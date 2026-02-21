Perú

Bebé de nueve meses vence grave anomalía cardíaca gracias a intervención oportuna de especialistas

La familia de Liam detectó señales de alerta como sudoración excesiva al lactar, fatiga y tono azulado en la boca pocas semanas después del nacimiento, lo que motivó la consulta médica

El doctor Michael Zárate Quispe, cardiólogo pediatra, confirmó que el menor presentaba una coartación de aorta crítica y destacó que la intervención inmediata evitó un desenlace fatal - Créditos: Essalud.

Los médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, perteneciente al Seguro Social de Salud (EsSalud), llevaron a cabo una intervención que transformó la vida de Liam, un bebé de nueve meses que hoy crece con normalidad tras superar una grave cardiopatía congénita. Gracias a un cateterismo cardíaco realizado en el momento preciso, los especialistas lograron revertir una condición que ponía en riesgo la salud del pequeño.

El nacimiento de Liam se produjo mediante parto natural y, en principio, no se detectaron complicaciones. No obstante, a las pocas semanas, su familia comenzó a notar señales preocupantes: sudoración excesiva durante la lactancia, fatiga y una coloración azulada alrededor de la boca. La madre, Andrea Flores Aguilar, recuerda que el cambio fue abrupto y que los síntomas despertaron la sospecha de que algo grave ocurría.

Ante este panorama, los padres acudieron al hospital, donde el equipo de cardiología pediátrica intervino sin demora. El doctor Michael Zárate Quispe, cardiólogo pediatra de la institución, explicó que el niño ingresó en estado de shock severo y que los estudios confirmaron una coartación de aorta crítica, una anomalía que provoca el estrechamiento de la principal arteria del cuerpo. El médico remarcó que, de no haber recibido atención médica a tiempo, la situación podría haber resultado fatal.

El procedimiento exitoso y el seguimiento médico permitieron que el niño evolucione favorablemente y alcance un desarrollo acorde a su edad - Créditos: Essalud.

La respuesta del hospital fue inmediata. Un equipo multidisciplinario determinó que la mejor opción era realizar un cateterismo cardíaco, procedimiento que permite dilatar la zona afectada mediante la introducción de un balón especial. La intervención fue exitosa y, desde entonces, Liam se mantiene bajo seguimiento médico, evolucionando positivamente y con un desarrollo adecuado para su edad.

La experiencia para los padres estuvo marcada por la incertidumbre y el temor. Andrea Flores recordó que su hijo tenía apenas un mes y tres días al momento de ingresar a sala de operaciones. “Sabíamos que existían riesgos, sentíamos preocupación y tristeza, pero confiamos en los profesionales”, comentó.

El doctor Zárate advirtió sobre la importancia de identificar señales tempranas de cardiopatías congénitas. Según el especialista, estas malformaciones presentes desde el nacimiento pueden manifestarse a través de dificultades para alimentarse, fatiga, coloración azulada en labios o piel, respiración rápida, sudoración constante y bajo aumento de peso. El cardiólogo subrayó que reconocer estos signos y acudir de inmediato a un centro de salud puede salvar vidas.

Superada la crisis, Andrea aconsejó a otros padres que estén atentos a cualquier síntoma similar al que presentó su hijo y no duden en buscar atención especializada. Para ella, la pronta recuperación de Liam fue motivo de esperanza y asegura que actuar a tiempo puede marcar la diferencia y evitar consecuencias irreversibles.

Los médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins realizaron un cateterismo cardíaco oportuno que permitió salvar la vida de Liam, un bebé de nueve meses con una cardiopatía congénita crítica - Créditos: Essalud.

Exitosa operación

Un paciente de 67 años con enfermedad coronaria severa fue sometido a una compleja cirugía cardiovascular de cinco horas en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. El procedimiento, liderado por especialistas del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR)junto a equipos de EsSaludy el Ministerio de Salud, permitió restablecer el flujo sanguíneo en arterias obstruidas y reducir riesgos de infarto o insuficiencia cardíaca.

La intervención, parte de la Maratón Quirúrgica Nacional, consistió en la creación de bypass para mejorar la irrigación del músculo cardíaco, logrando una recuperación significativa del paciente. Paralelamente, el mismo equipo realizó un exitoso trasplante de corazón a un hombre de 42 años con miocardiopatía terminal, marcando un hito para la medicina peruana.

