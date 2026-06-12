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Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 12 de junio de 2026

Perú no termina de temblar: varios sismos se registraron el 10 de junio siendo el de la región San Martín el más fuerte llegando a un sismo de 4 grados. El IGP sigue monitoreando nuevos movimientos telúricos que puedan registrarse en suelo nacional

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Mapa tridimensional del Perú con colores de terreno y océano, mostrando múltiples puntos rojos brillantes con anillos blancos concéntricos que indican epicentros sísmicos. Incluye el logo del IGP.
Un mapa editorial conceptual del Perú muestra epicentros sísmicos recientes con círculos rojos y ondas concéntricas, destacando la actividad geológica del país bajo la supervisión del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú experimentó una nueva jornada de actividad sísmica, con varios temblores registrados el 10 de junio, siendo el de la región San Martín el de mayor magnitud con 4.0 grados. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene la vigilancia y solicita a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales. La sucesión de movimientos telúricos pone en evidencia la constante actividad sísmica en el país, que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El IGP, entidad responsable del monitoreo sísmico a nivel nacional, reportó que los eventos de las últimas horas no han generado daños materiales ni víctimas. Sin embargo, la institución reiteró la importancia de la prevención y la preparación ante la posibilidad de sismos de mayor intensidad. Las autoridades locales permanecen en estado de alerta y han recordado las recomendaciones de seguridad a los habitantes de las zonas afectadas.

Vista frontal de una sala de monitoreo sísmico con un cartel del IGP en el centro. Al fondo, ocho monitores muestran mapas geográficos y gráficos de actividad telúrica.
Una moderna sala de monitoreo sísmico en Perú, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, muestra múltiples pantallas con mapas sísmicos y gráficos de actividad telúrica en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú, territorio de alta actividad sísmica

Perú se encuentra sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica en el planeta, al integrar el Cinturón de Fuego del Pacífico. En este extenso corredor geológico se produce la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera un proceso permanente de subducción. Como resultado, la energía acumulada en el subsuelo se libera periódicamente en forma de sismos de diversa magnitud.

Ilustración del mapa de Perú en rojo, explicando su vulnerabilidad sísmica en el Cinturón de Fuego con placas de Nazca y Sudamericana. Océano, tsunami, edificios y logo del IGP.
Ilustración que explica la vulnerabilidad sísmica de Perú, situado en el Cinturón de Fuego de Sudamérica por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú monitoreando la actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recurrencia de estos movimientos ha dejado una huella profunda en la historia del país y plantea desafíos constantes para la prevención y la respuesta de las comunidades. Tanto la costa como el interior han resultado afectados por eventos sísmicos a lo largo de los años, lo que ha impulsado la creación de protocolos de emergencia y campañas de capacitación en gestión del riesgo.

08:08 hsHoy

Detalles de los últimos sismos reportados por el IGP

El primer evento sísmico del 10 de junio se registró a las 06:25 horas, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 44 kilómetros. El epicentro se ubicó a 29 kilómetros al noreste de Ocoña, en la provincia de Camaná, región Arequipa. El IGP indicó que la intensidad fue de grado II en Ocoña, percepción ligera para los habitantes de la zona.

Varias casas de ladrillo sin enlucir con grietas visibles y techos de calamina, rodeadas de escombros en una zona polvorienta de Ica, Perú.
Viviendas informales de ladrillo muestran daños estructurales y escombros en el suelo en una zona periurbana de Ica, Perú, tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 08:02 horas, se reportó un segundo sismo de magnitud 4.0, el más fuerte de la jornada, localizado a 65 kilómetros al sureste de Cuzco, en el distrito de Bellavista, provincia de San Martín. Este evento tuvo una profundidad de 131 kilómetros y no ocasionó daños en infraestructuras ni personas lesionadas, según los reportes oficiales.

07:52 hsHoy

Otros movimientos telúricos del 10 de junio

El tercer temblor se produjo a las 08:39 horas, con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 44 kilómetros. Su epicentro estuvo a 39 kilómetros al noroeste de Tumbes, en la región fronteriza de Tumbes. La intensidad reportada fue de grado II, sintiéndose levemente en la ciudad y sus alrededores.

Una pantalla electrónica con el logo del IGP y una alerta sísmica roja con sismograma y exclamación, con una ciudad peruana de edificios y calles vacías al fondo bajo cielo gris.
Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra una alerta sísmica con un sismograma rojo y un signo de exclamación, mientras la ciudad peruana se muestra con calles vacías bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cuarto evento ocurrió a las 11:31 horas con magnitud 3.5 y una profundidad de 12 kilómetros, a 45 kilómetros al noroeste de Manu, en la región Madre de Dios. El IGP reportó que la intensidad fue de grado II en Manu, sin consecuencias graves para la población ni afectaciones estructurales.

06:56 hsHoy

Monitoreo permanente y recomendaciones oficiales

El Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica y actualiza reportes a través de sus canales oficiales. La institución recomienda a la ciudadanía mantenerse informada, identificar zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, y tener preparados kits de emergencia que incluyan agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y documentos importantes.

Vista de una calle urbana peruana con edificios, personas evacuando y vehículos detenidos. Dos brigadistas con chalecos reflectantes dirigen a la multitud. Se ven banderas de Perú y del IGP.
Ciudadanos de una ciudad peruana evacuan edificios y vehículos se detienen en respuesta a una alarma sísmica, mientras brigadistas guían las rutas de evacuación bajo la bandera del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades locales y regionales han reforzado la difusión de medidas preventivas y la importancia de simulacros periódicos. El Ministerio de Salud, Defensa Civil y otras entidades públicas coordinan acciones para garantizar una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad sísmica que pudiera presentarse en el futuro.

06:12 hsHoy

Contexto histórico y cultura de prevención

Perú ha enfrentado en su historia reciente sismos de gran impacto, como los ocurridos en Pisco en 2007 y en el sur del país en 2001. Estas experiencias han llevado a fortalecer la cultura de prevención en las comunidades, así como la actualización de normas de construcción antisísmica en zonas urbanas y rurales.

El Perú se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y está expuesto a que se desaten movimientos telúricos cada cierto tiempo.
El Perú se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y está expuesto a que se desaten movimientos telúricos cada cierto tiempo. (Andina)

Los expertos del IGP subrayan que la preparación de la población y la educación continua son fundamentales para reducir los riesgos asociados a los movimientos sísmicos. Instituciones educativas, empresas y familias han incorporado prácticas de simulacros y planes de evacuación, contribuyendo a una mayor resiliencia frente a desastres naturales.

Terremoto en Pisco de 2007 (AFP)
A woman comforts another who broke in tears after identifying the corpse of a relative killed by the earthquake that hit a large area of Peru in the eve 16 August, 2007 in Pisco, more than 300 km south from Lima. Peruvian officials struggled on Thursday to reach cut-off victims on the country's southern coast after a devastating earthquake rocked the region leaving more than 500 dead and 1,050 injured. AFP PHOTO / JAIME RAZURI (Photo by JAIME RAZURI / AFP)
05:50 hsHoy

Sismos recientes en otras regiones y percepción ciudadana

Durante el mes de junio, el IGP ha reportado otros movimientos de menor magnitud en regiones como Lima, Piura y Huancavelica. La percepción de estos sismos varía según la profundidad y la distancia al epicentro, pero suelen generar inquietud entre los habitantes, que buscan información inmediata a través de fuentes oficiales y redes sociales.

Un sistema de alerta sísmica del IGP con altavoces en un poste, frente a edificios costeros y el mar bajo un cielo nublado.
Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por AP, voceros del IGP explicaron que la actividad sísmica registrada responde a la dinámica natural de la región. “Perú debe mantener una vigilancia constante y fomentar la preparación de sus habitantes”, indicaron desde la entidad científica. Las autoridades recordaron que, aunque la mayoría de los temblores no resultan destructivos, la prevención es la principal herramienta para evitar tragedias.

Vista a nivel de calle de personas caminando por una avenida, pasando señales de evacuación, hacia una gran carpa azul. Edificios modernos y antiguos bordean la calle bajo un cielo nublado.
Residentes de una ciudad costera peruana evacuan edificios siguiendo rutas señalizadas de Defensa Civil y se congregan ordenadamente en un punto de encuentro tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:22 hsHoy

Proyecciones y próximos pasos

El Instituto Geofísico del Perú continuará con el seguimiento de la actividad sísmica y la publicación de informes técnicos. Las autoridades nacionales y locales han reiterado que la preparación y la información son factores clave para enfrentar los sismos con menores consecuencias para la vida y el patrimonio.

Una calle con personas evacuando edificios modernos y coloniales. Un letrero verde prominente indica "ZONA SEGURA" al centro. Cielo parcialmente nublado.
Personas evacúan edificios modernos y coloniales de una ciudad peruana, reuniéndose en la calle cerca de una señal de "Zona Segura" tras un sismo leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las iniciativas de simulacros y campañas educativas seguirán desarrollándose en todo el país, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la población. Mientras tanto, el monitoreo sísmico permanece activo y la ciudadanía se mantiene atenta a cualquier actualización emitida por los organismos competentes.

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