Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 12 de junio de 2026

Un mapa editorial conceptual del Perú muestra epicentros sísmicos recientes con círculos rojos y ondas concéntricas, destacando la actividad geológica del país bajo la supervisión del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú experimentó una nueva jornada de actividad sísmica, con varios temblores registrados el 10 de junio, siendo el de la región San Martín el de mayor magnitud con 4.0 grados. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene la vigilancia y solicita a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales. La sucesión de movimientos telúricos pone en evidencia la constante actividad sísmica en el país, que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El IGP, entidad responsable del monitoreo sísmico a nivel nacional, reportó que los eventos de las últimas horas no han generado daños materiales ni víctimas. Sin embargo, la institución reiteró la importancia de la prevención y la preparación ante la posibilidad de sismos de mayor intensidad. Las autoridades locales permanecen en estado de alerta y han recordado las recomendaciones de seguridad a los habitantes de las zonas afectadas.

Una moderna sala de monitoreo sísmico en Perú, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en primer plano, muestra múltiples pantallas con mapas sísmicos y gráficos de actividad telúrica en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú, territorio de alta actividad sísmica

Perú se encuentra sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica en el planeta, al integrar el Cinturón de Fuego del Pacífico. En este extenso corredor geológico se produce la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera un proceso permanente de subducción. Como resultado, la energía acumulada en el subsuelo se libera periódicamente en forma de sismos de diversa magnitud.

Ilustración que explica la vulnerabilidad sísmica de Perú, situado en el Cinturón de Fuego de Sudamérica por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú monitoreando la actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recurrencia de estos movimientos ha dejado una huella profunda en la historia del país y plantea desafíos constantes para la prevención y la respuesta de las comunidades. Tanto la costa como el interior han resultado afectados por eventos sísmicos a lo largo de los años, lo que ha impulsado la creación de protocolos de emergencia y campañas de capacitación en gestión del riesgo.