Municipalidad de Arequipa reporta que vía férrea quedó destruida tras desborde de torrenteras provocado por intensas lluvias

Las intensas lluvias y el desborde de torrenteras provocaron graves daños en la vía férrea de Arequipa. Imágenes difundidas por la municipalidad muestran tramos afectados por el agua y el lodo. Fuente: Facebook / Municipalidad de Arequipa

Una intensa tormenta ocasionó la destrucción de la vía férrea en distintos puntos de Arequipa, según reportó la Municipalidad provincial. Tras el desborde de varias torrenteras, las imágenes difundidas por la comuna muestran cómo el agua y el lodo cubrieron y dañaron extensos tramos de la infraestructura ferroviaria, dejando en evidencia el nivel de afectación causado por el fenómeno climático.

Los daños a la vía férrea, provocados por la acumulación de lodo y piedras arrastradas por las lluvias, han dejado inutilizables varios sectores de las líneas que cruzan la ciudad. El flujo desbordado de aguas pluviales destruyó la continuidad de los rieles en zonas críticas, impidiendo el tránsito normal de trenes y generando riesgos adicionales para quienes habitan en las inmediaciones de la vía.

La vía férrea en varios puntos de Arequipa ha quedado destruida tras las intensas lluvias y el desborde de torrenteras que afectaron la ciudad. (Composición: Infobae Perú)

La Municipalidad de Arequipa ha desplegado equipos de emergencia para evaluar la magnitud de la destrucción y priorizar acciones de limpieza y rehabilitación, mientras se mantiene la alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Lluvias intensas provocan caos y daños en Arequipa

La ciudad de Arequipa quedó sumida en el desorden tras una jornada marcada por lluvias de gran intensidad y frecuentes descargas eléctricas. El temporal activó todas las quebradas secas y transformó calles y avenidas en cauces improvisados, por donde arrastró lodo y piedras, generando alarma entre los vecinos.

Una fuerte inundación, producto de intensas lluvias, causa estragos en la ciudad de Arequipa, afectando las zonas aledañas a la Universidad Continental. La corriente de lodo y agua demuestra su poder destructivo. Fuente: Facebook / Arequipa Informada

Uno de los episodios más críticos se vivió en la avenida Los Incas, a la altura de la universidad Continental. Allí, el desborde de la torrentera dejó dos autos atascados en medio del lodo y las piedras, lo que obligó a la Policía Nacional a cerrar el paso vehicular y priorizar la seguridad, mientras cuadrillas municipales intervenían para despejar el área.

Los daños se extendieron a varios distritos, donde las precipitaciones provocaron la saturación y colapso de buzones, el ingreso de agua a viviendas y cortes repentinos de electricidad. Equipos de emergencia y autoridades locales se desplegaron en distintos puntos para intentar recuperar la normalidad y restablecer los servicios interrumpidos.

El desborde de El Chullo y Los Incas inundó viviendas, paralizó el Terminal Terrestre y dejó daños materiales en varios puntos de la ciudad. Facebook

El terminal terrestre y el terrapuerto tampoco escaparon a los efectos del temporal: el agua pluvial invadió los pisos y obligó a suspender la atención al público, afectando a comerciantes, empresas de transporte y centenares de usuarios.

Las primeras lluvias se registraron cerca de las 15:00 horas en Chiguata y Polobaya, en la parte alta de la ciudad, y poco después alcanzaron a Paucarpata, Socabaya, Mariano Melgar, Miraflores, Cercado y distritos vecinos. En paralelo, las provincias de Castilla, Condesuyos y La Unión también reportaron precipitaciones que complicaron la infraestructura vial y agrícola.

El Senamhi emitió un aviso meteorológico confirmando la persistencia de lluvias intensas en los valles interandinos y costeros hasta el sábado, lo que mantiene a las autoridades y a la población en estado de alerta.

Decenas de viajeros experimentan momentos de tensión cuando un vehículo interprovincial queda inmovilizado por una inundación, en medio de un operativo de rescate realizado por bomberos y policías de alta montaña| Latina Noticias

Reubicación de vía férrea en Arequipa quedó en el archivo

La discusión sobre la seguridad y el trazado de la vía férrea en Arequipa tiene antecedentes recientes. Según publicó Diario Correo en julio de 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) archivó la propuesta para reubicar la vía, que había sido presentada formalmente en agosto de 2023 por el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, junto a otros seis burgomaestres distritales y cuatro congresistas.

El pedido planteaba desviar el recorrido ferroviario hacia una zona despoblada del distrito de Yura y trasladar la estación central fuera del centro histórico, con una inversión estimada de 150 millones de soles y una reducción del tramo ferroviario de 55 a 26 kilómetros dentro del área metropolitana.

El MTC argumentó que la infraestructura está concesionada a Ferrocarril Transandino S.A. (Fetransa) hasta 2030, y cualquier modificación requeriría renegociar el contrato con la empresa. Pese a que el contrato es modificable, el vocero de la iniciativa lamentó que no se promoviera una renegociación ni se sumara respaldo político suficiente de las autoridades provinciales y regionales.