¿No recibiste el aumento de S/ 100 en tu pensión ONP? Estas son las razones

Hay un grupo de afiliados que no percibirá el aumento de S/ 100 a las pensiones ONP. Esto dice el decreto supremo. - Crédito Andina/Melina Mejía

Desde el pasado viernes 6 de febrero se están pagando los nuevos montos de las pensiones de la Oficina de Normalización Previsional en el Banco de la Nación. Como se recuerda, a fines del 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aumentó la pensión máxima a S/ 1.000 y aprobó un reajuste de S/ 100.

Sin embargo, estas medidas no van para todos los afiliados. Solo van para los pensionistas de jubilación e invalidez que hayan logrado 20 años de aportes a sus pensiones. Así, muchos afiliados se preguntan por qué a ellos no les tocó el aumento, tras haber cobrado sus pensiones este febrero y verificar que el monto sigue igual. Por eso Infobae Perú consultó a la ONP para recalcar quiénes no percibirán este aumento:

El reajuste está considerado para pensionistas de jubilación e invalidez, pero no a los derechohabientes . Es decir, por ejemplo, ni los esposos ni hijos que cobran pensiones (por viudez y orfanzdad ) percibirán este aumento

Hay un grupo de pensionistas que reciben la pensión mínima de la ONP, y que ya aumentó en enero de 2025, de S/ 500 a S/ 600, por lo que este reajuste no aplicará para ellos

Asimismo, otros jubilados que reciben pensiones proporcionales tampoco aplicará para este aumento de S/ 100.

Pensión de S/1.000 está vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

¿A quiénes aplican las nuevas pensiones?

Como se sabe, el MEF aprobó el decreto supremo N° 330-2025-EF que instaura un nuevo aumento de pensiones y detalla la pensión máxima de S/ 1.000 que entrega la ONP.

Pero esto solo se aplica en los casos detallados a continuación

El nuevo monto de pensión para jubilados del régimen general que hayan cumplido 20 años de aportes es de S/ 1.000 (antes de S/ 893), para los que se jubilen y reciban pensión a partir del 1 de enero de 2026

Se dará un aumento de S/ 100 está dirigido a quienes vienen cobrando pensión definitiva (de jubilación por más de 20 años o pensión de invalidez) hasta el 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, las pensiones reajustadas no pueden exceder el monto de la pensión máxima nueva establecida, de S/ 1.000. Además, el aumento de S/ 100, se aplicará inclusive para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, pero “se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio”. Es decir, ambos aumentos se contará hasta S/ 100, y no podrán superar los S/ 1.000 tampoco.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

¿Cuándo se pagan las pensiones?

Como se sabe, desde el viernes 6 de febrero se estarán recibiendo los pagos de pensiones para los afiliados a la ONP. Estos vienen con nuevos montos y reajuste de febrero y enero. Estas son las fechas para cada grupo según el apellido.

Apellidos A-C: viernes 6 de febrero

Apellidos D-L: lunes 9 de febrero

Apellidos M-Q: martes 10 de febrero

Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero

Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero

Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero

Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero.