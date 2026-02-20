Perú

Exitosa operación de paciente de 67 años con enfermedad coronaria severa culmina tras cinco horas de cirugía

Un equipo multidisciplinario viajó desde INCOR para ejecutar la revascularización miocárdica y compartir conocimientos con el personal local, mejorando la calidad de la atención

El procedimiento, a cargo de especialistas del INCOR junto a equipos de EsSalud y el Minsa, restableció el flujo sanguíneo en arterias comprometidas y redujo el riesgo de complicaciones cardíacas - Créditos: INCOR.

Un paciente de 67 años con diagnóstico de enfermedad coronaria severa logró superar una compleja cirugía cardiovascular que se extendió por cinco horas en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.

El procedimiento, liderado por especialistas del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) en coordinación con equipos de Essalud y el Ministerio de Salud (Minsa), permitió restablecer el flujo sanguíneo en varias arterias comprometidas, minimizando el riesgo de futuras complicaciones cardíacas.

La intervención se realizó en el marco de la Maratón Quirúrgica Nacional, una iniciativa que impulsa la atención a casos de alta complejidad mediante la cooperación entre instituciones públicas.

Un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos cardiovasculares, anestesiólogo y personal especializado en enfermería viajó desde INCOR para trabajar junto a los profesionales del hospital, garantizando el éxito de la revascularización miocárdica.

La intervención evitó posibles complicaciones graves, como infartos o insuficiencia cardíaca, y mejoró significativamente la calidad de vida del paciente - Créditos: INCOR.

El paciente presentaba obstrucciones en diversas arterias, lo que provocaba dolor torácico y ponía en riesgo su salud. La cirugía consistió en la creación de nuevos bypass para que la sangre llegara al músculo cardíaco, un procedimiento que resultó determinante para mejorar la calidad de vida y reducir la posibilidad de eventos graves.

Esta experiencia refuerza la importancia de la articulación entre entidades del sector salud. Hace pocos días, el mismo equipo de INCOR realizó en el hospital un cateterismo cardíaco a un paciente con cardiopatía congénita, procedimiento mínimamente invasivo que posibilitó un diagnóstico certero y seguro.

Las autoridades de ambas instituciones resaltaron el valor del intercambio de conocimientos y la sinergia de recursos humanos y tecnológicos. Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de EsSalud, subrayó que este tipo de jornadas “fortalece las capacidades médicas y se traduce en una mejor atención para la ciudadanía”.

Trasplante de corazón

Un equipo de cirujanos del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) logró culminar con éxito un trasplante de corazón que se prolongó por más de 12 horas en Lima. El procedimiento, realizado en coordinación con el Seguro Social de Salud (Essalud), permitió salvar la vida de un paciente de 42 años diagnosticado con miocardiopatía dilatada terminal, una afección que provoca el deterioro progresivo de la función cardíaca.

El operativo implicó una logística compleja, desde la identificación del donante compatible hasta el traslado y preservación del órgano, así como la preparación multidisciplinaria para la intervención quirúrgica.

Más allá del éxito clínico, la historia de Garrido es también una de perseverancia y amor familiar. Padre soltero de dos hijos, de 21 y 5 años, su mayor temor era que los pequeños crecieran sin su compañía, como él mismo lo vivió tras la muerte de su propio padre - Créditos: Essalud.

El director del INCOR, Luis Mejía Vargas Machuca, destacó la dedicación del equipo médico, conformado por más de 20 profesionales entre cirujanos, anestesiólogos, perfusionistas, instrumentistas y personal de enfermería.

La operación, que se extendió durante toda la noche, requirió precisión y coordinación, y concluyó con la implantación exitosa del órgano donado. Tras la operación, el paciente permaneció bajo estricta vigilancia en la unidad de cuidados intensivos, con evolución clínica favorable en las primeras horas.

El caso representa un hito para la medicina peruana y evidencia el alto nivel de preparación de los equipos nacionales en procedimientos de alta complejidad. Las autoridades de EsSalud resaltaron la importancia de fomentar la donación de órganos para dar esperanza a más pacientes en lista de espera. Este trasplante reafirma el compromiso del sistema de salud con la vida y la innovación médica en el país.

