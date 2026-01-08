Banco de la Nación supera los 2,1 millones de clientes jóvenes, que ya representan cerca del 40% de su cartera

El número de clientes activos evidencia una utilización sostenida de los servicios que ofrece la entidad a lo largo del año. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El Banco de la Nación cerró el 2025 con más de 2,1 millones de clientes activos de entre 18 y 40 años, un grupo que representa cerca del 40% de su cartera total y que muestra una mayor preferencia por los canales digitales para realizar operaciones y consultas.

Al finalizar el año, la entidad registró más de 5,9 millones de clientes activos, definidos como aquellos que realizaron al menos una operación en los últimos tres meses. De ese total, 4,1 millones efectuaron transacciones solo en el último mes del 2025.

Nivel de actividad de los clientes

La cifra de clientes activos refleja un uso constante de los servicios del banco durante el año. El criterio de actividad considera a quienes realizaron operaciones recientes, lo que permite medir la vigencia de la relación con la entidad.

En ese marco, el volumen de usuarios que operó en el último mes evidencia una alta frecuencia en el uso de los productos y canales disponibles, especialmente en los segmentos con mayor acceso a herramientas digitales.

Uso de canales de atención

En cuanto a los canales, el 68% de las operaciones se realizó a través de la aplicación del Banco de la Nación, que concentró la mayor parte de las transacciones financieras y consultas. Este canal fue seguido por los agentes corresponsales con el 14%.

Las transacciones realizadas en cajeros automáticos representaron el 9% del total, en tanto que las operaciones efectuadas por ventanilla alcanzaron el 8%. Foto: difusión

Los cajeros automáticos concentraron el 9% de las operaciones, mientras que la atención en ventanilla representó el 8% y la banca por internet el 1%, según el detalle proporcionado por la entidad.

Atención presencial y migración digital

El banco indicó que el 89% de las operaciones que antes se efectuaban en agencias ahora se realizan mediante canales alternos, lo que muestra un desplazamiento de las transacciones hacia opciones distintas a la atención presencial.

Pese a ello, la ventanilla sigue siendo utilizada por determinados grupos. Cerca del 50% de los clientes que usaron exclusivamente este canal durante el año tiene 60 años o más y este segmento representa alrededor de un tercio del total de clientes activos.

Perfil de la cartera de clientes

Respecto al perfil de los usuarios, el 50% corresponde a trabajadores y pensionistas del sector público. Este grupo constituye una parte central de la base de clientes del Banco de la Nación.

Además, el 31% está conformado por beneficiarios de programas sociales como Pensión 65, Juntos y Contigo. El resto incluye a ciudadanos que residen en zonas donde la entidad es la única oferta bancaria, así como a otros usuarios con cuentas de ahorro activas.

En cuanto a la composición de los usuarios, la mitad está conformada por trabajadores y pensionistas del sector público. Foto: difusión

BN reforzará su oferta de tarjetas de crédito

El Banco de la Nación informó que viene ajustando su estrategia comercial con el objetivo de fortalecer la presencia de su tarjeta de crédito en el sistema financiero. La entidad revisa las condiciones de este producto para ampliar las opciones que ofrece a su cartera actual de clientes.

En ese contexto, el banco evalúa sumar un nuevo operador al que hoy respalda su tarjeta de crédito, como parte de un análisis integral de sus servicios financieros, orientados principalmente a trabajadores y pensionistas del sector público.

El subgerente de banca personal del Banco de la Nación, Piero Flores, señaló que la institución impulsa mejoras en este producto, que ya registra una base relevante de usuarios. “Estamos reforzando nuestra tarjeta de crédito. Ya tenemos más de 150 mil clientes tarjeta-habientes del Banco de la Nación”, afirmó en el programa Andina al Día de Andina Online.

Actualmente, la tarjeta funciona con Mastercard, aunque se analiza la incorporación de un operador adicional. De concretarse, esta decisión permitiría diversificar el portafolio de productos financieros disponible para los clientes de la entidad.