¡Oasis en galas de ‘Yo Soy’! Ricardo Escuza, imitador de Liam Gallagher, cumple su sueño: “Después de 10 años”

El artista consiguió su ansiado ingreso al reality luego de diez años y siete intentos, emocionando al jurado y a los fans de Oasis con una actuación que derrochó pasión y autenticidad en el escenario

Ricardo Escuza, imitador peruano de
Ricardo Escuza, imitador peruano de Liam Gallagher, ingresa a 'Yo Soy 2026' tras diez años y siete audiciones fallidas.

La perseverancia tuvo su recompensa en la última gala de ‘Yo Soy 2026’. Ricardo Martín Escuza, imitador peruano de Liam Gallagher, la voz icónica de Oasis, logró finalmente ingresar a la competencia después de diez años y siete audiciones fallidas. Su historia, marcada por la constancia y el amor por la música británica, emocionó al jurado, al público y a la comunidad de seguidores del reality, que celebran la llegada de un artista que nunca dejó de intentarlo.

La revancha de Ricardo Escuza: de la frustración al abrazo en el escenario

La noche del lunes 17 de febrero fue especial en ‘Yo Soy’. Ocho participantes eliminados en la etapa de castings regresaron para una gala de revancha, con el objetivo de pelear por un único cupo en la competencia de conciertos. La tensión se apoderó del escenario a medida que imitadores de alto nivel —Alex Turner, Beéle, Carla Morrison, Don Chezina, El Gran Combo, John Lennon, Frank Sinatra y Liam Gallagher— desplegaron su talento en una jornada que superó las expectativas del público y el jurado.

El veredicto, a cargo de Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, parecía inclinarse por una decisión difícil, pero la sorpresa fue aún mayor: en una decisión sin precedentes, el jurado permitió que dos participantes continuaran en competencia. El imitador de Frank Sinatra (álvaro Mena) y Liam Gallagher (Ricardo Escuza) fueron los elegidos, desatando la euforia en el set. Ambos se fundieron en un emotivo abrazo, conscientes de que el camino había sido largo y lleno de obstáculos.

“Después de 7 intentos, después de 10 años, soy parte de esta temporada en ‘Yo Soy’. Nada fue en vano, todo tenía que suceder así”, escribió Ricardo Escuza en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un video que resumía su proceso: desde las audiciones fallidas hasta el instante en que no pudo contener las lágrimas tras escuchar su nombre.
Ricardo Escuza es ejemplo de
Ricardo Escuza es ejemplo de constancia en la música peruana al cumplir el sueño de rendir homenaje a Oasis en las galas de ‘Yo Soy’.

Un tributo a Oasis con “crecimiento brutal” y el apoyo del público

La actuación de Ricardo Escuza fue descrita por el jurado como “de todo o nada”. Desde el inicio, el imitador demostró confianza, una postura desafiante y una caracterización fiel de Liam Gallagher: la clásica posición estática, el manejo del micrófono y los matices vocales lograron transportar al público a una auténtica experiencia Oasis, tanto en la versión de estudio como en la energía de los conciertos en vivo.

“Crecimiento brutal, actitud total y similitud impecable”, fueron algunos de los elogios que recibió del jurado. La evolución respecto a sus audiciones previas fue evidente, y se le sugirió que, aunque el estudio del personaje es notable, aún puede soltar más recursos desde lo instintivo y menos desde lo intelectual.

El propio Escuza ha sido reconocido por el propio Liam Gallagher en redes sociales, un detalle que añade valor a su participación y da muestra de la calidad de su interpretación. Ahora, con la revancha asegurada y la presencia en las galas, el imitador tiene la oportunidad de desplegar todo su talento en una temporada que promete ser una de las más competitivas del formato.

La historia detrás del imitador: perseverancia y emoción

La historia de Ricardo Escuza es la de muchos artistas que persiguen un sueño contra viento y marea. Desde su primera audición en 2016, el imitador de Liam Gallagher nunca bajó los brazos, pese a las críticas, las eliminaciones y los años de espera. En cada temporada, su meta era la misma: rendir tributo a la banda británica que marcó una época y compartir con el Perú la música que lo inspira.

La perseverancia y el tributo
La perseverancia y el tributo a Oasis llevan a Ricardo Escuza a conquistar al jurado y público en la gala de revancha de 'Yo Soy'.

En esta revancha, Ricardo no solo logró convencer al jurado, sino que también conquistó al público con su honestidad y su pasión. “Se logró, después de 10 años y 7 intentos. Oasis en galas”, celebró con sus seguidores, que lo han acompañado en cada paso del trayecto.

El resultado es una lección de perseverancia y amor por el arte, que demuestra que en “Yo Soy” —y en la vida— la constancia puede superar cualquier obstáculo. Ahora, el reto es mayor: avanzar en la competencia y pelear por el título de campeón, llevando la bandera de Oasis y el orgullo de la comunidad fanática de la banda en el país.

La clasificación de Ricardo Escuza y de Álvaro Mena, imitador de Frank Sinatra, marca un hito en la actual temporada de ‘Yo Soy’. Ambos se unen al resto de concursantes en una fase de galas que promete emociones, sorpresas y tributos a los grandes de la música internacional. El reality sigue consolidándose como una vitrina para el talento nacional y como una oportunidad para que artistas de todos los géneros y generaciones cumplan sus sueños.

