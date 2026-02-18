Perú

Lima enfrenta días de intenso calor: Senamhi advierte sensación térmica superior a 32 °C hasta el fin de semana

El organismo meteorológico prevé que el bochorno se intensificará con el pasar de los días

Una ciudadana intenta cubrirse el
Una ciudadana intenta cubrirse el rostro con un abanico por el fuerte calor y la sofocante sensanción térmica en una calle de Lima Metropolitana. (Composición: Infobae Perú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre una sensación térmica que podría superar los 32°C en Lima Metropolitana hasta el fin de semana.

Especialistas del organismo confirmaron que los distritos del este, como La Molina, Ate y Chosica —todos ubicado en Lima Este— enfrentarán temperaturas máximas de 30 o 31 °C, pero el bochorno podría elevar la percepción térmica hasta los 32,5 °C.

Esta situación tiene relación directa con las lloviznas matutinas y la particular confluencia de humedades en la capital. Sin embargo, el fenómeno no afecta de igual forma a toda la ciudad.

Raquel Loayza, ingeniera del Senamhi, explicó que los microclimas propios de Lima hacen que el bochorno se perciba con distinta intensidad según el distrito.

En la zona norte, como Comas y Carabayllo, las máximas pueden alcanzar los 31 °C, mientras la humedad matinal del 95 % intensifica la sensación de calor. El Senamhi advirtió que, pese a las lluvias ligeras registradas en sectores como La Molina y Villa María del Triunfo, el alivio es momentáneo. El asfalto húmedo se seca rápidamente con el sol y el bochorno regresa apenas avanza la mañana.

La capital enfrenta una combinación poco habitual de humedad: una proviene de un mar aún frío, mientras otra llega desde los Andes.

“Con el mar frío y la cobertura nubosa que viene del Ande se produce un confinamiento de ambas humedades. La humedad se adhiere a la piel, los poros no respiran con normalidad y es allí cuando aumenta la sensación térmica y se percibe el bochorno entre la gente”, describió Loayza.

La estación meteorológica del Senamhi en Jesús María reportó que la temperatura máxima en esa zona alcanzaría los 28 °C, pero la percepción térmica podría llegar a 29,5 °C.

En tanto, el pronóstico indica que el incremento de la sensación de calor se mantendrá hasta el sábado 21 de febrero. “El tiempo es muy dinámico y va cambiando, pero estimamos que se sentirá mucho calor hasta este fin de semana, pese a que se registren mañanas o noches con lloviznas”, explicó la ingeniera de la entidad meteorológica.

Otoño e invierno atípicos

Las proyecciones del Senamhi no se limitan a los próximos días. Según advirtió la institución en coordinación con la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen),

Lima podría experimentar un otoño e invierno más cálidos de lo habitual. El posible desarrollo del Fenómeno El Niño Costero entre marzo y noviembre haría que se repitan las condiciones vistas en 2023, cuando la capital tuvo una de sus temporadas más templadas en años recientes.

Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática, precisó en diálogo con Agencia Andina que, a partir de mayo, el impacto de El Niño Costero se manifestaría principalmente en el incremento de las temperaturas, no tanto en un aumento de las lluvias.

“El otoño posiblemente va a ser cálido, como el invierno, que no será crudo como normalmente es”, señaló el especialista.

La magnitud de este calentamiento dependerá de la evolución del fenómeno en los siguientes meses. “Dependiendo de cómo se desarrolle el evento se va a poder señalar cuántos grados sobre lo normal podríamos tener”, sostuvo Escajadillo.

