni aduaneros, lo que activó inmediatamente los protocolos de intervención y prevención de delitos financieros.

La Fiscalía informó a través de su página oficial que la incautación se realizó conforme a los procedimientos legales, y que el dinero quedó bajo custodia para las pericias especializadas, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculado al traslado transfronterizo de grandes sumas.

Una mano abre una maleta
Una mano abre una maleta tipo duffel gris, revelando numerosos fajos de billetes de cien y cincuenta dólares estadounidenses meticulosamente ocultos en su interior.

Extranjeras intervenidas por traslado irregular de fondos

Las detenidas fueron identificadas como Lucia M. C. y Kathrin G. M., ambas de nacionalidad extranjera. De acuerdo con la información oficial, las implicadas ingresaron el dinero a Perú sin declararlo, y su objetivo era trasladar el efectivo hacia Chile empleando la misma modalidad irregular.

El comunicado de la Fiscalía señala que la suma incautada pretendía ser movilizada de manera clandestina, infringiendo la normativa vigente sobre transporte de dinero en efectivo entre países. Este hecho motivó la apertura de una investigación preliminar y la ejecución de medidas cautelares como la incautación del total del efectivo, con el fin de determinar el origen y la posible vinculación con delitos de lavado de activos.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Lavado de Activos, que analizará el flujo y destino potencial del dinero, así como la posible existencia de redes internacionales dedicadas al traslado ilícito de fondos.

Consecuencias de no declarar dinero antes de salir del país

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna recordó a la ciudadanía que es obligatorio declarar el ingreso o salida de dinero en efectivo cuando la suma supera los 10 mil dólares y hasta los 30 mil dólares (o su equivalente en otra moneda), tal como lo establece la normativa peruana.

Declarar sumas superiores a 10
Declarar sumas superiores a 10 mil dólares es obligatorio en las fronteras peruanas; no hacerlo puede derivar en sanciones graves.

Transportar cantidades superiores a los 30 mil dólares en efectivo está expresamente prohibido. Según el marco legal, las personas que incumplan con esta obligación se exponen a consecuencias que van desde la retención inmediata del dinero y una multa del 30%, hasta el decomiso definitivo del efectivo y la apertura de un proceso penal por presunto lavado de activos.

De acuerdo con información de la Sunat, declarar dinero en las fronteras debe realizarse en oficinas de Aduanas de aeropuertos internacionales o Centros de Atención Fronteriza, y en caso de requerir traslado de montos superiores, este debe canalizarse a través de empresas del sistema financiero. Además, la obligación abarca también instrumentos financieros negociables como cheques de viajero, pagarés al portador y bonos, que deben ser declarados en los mismos términos.

Temas Relacionados

TacnaPolicía Nacional del PerúLavado de ActivosFiscalíaMinisterio PúblicoChileperu-noticiasComplejo Fronterizo de Santa Rosa

Más Noticias

Universitario 0-0 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ volverán a chocar con los rimenses en el Gallardo después de 15 años. Será una final adelantada que marcará el futuro de ambos equipos en la competencia. Sigue las incidencias del partidazo

Universitario 0-0 Sporting Cristal EN

Encuentran a rescatista desaparecido en el río Rímac: Parque y albergue de Surco llevarán nombre del policía que intentó rescatar a perro

El homenaje municipal busca preservar la memoria del suboficial Patrick Hiroshi Ospina, cuya acción solidaria movilizó a rescatistas y vecinos durante dos días de búsqueda

Encuentran a rescatista desaparecido en

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando de suplente, para establecer remontada de FC Cajamarca ante Melgar por Liga 1 2026

El ‘Pirata’ salió al rescate de los suyos desde la banca de suplentes y en tiempo récord (exactamente 13′ minutos) se anotó un triplete para liquidar a los ‘rojinegros’. Su última diana fue una obra de arte de tiro libre

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando

FC Cajamarca vs Melgar 3-1: resumen y goles del triunfo cajamarquino con ‘hat trick’ de Hernán Barcos por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El ‘Pirata’ ingresó a los 56 minutos para darle vuelta al marcador y celebró el primer triunfo de su escuadra en el campeonato

FC Cajamarca vs Melgar 3-1:

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ lucharán contra el cuadro brasileño por su pase a la gran final, el cual asegurará su boleto al próximo Mundial. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién reemplazará a la congresista

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

Dina Boluarte deberá devolver los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

ENTRETENIMIENTO

Falleció Willie Colón: la relación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

Ric La Torre lanza fuerte advertencia a Flavia López: “Hoy eres viral, mañana puedes aburrir”

Willie Colón falleció a los 75 años: Daniela Darcourt, Willy Rivera y fans peruanos despiden a la leyenda de la salsa

Valentino Palacios reacciona a la aclaración de Gino Assereto: “Ya no me vinculen con nadie”

DEPORTES

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando

Hat-trick de Hernán Barcos, entrando de suplente, para establecer remontada de FC Cajamarca ante Melgar por Liga 1 2026

FC Cajamarca vs Melgar 3-1: resumen y goles del triunfo cajamarquino con ‘hat trick’ de Hernán Barcos por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

San Martín vs Osasco EN VIVO HOY: partido por semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026