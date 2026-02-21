Cronograma de pago ONP de marzo en Banco de la Nación, con fechas para Ley 19990 y 20530

Revisa las fechas de pago del cronograma para pensiones de la ONP, 19990, 20530 y más en marzo en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

Los jubilados de la ONP (Oficina de Normalización Previsional) empezará a cobrar su montos de pensiones desde el viernes 6 de marzo, en solo dos semanas, según el cronograma de pagos de ese mes, difundido por el Banco de la Nación.

Como se sabe se ha aplicado un reajuste de S/100 en enero, que fue percibido en febrero, pero solo aplica para los que hayan aportado 20 años o más. Si bien en febrero recibieron S/200 más por los pagos de los dos primeros meses del año, desde marzo solo verán el aumento de S/100. Conoce son las fechas de pago para este marzo en el Banco de la Nación.

Apellidos A-C: viernes 6 de marzo

Apellidos D-L: lunes 9 de marzo

Apellidos M-Q: martes 10 de marzo

Apellidos R-Z: miércoles 11 de marzo

Abono de pago a domicilio: viernes 6 de marzo

Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de marzo

Fin de pago a domicilio: sábado 21 de marzo.

Pensión de S/1.000 está vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

Fechas para las otras pensiones

Las pensiones del Decreto Ley Nº 19990 se pagan por la ONP, y el tipo de pago puede ser por abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Interbank, Scotiabank y Banbif; o a domicilio.

Pero, además de las fechas anteriores, se debe considerar que los pagos por convenios internacionales se harán el viernes 13 de marzo. Este pago incluye pensionistas Ley N° 27803.

Pero también hay otros regímenes de pensiones que paga esta institución:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 16 al 21 de marzo

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 16 al 21 de marzo

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio: del 16 al 21 de marzo

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 12 de marzo. Pago a domicilio: del 16 al 21 de marzo.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Pagos de la 20530

También, según el cronograma de pagos, estas son las fechas de cobros de la pensiones 20530, según la entidad del Gobierno que paga y donde hayan laborado los jubilados:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 12 de marzo

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 13 de marzo

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 16 de marzo

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 17 de marzo.