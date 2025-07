Inicia la gira de reencuentro de Oasis: así viven los fans el primer concierto de la banda en más de 15 años

Fans de Oasis celebran el primer concierto de la gira de reencuentro de la banda británica

Miles de fans con camisetas vintage, bucket hats noventeros y pintas de cerveza en mano llenaron las calles de Cardiff este viernes, mientras el icónico Principality Stadium abría sus puertas para dar inicio a uno de los eventos musicales más esperados de la década: el reencuentro de Oasis.

La banda británica, separada desde 2009, vuelve a reunirse oficialmente sobre los escenarios tras 16 años de ausencia con una ambiciosa gira mundial que arranca este 4 de julio en la capital de Gales.

Desde el miércoles por la tarde, decenas de miles de seguidores comenzaron a llegar a Cardiff desde todos los rincones del planeta, algunos incluso acampando durante días para conseguir los mejores lugares en el estadio.

Los corresponsales de BBC encontraron fanáticos “de lugares como Chile, Colombia y Estados Unidos”, que viajaron con la esperanza de ver a los hermanos Gallagher reconciliados.

Fans acamparon desde el miércoles para conseguir un lugar privilegiado en el Principality Stadium (Composición/Redes sociales)

“Es un sueño hecho realidad verlos”, confesó Janneth Dueñas, de Bogotá, Colombia, quien también asistirá al show en Londres el 25 de julio.

La ciudad entera ha sentido el impacto del regreso de la banda de Manchester. Según Marie Daly, vocera de Transport for Wales, más de 100.000 personas están viajando por tren durante el fin de semana, lo que ha obligado a reforzar los servicios ferroviarios.

Mientras tanto, en las calles, los cánticos no han cesado.

De acuerdo a The Mirror, los trenes hacia Cardiff estaban repletos de fans “gritando la letra de los hits de la banda”, lo que ha creado una atmósfera festiva que recuerda los días de gloria del britpop.

Un fan de Oasis sostiene una pancarta antes del primer espectáculo de su tan esperada gira de reunión que comienza en el Principality Stadium, en Cardiff, el viernes 4 de julio de 2025. (Jordan Pettitt/PA via AP)

En medio de la euforia colectiva, incluso un doble de Liam Gallagher, Glenn Moss, captó la atención de los medios: “He venido varias veces a Cardiff, vi a Oasis aquí en 2002... estar en el primero de la gira del reencuentro va a ser especial”, comentó a la BBC.

¿A qué hora se presentará Oasis?

La banda liderada por Liam y Noel Gallagher vuelve con su formación más clásica reforzada por músicos como Paul “Bonehead” Arthurs, Gem Archer, Andy Bell y Joey Waronker.

El escenario del Principality Stadium —con capacidad para 74.500 personas— es el mismo donde tocaron por última vez en Cardiff en 2009, poco antes de su ruptura.

Para esta noche, las puertas del estadio abrieron a las 17:00 (hora local), y los teloneros comenzaron su actuación una hora después.

El ambiente en las calles de Cardiff estuvo marcado por cánticos, nostalgia y moda noventera. (Crédito: Grosby)

Según confirmó la BBC, los actos de apertura son el grupo británico Cast, seguido por Richard Ashcroft, exlíder de The Verve y viejo aliado musical de los Gallagher.

Oasis tomará el escenario a las 20:15 y el espectáculo se extenderá hasta las 22:30.

Aunque no se ha confirmado el setlist, algunos temas favoritos para abrir el show son “F***in’ in the Bushes” o “Morning Glory”. El repertorio incluiría clásicos como “Live Forever”, “Slide Away”, “Supersonic”, “Don’t Look Back in Anger” y, por supuesto, “Wonderwall”.

En conversación con talkSPORT, Noel Gallagher, de 58 años, aseguró que la banda está “sonando tremendo” en los ensayos. Y dejó claro que este reencuentro no es un experimento: “No hay marcha atrás”.

Liam y Noel Gallagher suben juntos al escenario por primera vez desde la abrupta ruptura de la banda en 2009 (AP Photo)

Tras los dos conciertos en Cardiff, la gira Oasis Live ’25 continuará en el Reino Unido e Irlanda con un total de 19 fechas, todas con entradas agotadas en minutos.

Después, el grupo se embarcará en una extensa serie de presentaciones por Estados Unidos, Australia y América Latina.

En Sudamérica, el furor por Oasis también se ha dejado sentir. La banda programó varias fechas para noviembre: tocarán el 15 y 16 en el Estadio River Plate de Buenos Aires, el 19 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, y el 22 y 23 en el Estadio Morumbis de Brasil.

Antes, también harán dos presentaciones en México los días 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.